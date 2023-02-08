В Уфе, на большой арене ледового дворца «Салават Юлаев» состоялось открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана

5 февраля на большой арене Ледового дворца «Салават Юлаев» состоялось торжественное открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана.

Перед стартом турнира выступили: Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов; Капитан клуба КХЛ «Салават Юлаев» Григорий Панин; Президент ЕХЛ РБ Антон Матрёнин; Вице-президент ЕХЛ РБ Денис Назаров; Российский певец Элвин Грей.

Министр спорта республики Руслан Хабибов подчеркнул, что развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание и, безусловно, хоккей является в регионе спортом номер один. — Очень здорово, что запускается Единая Хоккейная Лига Башкортостана», — отметил глава Минспорта.

Григорий Панин поприветствовал зрителей и участников соревнований и пожелал командам бескомпромиссной борьбы. Поблагодарил министра спорта республики и руководителей организаций-участников за активную поддержку в организации Лиги Антон Матрёнин.

— Башкортостан славится своими крепкими хоккейными традициями и уверен, что ЕХЛ внесет свой вклад в развитие и укрепление любительского хоккея в республике. Удачного сезона, побольше забитых шайб и хорошего настроения, — отметил в приветственной речи Денис Назаров.

Первая игра между ХК «Уралец» и ХК «УФНС России по РБ» окончилась со счетом 1:6.

Первый гол был забит на 9-й минуте игроком ХК «УФНС России по РБ» Аликом Ганиевым. В команде ХК «УФНС России по РБ» в голах отличились: Алик Ганиев, Вильдан Валишин, Андрей Макаров, Андрей Манин, Тимур Миргалиев - 2 гола. В команде ХК «Уралец» гол забил Аглям Юлгильдин.

Вторая игра между ХК «Газпром» и ХК «МЧС России ГУ по РБ» окончилась со счетом 3:9. Первый гол на 7-й минуте забил Андрей Новиков .

В команде ХК «Газпром» голы забили: Артем Ишкинов, Леонид Голованов - 2 гола.

В команде ХК «МЧС России ГУ по РБ» авторами голов стали:

Андрей Новиков, Алексей Скрябин, Артемий Яковлев - 2 гола, Салават Яласов - 2 гола, Алмас Набиуллин, Антон Семенчук, Инсаф Галяутдинов.