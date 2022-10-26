Священник из Уфы покрестил бойцов на СВО, использовав полиэтиленовые мешки вместо купели

На фото - отец Виктор и двое бойцов (их лица закрыты в целях безопасности) Фото: Виктор Иванов
Протоирей Виктор Иванов из Уфы не смог отказать верующим бойцам в зоне СВО и покрестил их в купелях из коробок и полиэтиленовых мешков.
Летом 2022 года Башкирия подготовила первый батальон добровольцев для участия в СВО. Его назвали в честь героя России генерала Минигали Шаймуратова, а попали туда физически крепкие мужчины с боевым опытом. После прохождения боевого слаживания бойцов отправили в зону СВО, где они успешно выполняют боевые задачи. Вскоре к батальону присоединились представители духовенства – протоирей Виктор Иванов и имам Хамза-хазрат.
ВЕРА ПОМОГАЕТ
Православный священник находит время для того, чтобы рассказывать о быте солдат в своих соцсетях. По словам отца Виктора, бойцы обращаются к нему как за советом, так и за вещами.
- Несколько человек поинтересовались насчет нательного крестика (у кого цепочка расстегнулась – крест потерялся, у кого дужка отломилась и т.д.). Есть. И крестики есть, и иконки, - рассказывает отец Виктор.
НЕОБЫЧНАЯ ПРОСЬБА
Накануне протоирей описал в соцсетях, пожалуй, один из самых странных обрядов православного крещения. Для того, чтобы провести таинство ему пришлось использовать совсем уж необычные предметы.
К протоирею подошел один из бойцов батальона, который спросил, можно ли покрестить его товарища. Несмотря на боевые условия, священник не смог отказать в просьбе. Солдаты начали искать хоть что-то напоминающее тазики, чтобы использовать их в таинстве. Разумеется, что на фронте таких предметов обнаружить не удалось. Но отец Виктор нашел выход из ситуации.
В качестве купели священнику пришлось использовать подручные предметы Фото: Виктор Иванов
- На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком. В тазиках крестил, а вот в полиэтиленовых мешках первый раз! – описывает ситуацию отец Виктор.
Из-за морозной погоды (всего 8 градусов), протоирею пришлось читать молитву в темпе. К слову, во время подготовки к обряду покреститься захотел еще один боец. Священник не отказал и ему, но перед этим рассказал смысл и цель крещения.
- К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха и рождается новый человек – воин Христов. А руки руки они опускали в ящик из-под боеприпасов, - философствует отец Виктор.
БАТЮШКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«Комсомолка» рассказывала об удивительном священнике еще задолго до начала СВО. В 2014 году мы выпускали большой материал об отце Викторе – в начале 90-ых он отслужил в ВДВ, а в 1997 году стал священником. Протоирей служит в уфимском храме, руководит спортивным клубом для молодежи, играет на гитаре и рисует.
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