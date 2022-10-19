«Преступник всегда оставляет след»: как работают уфимские следователи-криминалисты

Екатерина Кулинич и Фирдинант Фаттахов рассказали о том, с чем приходится сталкиваться следователям-криминалистам

19 октября следователи-криминалисты России отмечают свой профессиональный праздник. Многие из нас представляют работу сыщиков, основываясь лишь на захватывающих сюжетах фильмов и книг, но в жизни все далеко не так просто. Иногда приходится изучать место преступления часами, выискивая самые незаметные и, казалось бы, незначительные улики, допрашивать сотни подозреваемых, а расследование уголовного дела бывает, что затягивается на долгие годы. И главная задача следователя-криминалиста распутать даже самое запутанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, найти преступника и сделать все возможное, чтобы он ответил по закону. Подробностями своей кропотливой и ответственной работы башкирские криминалисты поделились с «Комсомолкой».

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

Старший следователь-криминалист Фирдинант Фаттахов раскрывает запутанные преступления с 2005 года, когда начал работать следователем в прокуратуре Салавата.

- Вообще еще в юности я мечтал о работе следователя. Следователей в моей семье не было – мать – бухгалтер, отец всю жизнь проработал в народном хозяйстве, так что речи о преемственности в моем случае не идет. Ну что же: не всем же быть банкирами и нефтяными магнатами, должен же кто-то и в человеческих судьбах разбираться, - улыбается Фирдинант Фаттахов.

Так кто же такой следователь-криминалист, в чем заключается специфика его работы? Как объясняет Фирдинант Фаттахов, в отделе криминалистики работают уже опытные сыщики с опытом расследования самых резонансных и тяжких преступлений – убийств, изнасилований, коррупции, техногенных катастроф и т.д.

Фирдинант Фаттахов подчеркивает важность института наставничества в работе следователей

- Следователь-криминалист – это человек, который благодаря своему опыту и умению может расследовать любое уголовное дело. Наша задача – приехать на место происшествия, помочь следователю, который ведет дело, собрать всю необходимую доказательную базу, назначить нужные экспертизы, составить вопросы для очных ставок, принять лично участие в следственных действиях. Мы учим наших молодых коллег пользоваться необходимой криминалистической техникой, правильно снимать отпечатки пальцев, находить биологические следы преступников и многому другому. То есть мы не только помогаем распутывать всю цепочку событий, но и при необходимости организуем выезд других экспертных учреждений - генетиков, биологов, различных лабораторий для экспертиз. То есть, по сути, следователи-криминалисты – это универсальные солдаты на службе закона. Опытные наставники, который помогут в любой ситуации, - уточняет наш собеседник. – В свою очередь, преступник всегда оставляет след, а наше дело найти его.

Фирдинант Фаттахов с улыбкой вспоминает свое первое уголовное дело, когда ему впервые пришлось расследовать странные и запутанные обстоятельства гибели мужчины.

- Выехали на труп. Соседи сообщили, что из квартиры доносится гнилостный запах, а на стук в дверь никто не отвечает. Зашли внутрь – лежит мужчина с шилом в области сердца. Я был уверен, что это криминал. Начал раздавать указания, как осматривать место происшествия. Мой наставник меня похвалил, сказал, что я все сделал правильно. Правда, потом вскрытие показало, что это было самоубийство, потому у мужчины был рак, и он не хотел жить. Это я к тому, что институт наставничества всегда был и остается важной частью работы следственного комитета. Одно дело, когда следователь учился на отлично в институте, а совсем другое, когда он приступает к своему первому в жизни уголовному делу. На этом этапе очень важна помощь и поддержка от опытных старших товарищей. И сейчас я стараюсь стать таким же наставником для молодых следователей, - отмечает старший следователь-криминалист.

Если говорить о запутанных преступлениях, которые так и могли остаться в «висяках» и пылиться на в архиве без вмешательства опытных следователей-криминалистов, Фирдинант Фаттахов вспоминает недавний случай, произошедший в Уфе. В больницу привезли избитого 36-летнего мужчину с травмой головы, а через день он скончался. Его брат рассказал, что в ночь на 18 сентября они гуляли по аллее в Черниковке, неподалеку от нефтяного университета. Там они пересеклись с компанией нетрезвых студентов-иностранцев и «не сошлись интересами». В итоге один из студентов сильно избил своего оппонента, после чего все разошлись. Уже дома пострадавший почувствовал себя плохо, но в больницу обратился только через сутки. В результате время было упущено, и он скончался, несмотря на усилия врачей.

