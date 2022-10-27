«Не думали, что я выживу»: молодая женщина из Башкирии просит помощи, чтобы не оставаться запертой в четырех стенах

Ольга мечтает выходить на улицу, ходить по магазинам и встречаться с друзьями, но в обычном инвалидном кресле все это очень трудно делать

Жительница Баймака Ольга Лаврусенко родилась с редким и опасным пороком спины, из-за чего оказалась в инвалидном кресле. Но если раньше девушка с трудом, но могла ходить самостоятельно, то после 33 лет болезнь начала прогрессировать, и сейчас Ольга вынуждена передвигаться только в громоздком инвалидном кресле. Самая заветная мечта молодой женщины – электроколяска, но приобрести ее самостоятельно, к сожалению, у нее нет никакой возможности.

ПОСЛЕ СМЕРТИ МАМЫ ПОЧТИ ПЕРЕСТАЛА ХОДИТЬ

Когда родителям Ольги сразу после ее рождения озвучили диагноз «спинно-мозговая грыжа» и сообщили, что шансы на выживание при таком заболевании очень малы, они сразу заявили, что будут бороться за дочь.

- Врачи не думали, что я выживу, но мама и папа выходили меня. В 3 месяца они отвезли меня в Уфу, где мне сделали 2 операции на позвоночнике. После этого я начала ходить – выучилась и даже устроилась на работу музыкальным оформителем в кафе. Но, к сожалению, болезнь никуда не делась, и с каждым годом мое состояние продолжало ухудшаться. 19 лет назад умер папа, а 2 года назад ушел из жизни мой самый близкий человек – моя мама. Ее смерть очень сильно подкосила меня, и вскоре я совсем перестала ходить. Плюс ко всему в 2018 году я перенесла вирусную инфекцию, которая дала осложнения на сердце. Теперь мне вообще невероятно сложно передвигаться даже по дому, - вспоминает Ольга Лаврусенко.

МЕЧТА О ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Тем не менее, женщина старается не отчаиваться и не теряет надежды когда-нибудь еще встать на ноги. Для этого она постоянно проходит реабилитацию, курсы массажа и ЛФК. У Ольги есть вторая группа инвалидности, и чтобы выбираться из дома она обратилась в фонд социального страхования с просьбой предоставить ей электроколяску, но получила громоздкое и неповоротливое инвалидное кресло.

- Мне сказали, что у меня сильные руки, и я вполне справлюсь с этим креслом. Но у нас в Баймаке гористая местность, дороги очень крутые, поэтому передвигаться на них очень сложно. Я мечтаю об электроколяске, потому что она очень легкая, мобильная, легко помещается в багажник авто. На ней я смогу хотя бы без проблем добираться до поликлиники, а не сидеть в одиночестве в четырех стенах, - признается Ольга.

Стоимость электроколяски и аккумулятора составляет чуть меньше 180 тысяч рублей, но для Ольги это совершенно неподъемная сумма. Поэтому молодая женщина, поборов неловкость и стеснение, все же решила попросить о помощи неравнодушных людей.

- Мне очень хочется самостоятельно гулять, выбирать продукты в магазинах, просто чувствовать себя независимой от посторонних людей. Электроколяска для меня это возможность жить полноценно! – говорит Ольга.

Если вы хотите помочь Ольге Лаврусенко, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(937)341-44-35 (получатель Ольга Александровна Л.)