Проблема – системная. Вместе с экспертом разбираемся, почему в Уфе водители автобусов попадают в ДТП

Жители Уфы отмечают большое количество аварий с автобусами. На фото: последствия ДТП с тремя автобусами центре города. Фото: Прокуратура РБ

Транспортный эксперт рассказал о причинах аварий с участием пассажирских автобусов в Уфе.

Недавно в историческом центре Уфы произошло ДТП с тремя пассажирскими автобусами. На перекрестке улиц Цюрупа и Достоевского столкнулись принадлежащий частному перевозчику «Лотос», выполнявший рейс №167 и НефАЗ, выполнявший рейс №75 и принадлежащий государственному «Башавтотрансу».

В результате столкновения пострадали восемь человек, один из них угодил в больницу. НефАЗ врезался в здание, признанное объектом культурного наследия – особняк Якушевых. В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело.

Многие уфимцы, как пассажиры общественного транспорта, так и водители, отмечают, что в последние несколько лет водители автобусов стали чаще нарушать ПДД и вообще стиль их вождения можно назвать агрессивным. При этом с улиц столицы пропали те самые ПАЗики, которые так критиковали власти! Да и в соцсетях частенько появляются жалобы на манеру общения водителей с пассажирами.

О том, почему в Уфе участились аварии с участием автобусов, в беседе с «КП-Уфа» рассказал транспортный эксперт Олег Арефьев.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ

Как пояснил транспортный эксперт, никуда частные перевозчики в ходе реформы с улиц города не пропали, поменялись лишь владельцы компаний, занимающихся перевозками.

– К новому автобусу вместе с запаской не прилагается хороший и опытный водитель соблюдающий ПДД. За рулем новых автобусов в том числе и «башавтотрансовских», работают в основном все те же водители, которые гоняли и на ПАЗиках до этого. При этом новые автобусы более современные, а соответственно более быстрые, и гонять на них намного проще чем на ПАЗиках, - отмечает Олег Арефьев.

По мнению транспортного эксперта, проблемы с автобусами нельзя решить только увеличением их количества

Эксперт предлагает и собственный метод решения этой проблемы.

- Тут, собственно, две составляющие. Первая — это общая организация движения. В Уфе с этим все очень плохо. Дело в том, что за рулем в любом случае сидит человек и он может и ошибаться, и нарушать, тем более при отсутствии неотвратимости наказания. И движение должно быть организованно так, чтобы дороги учились прощать эти ошибки с одной стороны, а с другой четко фиксировать нарушения и наказывать за них. В частности, наказание за нарушение ПДД для водителей общественного транспорта и такси должно быть кратно выше, если они допускают их в процессе исполнения своих должностных обязанностей, - поделился в беседе с «КП-Уфа» эксперт.

Также Олег Арефьев отмечает, что необходимо проводить работу с самими водителями еще в гараже и закрепить ответственность за возможные ДТП самих перевозчиков.

– Вот смотрите, в такси уже очень давно следят за стилем вождения через приложения на смартфонах. Это сложно сделать на автобусах? Нет. Почему не делают? Все просто – это никому не нужно. Вот произошла резонансная авария (на перекрестке Цюрупа и Достоевского – Ред.), сейчас прокуратура и СК проверят формально путевые листы, отметки механиков и медиков, наличие маршрутной карты и иные документы. Все это совершенно свободно можно сделать задним числом, – отмечает проблему Олег Арефьев.

РЕЗОНАНСНОЕ ДТП В ЦЕНТРЕ

По словам Арефьева, что касается недавней резонансной аварии в центре Уфы, то в ходе расследования определят вину каждого из водителей и назначат им небольшой штраф за нарушение ПДД.

– Потом отчитают и забудут до следующего резонансного ДТП, которые, к сожалению, происходят с завидной регулярностью. Перевозчик получит возмещение ремонта своего автобуса по КАСКО, там все автобусы у предполагаемого виновника в лизинге, а значит с обязательной страховкой. Пострадавшие в ДТП получат либо возмещение по ОСАГО, либо в рамках страхования ответственности перевозчика перед пассажирами и все. Это не будет покрыто страховым возмещением, поэтому можно судиться годами, – высказал свое мнение эксперт.

Разбирая момент ДТП с участием «Лотоса» и НефАЗа, эксперт отмечает, что еще неизвестно, кого вообще признают ее виновником.

– Автобус с Достоевского на перекресток вылетел с такой скоростью, что даже без столкновения он бы не вписался в поворот. НЕФАЗ по Цюрупа зачем-то вылез на второй ряд и рванул с перекрестка как будто он участвует в гонках. Понятно, что пытался обогнать свой же автобус, что бы первым к остановке примчаться. Как итог, один на желтый вылетел на перекресток, второй не дал закончить маневр первому. Еще большой вопрос кого признают виновным в ДТП. Как итог авария в принципе была неизбежна, потому что к ней стремились все участники и просто чудом никто не пострадал серьезно, - поделился мнением в беседе с «КП-Уфа» Олег Арефьев.

По словам эксперта, большими автобусами управляют те же водители, что раньше работали на ПАЗиках

ЧТО ДЕЛАТЬ

Что же делать, чтобы пассажирские автобусы в Уфе перестали так часто попадать в аварии? Как снизить аварийность на транспорте? Есть у транспортного эксперта мнение и на этот счет.

– По-хорошему, необходимо вводить дополнительную, серьезную ответственность не только перевозчика, но и его должностных лиц. Тогда у них появится стимул заниматься организацией безопасности движения. Как они это будут делать, простите, но это их проблема, - отмечает Олег Арефьев.

К слову, одной из причин «агрессивной манеры вождения» водителей пассажирский автобусов эксперт называет серьезный дефицит перевозчиков с нормальными автобусами и самих водителей.

- С одной стороны, мы автобусы покупаем постоянно. С другой, по городу еще даже ГАЗели старого образца ездят. Большая часть автобусов стоит без водителей. Человек, попавший в ДТП на автобусе, не будет потом сам его восстанавливать, как это было раньше. Он завтра придет и сядет на новую машину, которых у забора стоит вагон и помчится дальше нарушать ПДД, - подытожил Олег Арефьев.