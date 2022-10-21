Назаров рассказал, как башкирскому бизнесу удалось увеличить экспорт продукции за рубеж

Андрей Назаров поделился опытом поддержки экспорта на форуме «Сделано в России – 2022». Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Накануне премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров выступил на губернаторской сессии на международном форуме «Сделано в России – 2022». Чиновник рассказал, каким образом башкирским предприятиям удалось за семь месяцев этого года увеличить внешнеторговый оборот на 31%.

–Также на 28% вырос экспорт, включая неэнергетический. Доля в общем объеме экспорта - 66,4%. Это результат применения очень простой, но, в то же время, эффективной формулы. Кратко ее можно назвать «Экспортный 5С». Она включает пять основных элементов: скорость, сервис, синергия, современная инфраструктура и стимулирование, - цитирует Назарова пресс-служба правительства Башкирии.

По словам премьера, один из залогов успешного расширения экспорта продукции – скорость, в том числе, в работе с документами. Сейчас скорость согласования «критически важных постановлений» правительства сократилась до 4 часов максимум. В данном случае речь идет о инвестиционных проектах, подразумевающих строительство объектов инфраструктуры.

Также Андрей Назаров отметил, что власти запустили специальные сервисы для регионального бизнеса, желающего выйти на экспорт продукции.

– Мы неоднократно делились опытом реализации нашего проекта «Скорая экспортная помощь». В этом году благодаря ему 18 компаний вышли на внешние рынки. Объем их экспорта превысил 3 млн долларов. Помогаем также нашим предпринимателям-экспортерам выходить на международные маркетплейсы. Там зарегистрировано порядка 400 республиканских компаний, - заявил председатель регионального кабмина.

Что касается дополнительных мер поддержки башкирских предпринимателей, желающих выйти на экспорт, то власти предлагают им возместить часть расходов на производственную и инфраструктуру.

– Хорошим примером синергии мер поддержки, скорости принятия решения и реализации проекта выступает наше сотрудничество с белорусской компанией «Амкадор». Мы строим по их техническому заданию завод, удовлетворяющий самым современным требованиям. При этом планируемый срок строительства не превысит 6 месяцев. Объем наших инвестиций - порядка 2 млрд рублей, - подчеркнул Назаров.

Залогом выхода на иностранные рынки башкирского бизнеса премьер назвал возмещение части затрат для производителей на логистику, сертификацию продукции и так называемый «экспортный кэшбэк». Похожие инструменты теперь используют другие регионы России, желающие экспортировать свою продукцию за рубеж.