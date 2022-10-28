О чем говорил глава Башкирии Хабиров на прямой линии с жителями

Хабиров отвечал на вопросы журналистов, общественников и простых жителей Башкирии

В минувший четверг, 27 октября, глава Башкирии Радий Хабиров более четырех часов подряд отвечал на вопросы жителей республики и журналистов в прямом эфире. Трансляцию в социальных сетях посмотрели 136,5 тысяч пользователей, за все это время в адрес Хабирова поступило более трех тысяч обращений. Мероприятие транслировалось и на всех региональных телеканалах.

В этом году, в отличие от аналогичной прямой линии в прошлом, прозвучал целый ряд вопросов по частичной мобилизации в Башкирии. Все остальные темы уже обсуждались ранее, а сам Хабиров уже отвечал на эти вопросы. Вспоминаем, о чем говорил руководитель региона в ходе общения с жителями.

ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ И СЛУХАХ

Во время прямой линии глава Башкирии заявил, что республика выполнила задачи, поставленные перед регионом в рамках частичной мобилизации.

- Пользуясь случаем, я бы хотел сказать. Сегодня 27-е число, завтра 28-е. Я могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации и та задача, которая стояла перед республикой – мы ее выполнили. Мы ее выполняли, на мой взгляд, разумно. Здесь я хотел бы сказать уважение и низкий поклон тем ребятам, которые ушли туда. Видел их глаза, видел, как это происходит. С достоинством, с печалью, да. Они прощаются со своими родными и близкими. Они уходят не в туристическое путешествие, уходят туда, где опасно для жизни и здоровья, - подчеркнул глава Башкирии.

Рассказал Хабиров и о том, что к нему обращались с просьбой «отмазать» от частичной мобилизации.

– Не буду скрывать, ко мне обращались руководители больших предприятий. Говорили: «Радий Фаритович, забирают вот этих людей». Я отправлял к военному комиссару. Там разговор короткий, там вы доказываете, что человек вам критически нужен, – заявил руководитель республики в ходе прямой линии.

Руководитель республики отдельно отметил, что никто из его подчиненных с подобной просьбой к нему не обращался.

О ЛИЧНОМ

В самом начале общения с жителями Башкирии и журналистами Хабиров также ответил на слухи о его предполагаемой отставке и переезде в другой регион.

- Если в рамках государственной службы мне будет поручение заниматься чем-то другим – я буду заниматься чем-то другим. Это первое. Второе – я избранный руководитель, и куда-то кидаться я не буду, потому что какая-то часть людей мне поверила и связывает развитие нашей республики со мной. Мне это дорого и важно. Иными словами, будет приказ – шинель наденем, пойдем, куда нам скажут. Пока я работаю главой республики и не собираюсь никуда уходить, – заявил глава Башкирии.

Также Хабиров ответил и на личный вопрос. В прямом эфире ему задали вопрос о том, бросит ли он играть в хоккей. Напомним, не так давно он получил травму во время матча. В ответ глава республики подчеркнул, что травма колена – первая спортивная травма для него на любительском уровне.

- Не хотелось бы бросать (хоккей – ред.). Если реабилитация пройдет нормально, вернусь. Я каждый раз говорю, что каждому нужно найти для себя свой вид спорта, даже во взрослом возрасте. Это важно, - подчеркнул Хабиров.

О ЧЛЕНАХ КОМАНДЫ

В ходе общения журналисты задали Хабирову несколько вопросов про членов его команды. В частности, он подчеркнул, что доволен работой своих подчиненных и глав районов республики. Также он прокомментировал отправку своего соратника, вице-премьера регионального правительства Азата Бадранова в зону проведения СВО. Напомним, недавно чиновник попросил приостановить его контракт госслужащего и принял решение отправиться в действующую армию.

Представитель «Комсомольской правды» Ильдар Ахмадеев задал вопрос Хабирову о том, как он отреагировал на решение Азата Бадранова и что почувствовал в тот момент.

- Ну как я могу относится к этому? Конечно, с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые приняли решение уйти. Опять же, это большой грех толкать кого-то на войну, я на себя никогда не брал этот грех. Ребята принимали решение. С каким достоинством директор нашей библиотеки уходил, директор колледжа из Сибая. По Азату я могу открыть секрет: мы разные варианты рассматривали, когда он ушел. Но он сказал: «я никуда не пойду, только в батальон Шаймуратова. Считаю, что там буду больше нужен», - рассказал Хабиров.

