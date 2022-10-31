В Уфе засняли на видео кошку, которая устроила ДТП с тремя машинами на оживленной дороге

Кошка перебегала дорогу возле перехода, но на запрещающий сигнал Фото: Телеканал UTV

В Уфе кошка устроила массовую аварию на проспекте Октября.

Необычная история произошла на самой оживленной пассажирской транспортной артерии Уфы вечером 30 октября. Телеканал «UTV» выложил видео инцидента. Водитель первого автомобиля заметил хвостатую, которая хотела перебежать оживленную шестиполосную дорогу у пешеходного перехода (правда, на запрещающий сигнал светофора). Автомобилист остановился и стал ждать действий животного. За ним оказались еще три машины, водители которых оказались уже не так внимательны. В итоге последняя легковушка не успела вовремя остановиться и собрала «паровозик» из еще двух автомобилей. Судя по всему, машины получили лишь механические повреждения.

Примечательно, что в этот момент кошке удалось успешно перебежать проспект Октября и спрятаться в темноте уфимских дворов.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Уфимские хвостатые могут не только пакостить. Летом 2017 года беременная кошка Мурка спасла многодетную семью хозяев из пожара в аварийной усадьбе Шамовых. Животное громко мяукало посреди ночи и хозяева подумали, что та начала рожать. В коридоре дома глава семейства увидел дым от пожара, вывел родных на улицу через окно и вызвал пожарных. История закончилась хорошо и для самой Мурки - утром она вышла к людям, а спустя несколько дней родила котят.