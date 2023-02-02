Придется ждать капремонт: юрист ответил, что будет с многоэтажками, в которых уфимцы с прошлого года сидят без газа

В ноябре 2022 года сразу в нескольких многоэтажках в центре Уфы отключили газ из-за неисправных дымоходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители нескольких домов в центре Уфы с ноября прошлого года сидят без газа – его отключили из-за проблем с дымоходами.

Недавно в Уфе возбудили уголовное дело по факту отключения газа в домах по улицам Революционной, Мингажева и 50-летия Октября. Жители многоэтажек с конца прошлого года сидят без газа из-за аварийного состояния дымоходов и вентиляции.

По данным республиканской прокуратуры, подача топлива на газовые плиты в большинстве квартир восстановлена, но проблема не решена. Почти во всех этих домах стоят газовые колонки, с помощью которых нагревается вода.

Недавно жильцы оставшихся без газа домов провели общедомовые собрания, где представители УЖХ Советского района и городских властей недвусмысленно пояснили им, что ремонтировать дымоходы им, скорее всего, придется за собственный счет. Возобновлять подачу газа в полном объеме в этих домах попросту опасно: дымоходы повреждены и продукты горения могут попасть в квартиры.

Сейчас от полного отсутствия горячей воды страдают жильцы домов №99 по улице Революционной, № 129 по Мингажева и № 6/8 по улице 50-летия Октября.

КТО ВИНОВАТ

Пока источники финансирования ремонта дымоходов и вентиляционных каналов в этих домах точно не определены. В уфимской мэрии ранее отмечали, данный вид ремонта не входит в число работ, выполняемых по программе капремонта. Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что в постановлениях федерального правительства как раз прописаны все нормы, регулирующие эксплуатацию и ремонт в случае неисправности дымоходов в многоквартирных домах.

- Здесь, в первую очередь, вопрос капитального ремонта. Газоснабжением занимается у нас одна организация, а за состоянием дымоходов и вентиляции следит управляющая компания. В данном случае, УК и администрация города, которые контролируют их, неверно оценили состояние или вовсе провели обследование дымоходов формально. Если бы вся эта работа была выполнена как надо со специалистами, то они бы поняли, что необходимо включить ремонт этих шахт (вентиляционных и дымоходных – Ред.) в программу капитального ремонта, - поясняет адвокат.

По словам Романа Петрова, именно городские власти с подачи управляющих компаний подают заявки в фонд капитального ремонта (Региональный фонд) и определяют перечень работ в каждом конкретном доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Как отметил в беседе с «КП-Уфа» адвокат Роман Петров, теперь к этому делу должны активно подключиться сотрудники прокуратуры.

- Деньги на ремонт сетей, в том числе дымоходов, есть у фонда капитального ремонта. Теперь прокурор может через суд обязать власти включить в программу капремонта восстановление этих шахт. Я считаю, что здесь вина администрации Уфы – они в свое время, скорее всего несколько лет назад, не провели тщательное обследование и не стали утверждать эти виды работ в программу капремонта. Ведь эту программу утверждает именно администрация, а фонд на основе этих заключений лишь подает заявку на финансирование, - подытожил Роман Петров.