Также глава региона подчеркнул, что отговаривал своего соратника от отправки в зону проведения специальной военной операции, но Бадранов был непреклонен.

- Я один раз его пытался отговорить, другой. Но он мне так сказал: «Вы же мне поручили курировать патриотическое направление. Тогда я никогда не смогу выполнить эту задачу – как я смогу рассказывать о патриотизме, если сам никуда не пошел, - поделился воспоминаниями Радий Хабиров.

Кроме того, глава региона рассказал, что руководитель ДНР Пушилин просил выделить ему чиновников. Хабиров часто бывал на территории ДНР еще до вхождения региона в состав России. За это время глава республики стал хорошим товарищем Дениса Пушилина. Регионы обменивались опытом и подписывали договоры о сотрудничестве. Отвечая на вопрос «КП-Уфа» 27 октября Хабиров признался, что Пушилин просил его выделить ДНР нескольких опытных чиновников.

- Мы с Денисом Владимировичем дружим и взаимодействуем. Он у меня хотел, аккуратно просил. Вот того, того. Я никого не отпустил. Эти люди в системе управления правительства. Это, в некотором роде, вызывает гордость за наших людей. Значит, что-то мы умеем делать – это показатель, - рассказал Хабиров.

О НАБОЛЕВШЕМ

Во время прямой линии журналисты и общественники вновь задали те же самые вопросы главе Башкирии, что и год назад. Например, 27 октября вновь подняли вопрос о реконструкции памятника Салавату Юлаеву.

– Памятник надо все-таки реконструировать. Это объект культурного наследия и вообще символ республики. Мы нашил подрядчика, который делает проектирование. Мы уже затребовали с архива копии все процессов строительства памятника. Где-то к марту 2023 года мы получим, наверное, проект, то есть, как его делать. Я сейчас гадать не буду, но мы все должны быть готовы к тому, что проект реконструкции маловероятно сделать на постаменте, нам его придется снимать. Если мы его снимаем, то с высокой долей вероятности 450-летию Уфы мы встретим без него, – заявил глава Башкирии.

Еще один наболевший вопрос, на который Хабиров отвечал уже неоднократно – объединение БашГУ и УГАТУ в один вуз. По словам главы Башкирии, процесс слияния практически завершился – все юридические формальности уже были соблюдены.

- Осталось дело уже не месяцев, а дней. Решение (об объединении БГУ и УГАТУ – Ред.) уже принято министерством высшего образования и науки, но процедурные моменты переходного этапа, они завершаются. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить коллективы обоих университетов. Я хорошо понимаю, что Институт права БашГУ, где я проработал 14 лет, предал меня анафеме за это решение, - пошутил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что докажет делами, что «решение было правильным».

- Мы объединили не убивая, я считаю. Объединили, чтобы усилить. Скажу научному сообществу: вы же сами почувствовали, что мы значительно усилили финансирование. Я к чему это говорю? Мы создаем крупного игрока на карте высшего образования. Хочу сказать, что, если бы мы не вышли с этой инициативой объединения двух вузов, было бы невозможно выйти на линию строительства студенческого кампуса, - пояснил Хабиров.

ПРО ФУТБОЛ

И вновь главу Башкирии спросили о том, какой он видит судьбу футбольного клуба «Уфа». Напомним, недавно республика вошла в состав учредителей клуба, который выступает на данный момент во второй по силе лиге России – ФНЛ. Дело в том, что стали появляться слухи о ликвидации команды и снятии ее с первенства: недавно сотрудникам ФК «Уфа» стали приходить уведомления о сокращении. А еще из-за спортивных результатов у команды сменился главный тренер.

- Начнем с того, что не я проиграл ту игру с «Оренбургом» - это их (тренеров и футболистов – Ред.) решение. Футбольный клуб «Уфа» - это достояние республики. Текущий статус кво какой? Клуб играет в первой лиге. Как он играет – сами видите, смотреть не хочется. Обязательства республики – 200 млн в бюджете сидят, еще 200 млн вне бюджета. Для первой лиги этого достаточно, - заявил Хабиров.

