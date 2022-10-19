В Уфе маленький мальчик с опасным диагнозом нуждается в срочной помощи

Тагир - первый и долгожданный ребенок в семье Саубановых

На первый взгляд 1,5-годовалый Тагир Саубанов ничем не отличается от обычных здоровых детей – веселый, подвижный, общительный малыш с заразительным смехом и хитринкой в глазах. Но это только на первый взгляд, ведь если болезнь проявится внешне, это значит, что состояние Тагира совсем критическое. Все дело в серьезном и опасном диагнозе – врожденном пороке сердца. Помочь Тагиру могут в израильской клинике, где его уже ждут на операцию, вот только ее стоимость оказалась совсем неподъемной для обычной уфимской семьи.

«РОДИШЬ ЕЩЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА»

Как рассказывает мама Тагира, ее беременность была первой и очень долгожданной. Когда выяснилось, что у Алии и Рината Саубановых родится сын, счастью молодых родителей не было предела.

- Первая половина беременности протекала замечательно, все УЗИ показывали, что ребенок развивается нормально. На 22 неделе на очередном скрининге врач обнаружил, что у нашего сына порок сердца, и отправил меня на консультацию к генетику. Меня пугали, что, скорее всего, мой сын родится дауном, что это нарушения в хромосомном наборе, что ребенок обязательно умрет. Потом врачи взяли анализ амниотической жидкости из плодного пузыря – оказалось, что с хромосомным набором у сына все в порядке. Нам поставили предварительный диагноз – стеноз аортального клапана, и каждую неделю я наблюдалась у генетика, - рассказывает в беседе с «Комсомолкой» Алия Саубанова.

Однако ближе к 30 неделе у малыша начались серьезные внутриутробные осложнения. Консилиум врачей начал уговаривать молодую мать на искусственные роды, мол, ребенок все равно не выживет.

- Они мне говорили – давай избавимся от этого плода, потом родишь еще нормального ребенка. а ведь он уже полностью сформировался, мы с мужем уже полюбили его всем сердцем, поэтому без размышлений приняли решение рожать, - говорит Алия.

Брать на роды молодую женщину уфимские врачи отказались, поэтому семья приняла решение ехать в Москву и договариваться с кардиоцентром им. Бакулева. В итоге на 39 неделе Алия родила очаровательного богатыря весом в 4 килограмма, но сразу после родов мальчика на реанимобиле перевезли в детскую реанимацию и сразу же прооперировали.

По внешнему виду совершенно незаметно, что мальчик серьезно болен. В этом и есть главная опасность порока сердца

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Проведя месяц в реанимации, маленький Тагир с родителями вернулся в Уфу. Как и положено, каждый месяц мама возила сына на прием к кардиологу, где им каждый раз говорили, что все в порядке.

- Опасность порока в том, что по внешнему виду ребенка никак нельзя определить, что с ним происходит. Он может играть и улыбаться, но внутри идут необратимые изменения. А если уже и внешне ребенку стало хуже, это значит, что ситуация совсем критическая. В итоге в Уфе врачи проглядели ухудшение, и в 3,5 месяца Тагира снова пришлось экстренно оперировать в Москве. С тех пор каждые 2 месяца мы вынуждены летать в Москву на прием, на ЭХО, чтобы контролировать состояние ребенка, - вздыхает мама мальчика.

Выйти на израильскую клинику «Шеба» родителям помог врач-кардиолог, которая наблюдала Тагира в Москве. Израильские специалисты изучили все медицинские выписки и результаты обследований и пригласили Тагира в клинику на операцию. Да, чудес не бывает, и совершенно здоровым малыш, к сожалению, не станет. Но именно эта операция позволит ему жить и подрасти до того возраста, когда будет возможна замена сердечного клапана. Вот только стоимость этой операции и последующей реабилитации составляет 3,5 млн рублей – это очень большая сумма для обычной уфимской семьи.

Если вы хотите помочь маленькому Тагиру, вы можете сделать посильный вклад: 8(917)791-92-48 («Альфа-банк», «Сбербанк», получатель Алия Ильдаровна Саубанова) или 8(917)732-67-02 («Сбербанк», ВТБ, получатель Ринат Рифгатович Саубанов).