Услышал плач и бросился на помощь: уфимец спас годовалую малышку, которую пьяная мать уронила в сугроб

Если бы Станислав не пришел на помощь, ребенок бы скончался от переохлаждения. Фото: соцсети

Уфимец спас годовалую малышку, которую пьяная мать уронила в сугроб. Все произошло еще вечером 3 февраля в Черниковке. 24-летний Станислав Усманов, как обычно, проводил время дома, а когда вышел на балкон – услыхал детский плач, доносившийся из соседнего двора. Сердце у мужчины дрогнуло, поэтому он вместе с друзьями решил пойти посмотреть, в чем дело.

Тревожное предчувствие не подвело Станислава – в соседнем дворе на улице Розы Люксембург он увидел полураздетого младенца, лежащего в сугробе и надрывавшегося от истошного плача. Его мать сидела рядом на дороге, совершенно пьяная, и даже не могла пошевелиться, лишь только что-то бессвязно бормотала. Ошарашенный мужчина снял с себя одежду, укутал ребенка и побежал домой, чтобы вызвать скорую и полицию. Прибывшие медики немедленно забрали малыша (это оказалась годовалая девочка – Ред.) в реанимацию с серьезным переохлаждением. К счастью, как пояснили в Минздраве, жизни малышки сейчас ничего не угрожает.

ОТСИДЕЛА ЗА УБИЙСТВО МУЖА, ЛИШИЛАСЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НА ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Горе-мамашей оказалась 48-летняя местная жительница Евгения С. (имя изменено - Ред.) – многодетная мать и местная легенда в органах опеки и ПДН. В 2015 году ее осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В материалах суда указано, что в тот день она вместе с супругом отмечали праздник. Алкоголь лился рекой, а потом они с мужем серьезно повздорили. Тогда Евгения схватила нож и ударила его в грудь, а после, испугавшись, вызвала скорую и полицию. В итоге суд приговорил ее к 6 годам в колонии общего режима, а позже женщину и лишили родительских прав в отношении и четверых детей.

После освобождения Евгения решила, что материнский инстинкт нужно срочно реализовывать – поэтому родила еще одну дочь. Правда, воспитывать ребенка женщине явно мешали регулярные алкогольные возлияния. Вот и в тот день уфимка отправилась с дочкой в гости к родственнику, где изрядно напилась, а на обратном пути просто выронила ребенка в снег, а поднять уже не смогла, потому что не стояла на ногах.

- Ребенок некоторое время находился на снегу без одежды при отрицательной температуре воздуха. Плач ребенка услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал девочке необходимую помощь и вызвал медицинских сотрудников. В настоящее время ребенок находится в больнице, - уточнили в региональном следственном комитете.

Сейчас в отношении уфимки возбуждено уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности». Следователи внимательно изучат условия проживания семьи, а также выяснят, достаточно ли внимательно относились органы опеки к матери, у которой раньше уже забирали детей. Также по факту случившегося проверку проводит и республиканская прокуратура.