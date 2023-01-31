В Башкирии волонтеры спасли от верной гибели изуродованную живодером собаку

Сейчас пес по кличке Малыш идет на поправку и ищет новый дом. Фото: Фонд помощи бездомным животным «Шанс»

В Салавате местный житель разрезал морду собаке – от верной гибели ее спасли местные жители и зоозащитники. Полиция возбудила уголовное дело.

Случай вопиющей жестокости произошел 22 января 2023 года в одном из дворов в Салавате. Местный житель напал с ножом на собаку и изрезал ей морду. Травма была настолько тяжелой, что если бы не равнодушные соседи, пес мог погибнуть. По словам зоозащитников, собака жила на территории бывшего детского сада.

Живодер нанес псу рубящий удар по носу, так что морда была буквально разрезана напополам. Как говорят местные жители, мужчине не понравилось, что собака постоянно лает под окнами. Сейчас пес по кличке Малыш, перенесший непростую операцию, находится на реабилитации в местной ветклинике.

Впервые историю о несчастной собачке рассказала в соцсетях волонтер фонда помощи бездомным животным «Шанс» Наталья Семенова. В беседе с «КП-Уфа» она рассказала, как сейчас, почти через две недели после травмы, живет Малыш.

– Малыша прооперировали в первый же день в клинике нашего города «Мама кошка» практически сразу. Сейчас он находится в стационаре на реабилитации и восстановлении. Срастается у него все, слава Богу, хорошо. В конце недели, вероятно, будут выписывать, – рассказала зоозащитница.

Чтобы провести операцию и спасти Малыша волонтеры объявили сбор пожертвований в социальных сетях. Благодаря неравнодушным жителям Башкирии, удалось собрать необходимую сумму. Когда пса перевели в стационар для дальнейшего восстановления, за ним помогали ухаживать зоозащитники и семейная пара из Салавата – они живут около того самого бывшего детсада, где жил и «работал» Малыш. Пес знает их с встречает с удовольствием.

– Дедушка сторож взял его себе в напарники. Территория закрытая, там он и жил. Возвращать его обратно конечно не вариант. Будем искать новый дом ему, – рассказал о дальнейшей судьбе Малыша Наталья Семенова.

Чуть позже, после того как историю Малыша рассказали в соцсетях, зоозащитники явились домой к предполагаемому живодеру. Они два часа ждали мужчину около подъезда, смогли подняться к нему на этаж и задали вопрос: не он ли порезал собаку? Но когда он вышел, то стал проявлять агрессию. На все обвинения салаватовец только и заявил:

– Так где-то написано? Или доказано? – на повышенных тонах ответил мужчина. Весь диалог зоозащитники сняли на видео мобильного телефона.

Ситуацию специально для «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

– Сообщение по факту причинения травм собаке зарегистрировано. По итогам проведенной проверки подразделением дознания Отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными – Ред.). Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия для установления и привлечения виновного лица к установленной законом ответственности, – сообщили полицейские.

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