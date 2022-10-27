С песней по жизни! Столетняя жительница Башкирии отпраздновала юбилей и поделилась секретами долголетия

Поздравить любимую прабабушку с юбилеем собрались все дети, внуки, правнуки и даже праправнуки

На днях в Салавате отпраздновала свой столетний юбилей Камила Саитгареевна Кутлуевна. Поздравить почетную юбиляршу пришли лично глава салаватской администрации Игорь Миронов и председатель салаватского городского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Гузель Хуснуллина. Также поздравительные телеграммы пришли от Президента России Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова.

Секретами своего долголетия Камила Саитгареевна поделилась и с «Комсомолкой», а мы – все внимательно записали.

ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ И ВОСПИТАЛА ЧЕТЫРЕХ ДОЧЕРЕЙ

Родилась Камила Кутлуева 17 октября 1922 года в деревне Канакаево Ишимбайского района в многодетной крестьянской семье – восьмым по счету ребенком. Вся семья трудилась в колхозе, зарабатывая трудодни. Как вспоминает сама женщина, у нее был очень красивый голос, поэтому она уже с детства выступала на всех праздничных концертах. Когда Камила Кутлуева подросла, за ней приехали из Уфы, чтобы зачислить ее в Культпросветучилище, но тогда ее в большой город не отпустила мать, потому что надо было присматривать за хозяйством.

Камила Кутлуева пережила ВОВ и достойно воспитала четырех дочерей

В итоге девушка вышла замуж за офицера и поселилась с мужем в секретной воинской части номер 66 станции Улу-Тюляк Уфимского района. Потом началась Великая Отечественная война, а в 1942 году Камила Саитгареевна родила первую дочь, после чего ее муж ушел на фронт. Сама женщина занималась расконсервацией артиллерийского оружия, но мыслями постоянно была рядом с мужем. В итоге Камила Кутлуева записалась добровольцем в авиационный полк «Ночные ведьмы» и даже готова была уже отправиться на фронт, оставив дочь родным, но вовремя подоспел муж старшей сестры и снял ее с поезда. Слишком тяжелое было время, и ребенка нужно было поднимать самой. В итоге женщина вернулась в деревню, работала в колхозе, воспитала четырех дочерей. Позже устроилась в родном Салавате в ателье «Чайка», где проработала до 72 лет, и только потом отправилась на пенсию.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – ЛЮБОВЬ И ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

По словам внуков и правнуков Камилы Кутлуевой, она всем запомнилась как очень добрый, честный, трудолюбивый и справедливый человек. Открытый и дружелюбный характер – один из первых секретов долголетия жительницы Салавата.

- Прабабушка всегда очень любила шить и вязать, и когда уже совсем ослабло зрение, тогда отложила спицы и пряжу. Но вот это увлеченность, постоянное занятие любимым делом тоже очень помогает. Много времени она проводила и на свежем воздухе, в движении, а движение, как известно, это жизнь! Сейчас, конечно, уже сказывается, возраст, прабабушка уже плохо ходит и плохо видит. Но она продолжает интересоваться всем, что происходит в мире - переживает и молится за всех, а также занимается мелкими бытовыми делами. Это тоже можно считать одним из секретов долголетия, - рассказывает правнучка Камилы Саитгареевной Лилия Логинова.

А еще Камила Саитгареевна очень любит петь и до сих пор радует близких старинными песнями

А еще почетная жительница Салавата любит петь – чудесный голос не затронуло время, поэтому она часто радует своих близких старинными народными песнями, например, самой любимой на башкирском языке «Сарманай», что переводится как «Взошла луна».

- Наша любимая бабулечка любит познавать все новое, живет интересами своих близких, внуков, правнуков и праправнуков. У нее очень большое стремление к жизни, она умеет ценить каждый прожитый момент, и везде находить положительный моменты. Наверное, именно это можно назвать самым главным секретом ее долголетия, - признается Лилия Логинова. – Для нас всех она настоящий пример – как правильно и достойно прожить долгую жизнь. И, конечно, мы все стараемся окружить ее вниманием, заботой и любовью.