В Башкирии ввели уровень базовой готовности: что это значит

В Башкирии и большинстве других регионов России ввели уровень базовой готовности Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии и большинстве других регионов России ввели уровень базовой готовности. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 19 октября. Нововведения, прописанные в этом документе, начнут действовать с 20 октября

Уровень базовой готовности в Башкирии с 20 октября 2022 года: что значит, суть

Согласно тексту указа президента, базовый уровень готовности предусматривает, что глава республики осуществляет полномочия по принятию решение о проведении мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера, а также отвечает за реализацию мер для удовлетворения потребностей вооруженных сил России, других войск, органов и нужд населения.

В рамках уровня базовой готовности органы власти Башкирии должны

– усилить охрану общественного порядка и безопасности, а также военных, государственных, специальных и других объектов – в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникации, связи и энергетики;

– ввести особый режим работы объектов функционирования транспорта, коммуникации и энергетики.