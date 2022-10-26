Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика26 октября 2022 10:40

Экономист объяснил, почему Уфа попала в число самых дорогих городов России

Недавно башкирская столица заняла второе место по «дороговизне» жизни
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Жители башкирской столицы сами назвали свой город дорогим для жизни

Жители башкирской столицы сами назвали свой город дорогим для жизни

Экономист объяснил, почему Уфа заняла второе место в списке самых дорогих городов России.

На прошлой неделе сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты соцопроса жителей крупнейших городов России. Аналитики опросили 10 тысяч экономически активных жителей мегаполисов и составили рейтинг самых дорогих из них по мнению самих горожан. Как оказалось, Уфа заняла в этом списке второе место, сразу после Москвы.

Согласно результатам опроса, 57% опрошенных жителей башкирской столицы уверены, что жизнь в Уфе «недешевая». Третью строчку в рейтинге мегаполисов по дороговизне занял Краснодар, четвертое Санкт-Петербург и замкнули топ-5 самых дорогих крупных городов России Ростов-на-Дону и Волгоград.

Среди экономически активных жителей российских городов бытует мнение, что самое дорогое в мегаполисах именно жилье. Из числа опрошенных непомерно дорогой недвижимость в своих мегаполисах назвали жители Москвы, Уфы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Омска, Самары и Новосибирска.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДОХОДАМИ

Так почему же Уфа заняла аж второе место по «дороговизне» жизни? Причем это не данные официальной статистики, а мнение самих горожан. С этим вопросом мы обратились к экономисту Всеволоду Спиваку.

- С точки зрения объективных измеряемых данных по уровню цен, таких как средняя цена квадратного метра жилой недвижимости, цена бензина на заправках, цены в общепите и так далее, Уфа занимает средние позиции. Можно было бы сказать, что результаты опроса отражают низкий уровень доходов жителей Уфы, но и здесь Уфа, в общем, ничем сильно не выделяется. Я бы предположил, что результаты опроса отражают не состояние в ценах в городе и не уровень реальных доходов, а негативную сравнительно с другими регионами динамику доходов населения, - пояснил Всеволод Спивак.

Экономист отмечает, что по итогам 2021 года Башкирия, в целом, не смогла, в отличие от других регионов, показать даже частичного восстановительного роста реальных доходов населения.

- Уфимцам все сложнее сохранять привычный уровень жизни и с точки зрения тех доходов, которыми они распродают, цены кажутся все более высокими, - подчеркнул экономист. - Сейчас ради интереса сделал сравнительную сводную таблицу среднедушевых доходов населения по России, ПФО, Башкортостану и Татарстану начиная с 2013 года.

НИЖЕ СРЕДНЕГО

По словам Всеволода Спивака, начиная с 2013 года был лишь один период времени, когда средние доходы по Башкирии были немного ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Было это в первом-втором кварталах 2015 года. И вот уже в 2022 году регион вновь показал такое падение.

- Во втором квартале прошлого года, средние доходы в Башкирии стали ниже, чем средние по ПФО. По результатам года, Башкирия все же обогнала средние по ПФО, но, судя по динамике, по итогам 2022 года мы можем отстать и по годовому показателю, - поясняет экономист.

КАРТИНА ДНЯ