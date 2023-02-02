Врачи давали минимальный шанс: малышке из Башкирии со сложным диагнозом пересадили печень

Сейчас Арина вместе с мамой восстанавливаются после операции

Родственники полугодовалой Арины Драгиной из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района поделились радостной новостью. Девочку, которой врачи давали минимальный шанс на выживание, наконец, прооперировали в московском Центре трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова и пересадили ей новую печень.

ВРАЧИ ДАВАЛИ ОДИН ШАНС ИЗ СТА, ЧТО МАЛЫШКА ВЫЖИВЕТ

Про маленькую Арину мы писали уже много раз. Жители Башкирии искренне переживали за девочку, которая за несколько месяцев своей жизни, перенесла множество испытаний. Еще осенью у Арины выявили гепатит, который разрушал ее печень и организм – состояние младенца ухудшалось с каждым днем. Помочь могла только операция по пересадке печени, но врачи опасались, что Арина просто не перенесет это сложное хирургическое вмешательство.

Ближе к Новому году показатели работы всех органов и систем и вовсе упали до критических значений, поэтому родные готовились к самому страшному. Но в новогоднюю ночь произошло настоящее чудо: словно услышав молитвы матери, девочка сначала начала двигать ножками и ручками, потом самостоятельно вышла из комы и активно начала бороться за свою жизнь. В итоге 14 января Арину вместе с мамой, наконец, доставили в московскую клинику и стали готовить к операции.

- И вот это произошло, Арину прооперировали. Донором печени в итоге стала ее мама. Операция прошла успешно, Арина быстро очнулась от наркоза, мы до сих пор не перестаем удивляться переменам в ее состоянии. Сейчас она вместе с мамой находится в отдельном боксе. К ним приехал и отец, который будет помогать ухаживать за женой и дочкой после операции. Спасибо всем неравнодушным людям, которые переживали и молились за них! – рассказывает тетя Арины Наталья.

Сейчас родные Арины Драгиной ждут, пока состояние ребенка после трансплантации печени стабилизируются, но главное, что у ребенка появился шанс на полное излечение.