Рекорды по строительству и снижение смертности на дорогах: о чем говорили на совещании в правительстве Башкирии

Власти Башкирии объявили о новом рекорде ввода жилья в республике - более 3 млн квадратных метров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 февраля 2023 года в Уфе прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии, где чиновники во главе с Радием Хабировым подвели итоги прошлого года по некоторым отраслям. Мы собрали самое интересное с традиционной оперативки в ЦУРе.

ЦИФРЫ И РЕКОРДЫ

В самом начале совещания, которое проходит в прямо эфире, глава региона заявил, что по итогам 2022 года индекс промышленного производства в Башкирии составил 102,7%.

- Это очень хороший показатель, среднероссийский показатель составил 99,4 процента. Этого нам удалось достичь в том числе за счет диверсификации производства. Несмотря на непростую международную конъюнктуру, санкции, мы ставим задачу развития во всех отраслях экономики. Статистика за 2022 год показывает, что все реально, - подчеркнул Хабиров.

По итогам прошлого года в Башкирии сдан в эксплуатацию рекордный объем жилья. С докладом на эту тему выступил и.о. министра строительства республики Егор Родин. Чиновник заявил, что по итогам 2022 года в республике вновь был побит рекорд по вводу жилья – более 3,062 млн квадратных метров.

Из них многоквартирных домов сдали в общей сложности чуть более 1,14 млн квадратных метров, а частных домов ввели более 1,9 млн квадратных метров. Егор Родин также отчитался о решении вопросов по 2,6 тысяч обманутых дольщиков. В своем докладе чиновник подчеркнул, что из реестра проблемных объектов по итогам прошлого года исключены 70 домов.

На 1 января 2022 года их было всего 106, а пострадавшими значились почти 4,7 тысяч человек.

- Работа с оставшимися 39 объектами ведется как в сотрудничестве с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», так и силами республики, - заявил министр.

По данным Минстроя Башкирии всего с 2019 по 2022 год включительно в республике 3331 человек, признанных обманутыми дольщиками получили компенсации на сумму 8,69 млрд рублей.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА

Отдельные доклады по обстановке на дорогах Башкирии озвучили министр транспорта Александр Клебанов и главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Как оказалось, за 2022 год в регионе удалось сократить смертность на дорогах. Как этого удалось добиться и рассказали докладчики.

Так, министр транспорта Башкирии заявил, что сократить число аварий со смертельным исходом удалось с помощью установки 43 новых передвижных комплексов автоматической фотофиксации нарушений ПДД. 41 из них были установлены на перекрестках в Уфе и Стерлитамаке. Кроме того, на оживленных перекрестках установили и муляжи видеокамер.

- Хочу отметить, что ДТП с тяжкими последствиями в основном происходят из-за несоблюдения участниками дорожного движения норм безопасности, а именно превышение водителями скоростного режима, нарушение правил обгона транспортных средств с выездом на полосу встречного движения, - доложил Александр Клебанов.

Главный инспектор ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем докладе также отметил снижение смертности на дорогах республики. Он подчеркнул, что количество ДТП с погибшими за 2022 год снизилось на 15%. Это отдельно отметил глава региона Радий Хабиров.

- Тяжело дело идет, но каждый год количество погибших людей мы на дорогах снижаем. Этот год в этом плане неплохой – на 15 процентов идет снижение. На федеральной трассе и вовсе, наверное, рекорд по всей России – на 48 процентов. Все это за счет многоплановой работы. На региональных дорогах, конечно, еще работы много, - подытожил Хабиров.

Глава Башкирии похвалил за работу главного госавтоинспектора, отметив, что он проявил себя как надежный руководитель ведомства. Ранее Хабиров неоднократно заявлял, что снижение смертности на дорогах республики для него «личное дело».