Уфимец убил человека и 6 лет отбывал наказание под именем брата, живущего в Санкт-Петербурге

Фото использовано исключительно в иллюстративных целях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимец убил человека и отправился в колонию строгого режима под именем своего двоюродного брата, который давно переехал в Санкт-Петербург. Каково же было удивление мужчины, когда он вернулся в родной город для смены паспорта и выяснил, что является фигурантом уголовного дела, сам того не зная. Подробности этой курьезной истории – в материале «Комсомолки».

ЗАЯВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИМ, ЧТО ПОТЕРЯЛ ПАСПОРТ

Все произошло еще в далеком 2015 году, когда в ночь на 22 февраля Алексей П. пришел в гости к приятелю, чтобы распить спиртное. Застолье вызвалась скрасить еще одна приятельница, а ближе к утру собутыльники крепко повздорили. Взбешенный тем, что хозяин оскорбляет и унижает его перед женщиной, Алексей схватил со стола нож и начал наносить удары в шею и грудь обидчику, после чего поспешил покинуть квартиру. Утром пришла жена убитого и обнаружила супруга мертвым в луже крови, после чего вызвала полицию.

Стражи порядка быстро вышли на след убийцы, но во время задержания он представился чужим именем – а точнее, своего двоюродного брата, с которым виделся очень давно, ведь тот проживал в Санкт-Петербурге. Расчет был прост – уфимец знал, что они внешне с братом были очень похожи, их даже часто путали. А про документы соврал, что все потерял. Удивительно, но во время следствия и вынесения приговора суда никто и не заподозрил про махинацию с данными. В итоге Алексея отправили на 9 лет в колонию строгого режима, где позже выдали паспорт на имя брата.

Неожиданное продолжение история получила в феврале прошлого года, когда ничего не подозревающий брат Алексея П. приехал во время отпуска в Уфу, чтобы поменять паспорт. Тогда-то мужчина и узнал, что вообще-то в данный момент он отбывает наказание в тюрьме за убийство. Шокированный Игорь К. (имя изменено – Ред.) рассказал, что в последний раз видел братца еще в далеком 2001 году и все это время не общался с ним, а в 2008 году и вовсе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу и даже не подозревал, что стал фигурантом уголовного дела.

После того, как выяснилась настоящая личность убийцы, сотрудникам правопорядка ничего не оставалось, как заново проводить расследование и выносить приговор. В итоге наказание для Алексея П. осталось прежним – 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Конечно, суд вычел тот срок, который мужчина уже отсидел. Как стало известно «КП-Уфа», хитрецу осталось отбыть в тюрьме около 3 лет, вот только рассчитывать на восстановление общения с родственниками он вряд ли уже сможет рассчитывать.