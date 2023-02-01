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Общество1 февраля 2023 9:13

Проблема – системная. Вместе с экспертом разбираемся, почему в Уфе водители автобусов попадают в ДТП

Резонансные аварии происходят даже после исчезновения ПАЗиков
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Жители Уфы отмечают большое количество аварий с автобусами. На фото: последствия ДТП с тремя автобусами центре города. Фото: Прокуратура РБ

Жители Уфы отмечают большое количество аварий с автобусами. На фото: последствия ДТП с тремя автобусами центре города. Фото: Прокуратура РБ

Транспортный эксперт рассказал о причинах аварий с участием пассажирских автобусов в Уфе.

Недавно в историческом центре Уфы произошло ДТП с тремя пассажирскими автобусами. На перекрестке улиц Цюрупа и Достоевского столкнулись принадлежащий частному перевозчику «Лотос», выполнявший рейс №167 и НефАЗ, выполнявший рейс №75 и принадлежащий государственному «Башавтотрансу».

В результате столкновения пострадали восемь человек, один из них угодил в больницу. НефАЗ врезался в здание, признанное объектом культурного наследия – особняк Якушевых. В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело.

Многие уфимцы, как пассажиры общественного транспорта, так и водители, отмечают, что в последние несколько лет водители автобусов стали чаще нарушать ПДД и вообще стиль их вождения можно назвать агрессивным. При этом с улиц столицы пропали те самые ПАЗики, которые так критиковали власти! Да и в соцсетях частенько появляются жалобы на манеру общения водителей с пассажирами.

О том, почему в Уфе участились аварии с участием автобусов, в беседе с «КП-Уфа» рассказал транспортный эксперт Олег Арефьев.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ

Как пояснил транспортный эксперт, никуда частные перевозчики в ходе реформы с улиц города не пропали, поменялись лишь владельцы компаний, занимающихся перевозками.

– К новому автобусу вместе с запаской не прилагается хороший и опытный водитель соблюдающий ПДД. За рулем новых автобусов в том числе и «башавтотрансовских», работают в основном все те же водители, которые гоняли и на ПАЗиках до этого. При этом новые автобусы более современные, а соответственно более быстрые, и гонять на них намного проще чем на ПАЗиках, - отмечает Олег Арефьев.

По мнению транспортного эксперта, проблемы с автобусами нельзя решить только увеличением их количества

По мнению транспортного эксперта, проблемы с автобусами нельзя решить только увеличением их количества

Эксперт предлагает и собственный метод решения этой проблемы.

- Тут, собственно, две составляющие. Первая — это общая организация движения. В Уфе с этим все очень плохо. Дело в том, что за рулем в любом случае сидит человек и он может и ошибаться, и нарушать, тем более при отсутствии неотвратимости наказания. И движение должно быть организованно так, чтобы дороги учились прощать эти ошибки с одной стороны, а с другой четко фиксировать нарушения и наказывать за них. В частности, наказание за нарушение ПДД для водителей общественного транспорта и такси должно быть кратно выше, если они допускают их в процессе исполнения своих должностных обязанностей, - поделился в беседе с «КП-Уфа» эксперт.

Также Олег Арефьев отмечает, что необходимо проводить работу с самими водителями еще в гараже и закрепить ответственность за возможные ДТП самих перевозчиков.

– Вот смотрите, в такси уже очень давно следят за стилем вождения через приложения на смартфонах. Это сложно сделать на автобусах? Нет. Почему не делают? Все просто – это никому не нужно. Вот произошла резонансная авария (на перекрестке Цюрупа и Достоевского – Ред.), сейчас прокуратура и СК проверят формально путевые листы, отметки механиков и медиков, наличие маршрутной карты и иные документы. Все это совершенно свободно можно сделать задним числом, – отмечает проблему Олег Арефьев.

РЕЗОНАНСНОЕ ДТП В ЦЕНТРЕ

По словам Арефьева, что касается недавней резонансной аварии в центре Уфы, то в ходе расследования определят вину каждого из водителей и назначат им небольшой штраф за нарушение ПДД.

– Потом отчитают и забудут до следующего резонансного ДТП, которые, к сожалению, происходят с завидной регулярностью. Перевозчик получит возмещение ремонта своего автобуса по КАСКО, там все автобусы у предполагаемого виновника в лизинге, а значит с обязательной страховкой. Пострадавшие в ДТП получат либо возмещение по ОСАГО, либо в рамках страхования ответственности перевозчика перед пассажирами и все. Это не будет покрыто страховым возмещением, поэтому можно судиться годами, – высказал свое мнение эксперт.

Разбирая момент ДТП с участием «Лотоса» и НефАЗа, эксперт отмечает, что еще неизвестно, кого вообще признают ее виновником.

– Автобус с Достоевского на перекресток вылетел с такой скоростью, что даже без столкновения он бы не вписался в поворот. НЕФАЗ по Цюрупа зачем-то вылез на второй ряд и рванул с перекрестка как будто он участвует в гонках. Понятно, что пытался обогнать свой же автобус, что бы первым к остановке примчаться. Как итог, один на желтый вылетел на перекресток, второй не дал закончить маневр первому. Еще большой вопрос кого признают виновным в ДТП. Как итог авария в принципе была неизбежна, потому что к ней стремились все участники и просто чудом никто не пострадал серьезно, - поделился мнением в беседе с «КП-Уфа» Олег Арефьев.

По словам эксперта, большими автобусами управляют те же водители, что раньше работали на ПАЗиках

По словам эксперта, большими автобусами управляют те же водители, что раньше работали на ПАЗиках

ЧТО ДЕЛАТЬ

Что же делать, чтобы пассажирские автобусы в Уфе перестали так часто попадать в аварии? Как снизить аварийность на транспорте? Есть у транспортного эксперта мнение и на этот счет.

– По-хорошему, необходимо вводить дополнительную, серьезную ответственность не только перевозчика, но и его должностных лиц. Тогда у них появится стимул заниматься организацией безопасности движения. Как они это будут делать, простите, но это их проблема, - отмечает Олег Арефьев.

К слову, одной из причин «агрессивной манеры вождения» водителей пассажирский автобусов эксперт называет серьезный дефицит перевозчиков с нормальными автобусами и самих водителей.

- С одной стороны, мы автобусы покупаем постоянно. С другой, по городу еще даже ГАЗели старого образца ездят. Большая часть автобусов стоит без водителей. Человек, попавший в ДТП на автобусе, не будет потом сам его восстанавливать, как это было раньше. Он завтра придет и сядет на новую машину, которых у забора стоит вагон и помчится дальше нарушать ПДД, - подытожил Олег Арефьев.

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