Экономист объяснил, почему Уфа попала в число самых дорогих городов России

Жители башкирской столицы сами назвали свой город дорогим для жизни

Экономист объяснил, почему Уфа заняла второе место в списке самых дорогих городов России.

На прошлой неделе сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты соцопроса жителей крупнейших городов России. Аналитики опросили 10 тысяч экономически активных жителей мегаполисов и составили рейтинг самых дорогих из них по мнению самих горожан. Как оказалось, Уфа заняла в этом списке второе место, сразу после Москвы.

Согласно результатам опроса, 57% опрошенных жителей башкирской столицы уверены, что жизнь в Уфе «недешевая». Третью строчку в рейтинге мегаполисов по дороговизне занял Краснодар, четвертое Санкт-Петербург и замкнули топ-5 самых дорогих крупных городов России Ростов-на-Дону и Волгоград.

Среди экономически активных жителей российских городов бытует мнение, что самое дорогое в мегаполисах именно жилье. Из числа опрошенных непомерно дорогой недвижимость в своих мегаполисах назвали жители Москвы, Уфы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Омска, Самары и Новосибирска.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДОХОДАМИ

Так почему же Уфа заняла аж второе место по «дороговизне» жизни? Причем это не данные официальной статистики, а мнение самих горожан. С этим вопросом мы обратились к экономисту Всеволоду Спиваку.

- С точки зрения объективных измеряемых данных по уровню цен, таких как средняя цена квадратного метра жилой недвижимости, цена бензина на заправках, цены в общепите и так далее, Уфа занимает средние позиции. Можно было бы сказать, что результаты опроса отражают низкий уровень доходов жителей Уфы, но и здесь Уфа, в общем, ничем сильно не выделяется. Я бы предположил, что результаты опроса отражают не состояние в ценах в городе и не уровень реальных доходов, а негативную сравнительно с другими регионами динамику доходов населения, - пояснил Всеволод Спивак.

Экономист отмечает, что по итогам 2021 года Башкирия, в целом, не смогла, в отличие от других регионов, показать даже частичного восстановительного роста реальных доходов населения.

- Уфимцам все сложнее сохранять привычный уровень жизни и с точки зрения тех доходов, которыми они распродают, цены кажутся все более высокими, - подчеркнул экономист. - Сейчас ради интереса сделал сравнительную сводную таблицу среднедушевых доходов населения по России, ПФО, Башкортостану и Татарстану начиная с 2013 года.

НИЖЕ СРЕДНЕГО

По словам Всеволода Спивака, начиная с 2013 года был лишь один период времени, когда средние доходы по Башкирии были немного ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Было это в первом-втором кварталах 2015 года. И вот уже в 2022 году регион вновь показал такое падение.

- Во втором квартале прошлого года, средние доходы в Башкирии стали ниже, чем средние по ПФО. По результатам года, Башкирия все же обогнала средние по ПФО, но, судя по динамике, по итогам 2022 года мы можем отстать и по годовому показателю, - поясняет экономист.