Депутаты ополчились на рекламу юридических и медицинских услуг для призывников в армию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно, что депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии выступили с инициативой запретить рекламу юридических услуг для призывников.

7 февраля 2023 года башкирские парламентарии заявили, что направят в Государственную Думу законопроект с поправками к закону «О рекламе». Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, суть инициативы – запретить рекламу услуг «по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности».

Проще говоря, сделать рекламу «получения военного билета законно» незаконной. Напомним, что сейчас нарушением считается лишь реклама о прямой покупке военного билета. Суды регулярно блокируют веб-сайты с подобными предложениями.

- Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва, - заявил спикер башкирского парламента.

ЧТО ЗА ИНИЦИАТИВА

По задумке башкирских парламентариев, они хотят запретить рекламировать юридические услуги, где прямо говорится, что клиент в дальнейшем может «законно избежать призыва в армию». К слову, подобные объявления сейчас можно встретить буквально повсюду: от отрывных на столбах до всплывающих окон на сайтах в сети.

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев объяснил смысл запрета на подобную рекламу.

- Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании, - цитирует спикера башкирского парламента пресс-служба Курултая.

Идея башкирских депутатов похожа на аналогичный запрет рекламировать табачные изделия или алкоголь. Для нарушителей норм закона «О рекламе» уже предусмотрена административная ответственность. Производитель и распространитель рекламных материалов, подпадающих под запрет, должен будет в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях заплатить штраф.

Штрафы за нарушения «рекламного» законодательства для обычных граждан – 2000 – 2500 рублей, для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 100 до 500 тысяч рублей.

КАК БУДУТ ПРОДВИГАТЬ

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, инициативу по изменению «рекламного законодательства» сначала должны включить в повестку ближайшего пленарного заседания регионального парламента. Произойдет это не раньше следующего вторника, 14 февраля, когда этот вопрос рассмотрит президиум Курултая. На сегодняшний же день текст законопроекта еще не готов – инициативная группа только начала его прорабатывать.

Если президиум башкирского парламента решит рассмотреть этот вопрос на ближайшем пленарном заседании Курултая, то инициативу вынесут на голосование. И лишь после положительного исхода внесут в качестве законопроекта в Государственную Думу. Дальнейшая судьба документа будет зависеть уже от рассмотрения в нижней палате Парламента России.