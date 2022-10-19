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Общество19 октября 2022 5:51

«Преступник всегда оставляет след»: как работают уфимские следователи-криминалисты

В беседе с «Комсомолкой» сыщики рассказали о тонкостях и сложностях своей профессии, об институте наставничества и можно ли обмануть полиграф
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Екатерина Кулинич и Фирдинант Фаттахов рассказали о том, с чем приходится сталкиваться следователям-криминалистам

Екатерина Кулинич и Фирдинант Фаттахов рассказали о том, с чем приходится сталкиваться следователям-криминалистам

19 октября следователи-криминалисты России отмечают свой профессиональный праздник. Многие из нас представляют работу сыщиков, основываясь лишь на захватывающих сюжетах фильмов и книг, но в жизни все далеко не так просто. Иногда приходится изучать место преступления часами, выискивая самые незаметные и, казалось бы, незначительные улики, допрашивать сотни подозреваемых, а расследование уголовного дела бывает, что затягивается на долгие годы. И главная задача следователя-криминалиста распутать даже самое запутанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, найти преступника и сделать все возможное, чтобы он ответил по закону. Подробностями своей кропотливой и ответственной работы башкирские криминалисты поделились с «Комсомолкой».

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

Старший следователь-криминалист Фирдинант Фаттахов раскрывает запутанные преступления с 2005 года, когда начал работать следователем в прокуратуре Салавата.

- Вообще еще в юности я мечтал о работе следователя. Следователей в моей семье не было – мать – бухгалтер, отец всю жизнь проработал в народном хозяйстве, так что речи о преемственности в моем случае не идет. Ну что же: не всем же быть банкирами и нефтяными магнатами, должен же кто-то и в человеческих судьбах разбираться, - улыбается Фирдинант Фаттахов.

Так кто же такой следователь-криминалист, в чем заключается специфика его работы? Как объясняет Фирдинант Фаттахов, в отделе криминалистики работают уже опытные сыщики с опытом расследования самых резонансных и тяжких преступлений – убийств, изнасилований, коррупции, техногенных катастроф и т.д.

Фирдинант Фаттахов подчеркивает важность института наставничества в работе следователей

Фирдинант Фаттахов подчеркивает важность института наставничества в работе следователей

- Следователь-криминалист – это человек, который благодаря своему опыту и умению может расследовать любое уголовное дело. Наша задача – приехать на место происшествия, помочь следователю, который ведет дело, собрать всю необходимую доказательную базу, назначить нужные экспертизы, составить вопросы для очных ставок, принять лично участие в следственных действиях. Мы учим наших молодых коллег пользоваться необходимой криминалистической техникой, правильно снимать отпечатки пальцев, находить биологические следы преступников и многому другому. То есть мы не только помогаем распутывать всю цепочку событий, но и при необходимости организуем выезд других экспертных учреждений - генетиков, биологов, различных лабораторий для экспертиз. То есть, по сути, следователи-криминалисты – это универсальные солдаты на службе закона. Опытные наставники, который помогут в любой ситуации, - уточняет наш собеседник. – В свою очередь, преступник всегда оставляет след, а наше дело найти его.

Фирдинант Фаттахов с улыбкой вспоминает свое первое уголовное дело, когда ему впервые пришлось расследовать странные и запутанные обстоятельства гибели мужчины.

- Выехали на труп. Соседи сообщили, что из квартиры доносится гнилостный запах, а на стук в дверь никто не отвечает. Зашли внутрь – лежит мужчина с шилом в области сердца. Я был уверен, что это криминал. Начал раздавать указания, как осматривать место происшествия. Мой наставник меня похвалил, сказал, что я все сделал правильно. Правда, потом вскрытие показало, что это было самоубийство, потому у мужчины был рак, и он не хотел жить. Это я к тому, что институт наставничества всегда был и остается важной частью работы следственного комитета. Одно дело, когда следователь учился на отлично в институте, а совсем другое, когда он приступает к своему первому в жизни уголовному делу. На этом этапе очень важна помощь и поддержка от опытных старших товарищей. И сейчас я стараюсь стать таким же наставником для молодых следователей, - отмечает старший следователь-криминалист.

Если говорить о запутанных преступлениях, которые так и могли остаться в «висяках» и пылиться на в архиве без вмешательства опытных следователей-криминалистов, Фирдинант Фаттахов вспоминает недавний случай, произошедший в Уфе. В больницу привезли избитого 36-летнего мужчину с травмой головы, а через день он скончался. Его брат рассказал, что в ночь на 18 сентября они гуляли по аллее в Черниковке, неподалеку от нефтяного университета. Там они пересеклись с компанией нетрезвых студентов-иностранцев и «не сошлись интересами». В итоге один из студентов сильно избил своего оппонента, после чего все разошлись. Уже дома пострадавший почувствовал себя плохо, но в больницу обратился только через сутки. В результате время было упущено, и он скончался, несмотря на усилия врачей.

