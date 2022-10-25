200 тысяч, которые хоккеист Воробьев заплатил за «отмазку» от армии, не дошли до военкомата

Михаила Воробьева приговорили к штрафу в два миллиона за попытку дачи взятки Фото: ХК «Салават Юлаев»

200 тысяч рублей взятки, которые Михаил Воробьев заплатил за то, чтобы «откосить» от армии, не дошли до сотрудника военкомата.

Спустя полтора месяца после судебного заседания по делу экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева стали известны новые подробности громкой истории. Напомним, что 25-летний форвард признал свою вину в даче взятки за получение «освобождения» от службы в армии – суд в Уфе приговорил его к штрафу в два миллиона рублей.

Как выяснилось, Воробьев заинтересовался «армейским» вопросом летом 2020 года. Вскоре он вышел на «решалу», пообещавшего помочь ему (этим человеком может быть задержанный весной 2022 года в Уфе Фарит Самигуллин). Стороны согласились на сумму в 200 тысяч рублей. Вскоре хоккеиста за дополнительные 12 тысяч прописали в «нужном» районе Уфы, дабы он был приписан к «своему» военкомату.

После визита в военкомат хоккеиста попросили перевести основную сумму взятки (Воробьев отправил деньги прямо со своей личной карты!). Самое странное в этой истории то, что «решала» не передавал деньги своему другу в военкомате. Тот попросту оказал посреднику услугу по старой дружбе. А Воробьева внесли в официальный список граждан призывного возраста, но его больше не беспокоили повестками.

После того, как Воробьева допросили в качестве свидетеля по делу «решалы», он написал явку с повинной, во всем признался и активно сотрудничал со следствием. Как итог – судимость за покушение на дачу взятки и штраф в два миллиона рублей (признаемся, что центрфорвард СКА с талантом Михаила за сезон получает больше).

Также возможно, что на относительно мягкий приговор Воробьеву повлияла и жадность «решалы». Факта самой взятки в действиях хоккеиста суд не усмотрел – ведь деньги до ответственного лица в военкомате в итоге так и дошли.