Уфимка спасает щенят, выброшенных на морозе в мусорный контейнер

Фото: соцсети

Накануне жительница Уфимского района Диана Биглова выложила на своей страничке в соцсети пост, где рассказала о жестоком поступке неизвестного человека. Кто-то выбросил в мусорный контейнер завязанный мешок с щенками.

- Вышла выкидывать мусор, подхожу ближе, слышу из контейнера писк. Вытаскиваем с проходившим мужчиной пакет завязанный. Там щенки. Три мальчика и одна девочка. Приютить некуда. Совсем маленькие, им максимум месяц. Принесла им плед и еды, - написала Диана у себя на страничке.

По словам девушки, щенят она временно приютила у себя, пока они живут в теплой будке.

- Держать дома нет возможности, ищем временную передержку или дом девочку забрали, осталось три мальчика, - сообщает Диана.

Девушка проживает в СНТ «Озерки» около поселка Алексеевка под Уфой. Если вы желаете забрать щенка и стать ему добрым другом, можете обратиться к Диане в личные сообщения.

Похожие истории случаются по всей Башкирии. Например, несколько лет назад неизвестный злодей выбросил завязанный черный пакет с четырьмя новорожденными котятами в Уфе. Тогда волонтеры одного из фондов помощи животным сообщили, что котят от верной гибели спасла девушка, обнаружившая пакет в мусорном баке.

Уфимка спасла малышей и отвезла их в ветеринарную клинику, но там котят отказались принимать. В итоге, они оказались в магазине, откуда их и забрали волонтеры.

Летом прошлого года вопиющий случай безответственного отношения к домашним животным произошел в Учалах. Кто-то положил котят в мешок со строительным мусором и выбросил его прямо посреди города на газоне. К счастью, неравнодушные горожане спасли котят и нашли им дом.