По итогам 2022 года «Башнефть» увеличила производство бензина марки «Евро 6» на 26%

Производство АИ-95 «Евро 6» запустили на производственных площадках «Башнефти» в 2018 году

В 2022 году предприятия уфимского нефтеперерабатывающего комплекса ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») добились увеличения производства автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6» на 26%. Всего за прошлый год башкирские нефтяники выработали на производственных площадках под Уфой 305,7 тысяч тонн топлива этой марки.

Именно на нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» впервые в России началось производство автомобильного бензина марки «Евро 6», разработанного специалистами НК «Роснефть». Первые тонны высококачественного топлива башкирские нефтяники получили еще в 2018 году.

Как отмечают эксперты, использование марки автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6» позволяет снизить количество отложений на выпускных клапанах до 12,5% и нагара в камере сгорания до 12,7%. К таким выводам пришли специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти», которые и подтвердили улучшенные эксплуатационные свойства топлива после ряда испытаний.

Бензин марки АИ-95 «Евро 6» и другие виды моторного топлива компания «Башнефть» реализует в собственной розничной сети фирменных автозаправок. Всего на данный момент работает 541 автозаправочная станция в 15 регионах России.

В уфимский нефтеперерабатывающий комплексе входят три производственные площадки - «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим». На предприятиях выпускают высококачественное топливо экологических стандартов «Евро 5» и «Евро 6», бензин под брендами ATUM-92 и ATUM-95. Высокооктановый бензин марки АИ-100 башкирские нефтяники производят по собственной запатентованной технологии.

Стоит отметить, что в 2022 году глубина переработки углеводородов на уфимских нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти» составила 87,5%. Этот показатель выше, чем в среднем по отрасли в России.