Какая погода ждет жителей Башкирии в ноябре 2022 года

Совсем скоро в республике резко похолодает и начнутся снегопады Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Золотая осень» в Башкирии подошла к концу – впереди жителей республики ждет постепенное похолодание и пасмурная погода. Совсем скоро в регионе начнет выпадать снег, а в районах Зауралья он уже не редкость. В этой связи главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов призвал водителей «переобуть» свои автомобили и поставить зимний комплект шин.

В первые дни ноября 2022 года в республике ожидаются дожди. По данным популярного сервиса Gismeteo с 1 по 3 ноября в Башкирии прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха в светлое время суток будет подниматься до +2, +5 градусов Цельсия, а по ночам будет холодать до -1 . Начиная с 4 ноября дожди прекратятся и режим «без осадков» продержится до середины месяца. Примерно с 15 ноября синоптики прогнозируют периодически снег с дождем. Если верить прогнозам, то за весь ноябрь в регионе будет только два солнечных дня – 10 и 11 ноября. Все остальное время ожидается переменная облачность или пасмурная погода с кратковременными осадками.

В первой половине ноября в Башкирии будет постепенно холодать. По данным Gismeteo, последний день, когда в регионе днем будет плюсовая температура воздуха, станет 15 ноября. После этого даже в светлое время суток будет «минус». Вероятно, самыми холодными днями в ноябре в республике станут 22 и 23 числа – столбики термометра днем покажут -6, а по ночам до -8 градусов Цельсия.

Начиная с 21 ноября жителям Башкирии следует приготовится к длительным снегопадам. Правда, нет гарантии того, что они будут обильными, или напротив, небольшими. Но метеорологи прогнозируют их на протяжении 10 дней подряд – вплоть до первых чисел декабря. К слову, в конце ноября вновь возможны снег с дождем, поэтому начало зимы может быть «смазанным» - снег будет то выпадать, то таять. А температура воздуха, тем временем, в дневное время будет подниматься до 0, -1 градус Цельсия.

Стоит отметить, что этот прогноз погоды на ноябрь – предварительный и примерный. В зависимости от прохождения воздушных масс он может резко поменяться.