Рационализаторство и изобретательство: в «Транснефть – Урал» прошла конференция молодых специалистов

Фото: Награды победителям и призерам вручил генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев

В АО «Транснефть – Урал», одном из крупнейших дочерних обществ компании «Транснефть», прошел первый этап первого тура научно-технической конференции молодежи. Конференция уже шестнадцатая по счету, при этом в четвертый раз проводится в статусе международной – что, в общем, красноречиво говорит о том, насколько значимо участие в ней. Молодые специалисты компании и студенты УГНТУ представили около 50 работ, посвященных самым актуальным вопросам развития системы трубопроводного транспорта.

Конференция была посвящена 100-летнему юбилею Шауката Ахатова, выдающегося руководителя и организатора производства, который в 1970-1983 годах возглавлял Управление Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами (так в ту пору называлось АО «Транснефть – Урал»).

– Шаукат Нурлигаянович начинал трудовую деятельность на строительстве нефтепровода Туймазы – Уфа, по которому в 1947 году поступила первая нефть с Туймазинского месторождения, что дало старт деятельности нашего предприятия. В дальнейшем, уже руководя управлением, он строил и вводил в эксплуатацию крупнейшие трансконтинентальные трубопроводы Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев, – напомнил, открывая конференцию, генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев.

Ахатов был автором целого ряда изобретений, которые были успешно внедрены в системе трубопроводного транспорта и обеспечили большой экономический эффект. И этот пример тоже должен был побудить молодых специалистов к большей активности в сфере рационализаторства и изобретательства.

Все представленные на конференции работы оценивались по четырем критериям: новизна, степень проработанности, практическая ценность и качество представления доклада. При этом тематика была очень широкой.

Так, лаборант химического анализа Виктория Алимбекова предложила использовать для обучения персонала тематические видеоматериалы, которые работники могли бы изучать самостоятельно, и углублять, таким образом, свои знания. Контроль качества нефти и нефтепродуктов – одна из важнейших задач, поэтому от уровня подготовки лаборантов химико-аналитических лабораторий зависит очень многое. Собственноручно подготовленные видеоматериалы Виктория представила на конференции.

– Я снимаю и монтирую обучающие видеоролики. Мне было интересно применить эти знания с пользой для предприятия. И очень приятно, что я получила столь высокую оценку, – поделилась Виктория Алимбекова, занявшая первое место в секции «Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа».

На каждой конференции молодые специалисты представляют работы, посвященные решению одной из наиболее значимых производственных задач – энергосбережению. Не стала исключением и нынешняя. Свое предложение по повышению эффективности работы котельных представил инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Эмиль Шайхиев, признанный победителем в секции «Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии». Для него участие в конференции – это, прежде всего, возможность показать себя, изучить что-то новое и обменяться опытом с другими специалистами.

– Мой проект направлен на совершенствование котельных агрегатов. Предложенная модернизация газовоздушного тракта позволяет повысить КПД на 2%, а значит, сэкономить немало топлива. Готовиться к конференции было непросто, но благодаря помощи кураторов многие трудности удалось преодолеть, – поведал молодой человек.

Участники получили полезные советы по доработке своих докладов – причем зачастую именно самые интересные доклады вызывали самые жаркие дискуссии. Впрочем, в конечном итоге все это пойдет работам и их авторам только на пользу.

– Каждый участник конференции – это человек, который вносит свой вклад в развитие нашего предприятия. А любая из представленных работ это попытка что-то модернизировать, улучшить, сделать проще и лучше. В этом и заключается инженерное творчество, – отметил генеральный директор Роман Ковалев.

Победители первого этапа в дальнейшем представят свое предприятие во втором этапе конференции, где их ждет встреча с коллегами из других дочерних обществ компании «Транснефть».

* * *

В завершение конференции у молодых специалистов появилась возможность задать любые интересующие их вопросы генеральному директору. Общение продолжалось более двух часов, и по результатам было решено сделать подобные встречи регулярными – и наверняка такие встречи будут полезны и для молодежи, и для предприятия в целом.