Лучший народный участковый Башкирии 2022 года мечтал носить погоны с самого детства

Фото: МВД по РБ

На днях завершился региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Лучший народный участковый-2022». Более 12 тысяч жителей Башкирии проголосовали за участкового из Отдела МВД России по Абзелиловскому району, старшего лейтенанта полиции Мансура Муратшина. Теперь он примет участие в финальном общероссийском этапе конкурса, который пройдет в начале ноября в форме онлайн-голосования, и очень просит своих земляков поддержать его в этот волнительный момент.

В беседе с «Комсомолкой» Мансур Муратшин рассказал, почему он выбрал работу участкового, о сложностях службы, и почему для него так важна победа в конкурсе.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РАЙОНЕ – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

Как признается Мансур Муратшин, он с самого детства мечтал о погонах.

- Мой отец всю жизнь работал в МЧС, он был для меня примером. Я смотрел на него и понимал, что хочу быть, как он. Правда, поступить на службу в МЧС у меня не вышло, поэтому я отучился и в 2016 году устроился на работу в полицию, - рассказывает «народный участковый».

Фото: МВД по РБ

Уже более 4 лет Мансур Муратшин – участковый Абзелиловского района. За его административным участком закреплено более 3 тысяч населения, и там всегда полный порядок. Все эти люди доверяют свою жизнь участковому Муратшину и обращаются к нему с любыми вопросами, поскольку знают, что их всегда выслушают и дадут дельный совет.

Благодаря ежедневной профилактической работе участкового, преступления на бытовой почве в Абзелиловском районе – большая редкость. Более того, в 2022 году – и вовсе не было зарегистрировано ни одного серьезного преступления, а только лишь около 70 административных правонарушений.

- Очень большое внимание мы уделяем профилактической работе. Целый день приходится быть на ногах – попробуй обойти 11 деревень! Вот с утра встаю и составляю план – к кому поеду, с ем буду беседовать. Если кто злоупотребляет спиртным – обязательно загляну и проверю, все ли в порядке. Беседуешь с человеком, предупреждаешь его, чтобы без глупостей – они все слушаются и понимают. Был случай, что мне удалось раскрыть кражу и найти украденную бензопилу за 5 минут! Поэтому у меня на районе порядок, - улыбается Мансур Муратшин.

По словам участкового, самое сложное в его работе – то, что постоянно приходится быть на ногах. Не редкость и ночные выезды. Но трудности есть в каждой работе, и ко всему со временем привыкаешь.

ОДНАЖДЫ ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ И ЖИЗНИ

Добросовестную и грамотную работу участкового всегда отмечают и в руководстве Отдела МВД России по Абзелиловскому району, а самого Мансура Муратшина всегда ставят в пример молодым коллегам.

- Однажды был случай, что в полицию поступило сообщение – на горе в лесу заблудились люди. Я тут же отправился на поиски, но машина застряла в грязи, поэтому пришлось вызывать напарника, вытаскивать автомобиль, а потом уже подниматься на гору. Выяснилось, что мужчина с двумя женщинами приехали в гости и решили полюбоваться красотами Абзелиловского края, поэтому отправились на прогулку в лес, где и заблудились. Шли дожди, их машина застряла в лесу, связь практически не ловила. Кое-как они смогли все же дозвониться до службы спасения и позвать на помощь. В итоге сначала мы помогли мужчине вытащить застрявшую машину, а потом с напарником пошли искать и женщин в лесу. К счастью, все обошлось – мы их нашли живыми и невредимыми, хоть и очень перепуганными. Потом они долго нас благодарили за спасенные жизни, - вспоминает Мансур Муратшин.

Фото: МВД по РБ

НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕСИОНАД ДЕЛА, НО И ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

А еще, помимо того, что участковый Муратшин – настоящий профессионал своего дела, он еще и примерный семьянин. Вместе с супругой они живут в селе Михайловка и воспитывают 2,5-летнего сынишку.

- Сын еще пока маленький, и мы не знаем, кем он захочет быть, когда вырастет. Конечно, я бы очень хотел, чтобы он пошел по моим стопам и тоже стал полицейским. Что ж, подрастет – узнаем, - улыбается «народный участковый».

Сейчас Мансур Муратшин готовится к финалу и очень мечтает занять первое место. Тем более, что и все жители района болеют и голосуют за своего участкового и желают ему только победы.

Всероссийский этап голосования на почетное звание «Народный участковый» начнется уже 1 ноября. Отдать свой голос за лучшего участкового Башкирии может любой желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт МВД России, или проголосовать на специальном разделе сайта «Комсомольской правды» и поставить «лайк» рядом с фотографией Мансура Муратшина.