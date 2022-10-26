Под Уфой 14-летний школьник спас из пожара сестренку и бабушку

Храбрый подросток не испугался и вывел сестру из полыхающего дома. Фото: Мунира Кадаева

Под Уфой у многодетной семьи сгорел дом, но все могло бы окончиться гораздо хуже, если бы не 14-летний Мурат Кадаев, который не испугался и вывел из полыхающего строения свою маленькую сестренку и бабушку. Подробности – в материале «Комсомолки».

«СТРЕЛЯЛО, ЛЕТЕЛИ ИСКРЫ – СЛОВНО ФЕЙЕРВЕРК»

Все произошло вечером 23 октября в селе Шамонино. Как рассказывает многодетная мама Мунира Кадаева, она поехала на шиномонтаж, чтобы поменять колеса. Отец семейства уехал на вахту, а старший 17-летний сын Батыр отправился на тренировку по баскетболу. В доме оставались только пожилая бабушка, которая смотрела телевизор в комнате, и дети – 14-летний Мурат и 3-летняя Алсу, которые мирно спали в спальне на 2 этаже.

- Когда я вернулась домой, то увидела, как со стороны лестничного проема что-то громко стреляет, летят искры – словно фейерверк. Сначала я не поняла, что это, но, когда почувствовала запах горящего пластика, догадалась, что начался пожар и начала громко кричать, - рассказывает Мунира Кадаева.

Сейчас многодетная семья нуждается в помощи, чтобы восстановить сгоревший дом. Фото: Мунира Кадаева

Услышав крики матери, Мурат не растерялся и не испугался. Он быстро разбудил сестренку, одел ее, собрал теплые вещи и документы, дошел до бабушки и вывел всех на улицу. К тому времени соседи уже вызвали пожарных. Спасатели приехали очень быстро, но деревянный дом уже вовсю полыхал.

- Нам сказали, что произошло замыкание на первом этаже – от перенапряжения искры по проводам пошли на второй этаж, там абсолютно все выгорело. Стены первого этажа удалось спасти, но дом придется практически отстраивать заново, - вздыхает Мунира Кадаева. – Вот в субботу будем разбирать крышу и решать, что нужно покупать из стройматериалов.

Сейчас многодетная семья осталась без дома – а впереди зима. Ночевали у друзей, родственников, сейчас временно сняли жилье, но очень надеются в ближайшее время все же восстановить свое родовое гнездо. Конечно, семья Кадаевых очень нуждается в помощи неравнодушных людей. Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(937)853-91-35 (получатель Мунира Шамсуновна К.)