Любое преступление, даже самое запутанное, должно быть раскрыто, а преступник - предстать перед судом

- На аллее не было камер, поэтому раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тут подключились следователи-криминалисты и уголовный розыск МВД. Для начала мы решили изучить личности всех иностранных студентов УГНТУ, опросили более 180 человек, проверили их алиби, провели несколько десятков опознаний. Вскоре появилась еще одна зацепка – среди компании иностранцев была русскоговорящая светловолосая девушка. Просмотрев все записи с камер видеонаблюдения в районе, сопоставив время и маршруты передвижения, нам удалось выйти на эту девушку, а уже через нее – и на самого подозреваемого. Брат потерпевшего его сразу опознал. В итоге через переводчика 18-летний студент, гражданин Египта, во всем признался и объяснил, что никого не хотел убивать, а все вышло случайно. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего – сейчас парень находится в следственном изоляторе и ждет окончания расследования, - рассказывает Фирдинант Фаттахов.

НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Как вывести преступника на чистую воду, если он бьет себя кулаком в грудь и уверяет следователей в своей невиновности? Тут на помощь приходит исследование на полиграфе, или, как его еще называют в народе, - детектор лжи. Опять же в фильмах процедура прохождения полиграфа показывается довольно утрировано: человек сидит в кресле, весь увешанный датчиками. Входит суровый человек в белом халате и в лоб начинает задавать провокационные вопросы по подготовленному списку. И уже через несколько минут даже хитроумные маньяки признаются во всех грехах.

Обмануть полиграф, по уверению Екатерины Кулинич, не помогут уловки из Интернета

Полиграфолог следственного комитета Башкирии Екатерина Кулинич признается – в реальности исследование на полиграфе не имеет ничего общего с киношной картинкой. Никаких тебе вопросов в лоб, никакого давления, да и главная задача – сначала максимально расположить к себе испытуемого и разговорить его, а это совсем не просто.

- До того, как я пришла в Следственный комитет, я работала школьным психологом, и эти знания мне потом сильно пригодились. Ведь перед тем, как начать работу с человеком, необходимо изучить его личность, найти с ним контакт, расположить к себе. Человек должен чувствовать себя максимально расслабленно и комфортно, находиться в хорошем самочувствии, хорошо выспаться перед исследованием. Даже температура воздуха в помещении играет большую роль, - говорит Екатерина Кулинич. – И еще – я никогда не беседую с испытуемым в форме с погонами, поскольку это изначально вызывает излишнее волнение.

Если вы думаете, что, начитавшись советов в Интернете, вы можете легко обмануть полиграф – вы сильно ошибаетесь. Во время исследования учитывается не только частота пульса и сердечных сокращений, но и множество других показателей – артериальное давление, кожно-гальваническая реакция (как кожа проводит ток) и т.д. Человеческий организм устроен таким образом, что будет реагировать на сказанную неправду – и датчики все это уловят. Вот и получается, что достоверность результата прохождения исследования на полиграфе приближается к максимальной отметке, что позволяет его использовать в качестве доказательства в суде.

- Ситуации бывают разные. Кому-то даже становится плохо во время исследования. Например, когда исследование на полиграфе проходила женщина, которую обвиняли в убийстве своего маленького сына, ей стало плохо. Сказался возраст, эмоциональное состояние – пришлось вызывать скорую. И хотя она всячески отрицала свою вину, ее реакции четко показывали, что она говорит неправду, - вспоминает Екатерина Кулинич.з

До прихода в Следственный комитет Екатерина Кулинич работала школьным психологом

Кстати, полиграф помогает не только в расследовании уголовных дел. Это исследование активно применяется во время приема на работу в правоохранительные органы и крупные компании, так что работы у полиграфолога всегда хватает.

- Самое сложное для меня в начале было – боязнь эмоционального выгорания. Слишком много чужих судеб через тебя проходит, все эти эмоции, слезы, истории жертв – все это оставляет сильный отпечаток. Сейчас я уже научилась абстрагироваться, и когда я возвращаюсь домой к детям, то все рабочие моменты стараюсь оставлять за дверью кабинета, - признается Екатерина Кулинич.

«КП-Уфа» поздравляет всех следователей-криминалистов с профессиональным праздником и желает удачи в раскрытии самых запутанных преступлений.