По его словам, клуб «состоялся» благодаря Шамилю Газизову (гендиректор ФК «Уфа»). За более чем 10 лет от республики команда получила более 7 млрд рублей. Сейчас республика стала его учредителем.

- Не мне решать, быть ему (клубу – Ред.) или нет. Я обязан сделать все, что я могу, поскольку это достояние республики. Во-вторых, в текущих условиях – это 400 млн рублей. С учетом коммерческого гения Шамиля Газизова, вполне можно прорваться вперед. Но как они играют, мне не показывает намерения, что они хотят прорваться вперед, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что сейчас «не то жирное время, когда мы могли миллиард отправлять туда».

ПРО СТРОЙКИ И ПРОЕКТЫ

На прямой линии в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что строительство уфимского хосписа вышло на завершающую стадию. По словам руководителя региона, здание площадью в 13,5 тысяч квадратных метров обойдется в почти миллиард рублей. Деньги на его строительство дают меценаты, жертвую крупные предприятия и простые жители республики.

- Хочу поблагодарить всех тех, кто туда много инвестирует. Хоспис сейчас в высокой стадии готовности: он под крышей, сделана облицовка, и, что самое главное, подготовили всю инженерную инфраструктуру: тепло, газ, свет и все прочее. Сейчас там идут отделочные работы, - заявил Хабиров.

По его словам, сейчас к финансированию проекта подключилась Башкирская содовая компания. В ближайшее время благотворительные средства будут получены.

- Я полагаю, что этот объект будет сдан в первом полугодии 2023 года, и спешка здесь особо не нужна. По сути, это получился большой больничный комплекс. Десятки, сотни тяжело больных людей получат палаты с комфортными условиями, выходы на аллеи, бассейн, - подчеркнул Радий Хабиров.

Еще одна стройка, о которой говорили на прямой линии – Восточный выезд. Руководитель региона отметил, что если приостановить стройку прямо сейчас, то реализация этого проекта сдвинется еще на 10 лет.

- Объект строится с 90-го года. Столько денег ушло на его консервацию. Когда он стоял, не одна сотня миллионов уходила на его поддержание – откачка воды, какие-то защитные мероприятия. Поэтому сейчас большая задача – его обязательно построить, - заявил Хабиров.

По его словам, финансирование стройки идет согласно графику, а строительные работы идут с опережением.

- Получим тоннель 1200 метров, мост – 1800 метров, 10 километров дороги. В итоге существенно сокращается время въезда в Уфу, разгружаются трассы, мост. Для полуострова Уфы получаем дополнительный мост, сквозную трассу, - подчеркнул глава Башкирии.

Еще один проект, о котором говорил Хабиров – реконструкция Советской площади в Уфе. Оказывается, работам там еще не завершена.

11 октября, в День Республики, на Советской площади состоялось открытие памятника командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову. Годом ранее на территории был запущен в работу светомузыкальный фонтан.

Радий Хабиров рассказал, что на Советской площади появится еще ряд объектов. Например, на первых этажах зданий государственных ведомств будут открыты точки башкирской кухни, музейная экспозиция, небольшое кафе. Также на территории планируется проведение ярмарок.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

Во время прямой линии в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о том, будет ли в Уфе «второй этап» транспортной реформы. Напомним, в октябре 2018 года после назначения на пост врио главы региона он запустил процесс масштабных изменений на рынке пассажирских автобусных перевозок в башкирской столице. С тех пор многие жители города стали массово жаловаться на плохую работу общественного транспорта и такие жалобы появляются в комментариях под постами Хабирова в соцсетях до сих пор.

- Скажу по Уфе. Мы последовательно укрепляли «Башавтотранс». Мы понимали, что это наш перевозчик. Мы ждем еще порядка 60 больших автобусов, часть автобусов, порядка 25-30 в начале декабря еще выйдет. Но мы же не стоим на месте, где-то парка не хватает. Что нас ждет в будущем? В следующем году мы должны перейти на «брутто-контракты». Мы будем заключать договора транспортных услуг с какой-то компанией, там будет «Башавтотранс» будет участвовать. Они будут выполнять рейсы, собирать деньги, а мы будем им платить, - пояснил Хабиров.

По его словам, следующим этапом транспортной реформы станет запуск прямых рейсов из деревень в райцентры по всей Башкирии. Это не коммерческие рейсы, их будут выполнять полностью за государственный счет.