Любое преступление, даже самое запутанное, должно быть раскрыто, а преступник - предстать перед судом

Любое преступление, даже самое запутанное, должно быть раскрыто, а преступник - предстать перед судом

- На аллее не было камер, поэтому раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тут подключились следователи-криминалисты и уголовный розыск МВД. Для начала мы решили изучить личности всех иностранных студентов УГНТУ, опросили более 180 человек, проверили их алиби, провели несколько десятков опознаний. Вскоре появилась еще одна зацепка – среди компании иностранцев была русскоговорящая светловолосая девушка. Просмотрев все записи с камер видеонаблюдения в районе, сопоставив время и маршруты передвижения, нам удалось выйти на эту девушку, а уже через нее – и на самого подозреваемого. Брат потерпевшего его сразу опознал. В итоге через переводчика 18-летний студент, гражданин Египта, во всем признался и объяснил, что никого не хотел убивать, а все вышло случайно. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего – сейчас парень находится в следственном изоляторе и ждет окончания расследования, - рассказывает Фирдинант Фаттахов.

НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Как вывести преступника на чистую воду, если он бьет себя кулаком в грудь и уверяет следователей в своей невиновности? Тут на помощь приходит исследование на полиграфе, или, как его еще называют в народе, - детектор лжи. Опять же в фильмах процедура прохождения полиграфа показывается довольно утрировано: человек сидит в кресле, весь увешанный датчиками. Входит суровый человек в белом халате и в лоб начинает задавать провокационные вопросы по подготовленному списку. И уже через несколько минут даже хитроумные маньяки признаются во всех грехах.

Обмануть полиграф, по уверению Екатерины Кулинич, не помогут уловки из Интернета

Обмануть полиграф, по уверению Екатерины Кулинич, не помогут уловки из Интернета

Полиграфолог следственного комитета Башкирии Екатерина Кулинич признается – в реальности исследование на полиграфе не имеет ничего общего с киношной картинкой. Никаких тебе вопросов в лоб, никакого давления, да и главная задача – сначала максимально расположить к себе испытуемого и разговорить его, а это совсем не просто.

- До того, как я пришла в Следственный комитет, я работала школьным психологом, и эти знания мне потом сильно пригодились. Ведь перед тем, как начать работу с человеком, необходимо изучить его личность, найти с ним контакт, расположить к себе. Человек должен чувствовать себя максимально расслабленно и комфортно, находиться в хорошем самочувствии, хорошо выспаться перед исследованием. Даже температура воздуха в помещении играет большую роль, - говорит Екатерина Кулинич. – И еще – я никогда не беседую с испытуемым в форме с погонами, поскольку это изначально вызывает излишнее волнение.

Если вы думаете, что, начитавшись советов в Интернете, вы можете легко обмануть полиграф – вы сильно ошибаетесь. Во время исследования учитывается не только частота пульса и сердечных сокращений, но и множество других показателей – артериальное давление, кожно-гальваническая реакция (как кожа проводит ток) и т.д. Человеческий организм устроен таким образом, что будет реагировать на сказанную неправду – и датчики все это уловят. Вот и получается, что достоверность результата прохождения исследования на полиграфе приближается к максимальной отметке, что позволяет его использовать в качестве доказательства в суде.

- Ситуации бывают разные. Кому-то даже становится плохо во время исследования. Например, когда исследование на полиграфе проходила женщина, которую обвиняли в убийстве своего маленького сына, ей стало плохо. Сказался возраст, эмоциональное состояние – пришлось вызывать скорую. И хотя она всячески отрицала свою вину, ее реакции четко показывали, что она говорит неправду, - вспоминает Екатерина Кулинич.з

До прихода в Следственный комитет Екатерина Кулинич работала школьным психологом

До прихода в Следственный комитет Екатерина Кулинич работала школьным психологом

Кстати, полиграф помогает не только в расследовании уголовных дел. Это исследование активно применяется во время приема на работу в правоохранительные органы и крупные компании, так что работы у полиграфолога всегда хватает.

- Самое сложное для меня в начале было – боязнь эмоционального выгорания. Слишком много чужих судеб через тебя проходит, все эти эмоции, слезы, истории жертв – все это оставляет сильный отпечаток. Сейчас я уже научилась абстрагироваться, и когда я возвращаюсь домой к детям, то все рабочие моменты стараюсь оставлять за дверью кабинета, - признается Екатерина Кулинич.

«КП-Уфа» поздравляет всех следователей-криминалистов с профессиональным праздником и желает удачи в раскрытии самых запутанных преступлений.

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