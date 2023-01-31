Кто-то повис из разбитого окна: в ДТП с тремя автобусами в Уфе пострадало 8 пассажиров

От удара серьезно пострадала кирпичная кладка старинного особняка. Фото: прокуратура РБ

Утром 30 января в центре Уфы на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. После столкновения один из автобусов врезался в стену дома Якушевых, являющегося объектом культурного наследия. В итоге 8 человек пострадали, один пассажир и вовсе оказался на больничной койке, а следователи возбудили уголовное дело. Кто виноват в аварии и будет возмещать реконструкцию архитектурного памятника – предстоит выяснить правоохранительным органам.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Авария произошла на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского – именно тут столкнулись пассажирские автобусы НефАЗ и «Лотос» (принадлежит частному пассажирскому перевозчику и относится к большим городским низкопольным автобусам). Первый следовал по маршруту №75 («Телецентр – ОАО Амстар»), на момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров. Автобус «Лотос» ехал по маршруту № 167 («Уфимский ДОК – Цветы Башкирии») с 10 пассажирами в салоне.

Вскоре в сети появились запись с камер уличного видеонаблюдения «Уфанет»: на них отчетливо видно, как НефАЗ едет по улице Цюрупы. Одновременно к перекрестку со стороны улицы Достоевского подъезжает «Лотос» - на довольно большой скорости он словно не вписывается в поворот и таранит дом Якушевых. В этот момент НефАЗ, который просто не успел затормозить, врезается в него сзади. Водителю третьего пассажирского автобуса просто чудом удалось избежать столкновения. А еще несказанно повезло мужчине-пешеходу, который стоял на светофоре буквально в нескольких метрах от места аварии и мог серьезно пострадать.

Авария произошла на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Фото: скрин с камер уличного видеонаблюдения "Уфанет"

На место аварии немедленно выехали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. К счастью, обошлось без погибших, хотя камеры видеонаблюдения зафиксировали как у «Лотоса» выбивает стекла, а один пассажир буквально вываливается из окна и повисает, но его успевают затащить обратно другие пассажиры. В итоге изначально МЧС сообщило о трех пострадавших, чуть позже их число увеличилось до 8 – один из пассажиров сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших были как студенты вузов, так и пожилые люди.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Кто именно стал виновником аварии, сейчас выясняют не только правоохранительные органы. В свою очередь, служебную проверку уже провели и в «Башавтотрансе», которому принадлежит автобус НефАЗ, после чего пришли к выводу, что ДТП спровоцировал именно водитель «Лотоса». От частного перевозчика пока никаких комментариев не поступало.

Многих волнует и вопрос – кто же будет теперь восстанавливать поврежденный дом Якушевых, который является памятником архитектуры и истории регионального значения. В Башкультнаследии уже заявили, что сам фундамент здания не пострадал, а вот облицовочная кирпичная кладка нуждается в серьезном восстановлении. Для этого в ближайшем времени будут проведены все необходимые экспертизы и подготовлена сметная документация. А вот расходы по реставрации здания, по всей видимости, придется понести виновнику ДТП.

Один из пассажиров едва не вывалился из разбитого окна прямо под колеса второго автобуса. Фото: Прокуратура РБ

«УШЛИ ПАЗИКИ – ПРИШЛИ «ЛОТОСЫ»

Уфимцы также бурно отреагировали на аварию: многие из них считают, что вина в произошедшем не конкретного водителя, а всех водителей в целом – уж слишком агрессивно они себя ведут на дорогах, позволяя превышать скорость и подрезать другие автобусы.

- Если бы в нашей стране платили зарплату не от плана по перевозке пассажиров, а за часы и достойно тяжести профессии, то не было бы никаких гонок и толчеи на остановках. Водители бы спокойно и без нервов делали бы свою работу. Пересматривать отношение к транспорту нужно с верхов – поменяется мышление, поменяется и безопасность перевозок, - считает Марат Л.

- Во время транспортной реформы критиковали ПАЗики. Их убрали, пришли «Лотосы» от московского перевозчика. Что изменилось? Как летали, так и летают по дорогам! – недоумевает Алишер Н.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящий момент по факту ДТП, в котором пассажиры получили травмы, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Контроль над расследованием взяли на себя глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также региональная прокуратура.

- В настоящее время допрашиваются очевидцы и пострадавшие, планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, запрашивается необходимая документация из организаций, осуществлявших перевозку пассажиров, - отметили в пресс-службе республиканского Следкома.

НЕ ПЕРВАЯ АВАРИЯ С АВТОБУСОМ

Случаи ДТП с участием пассажирских автобусов в Уфе вовсе не редкость. Например, 14 ноября в Уфе столкнулись сразу 3 пассажирских автобуса. Авария произошла на остановке «Бульвар Славы» с участием «НефАЗа», «Форда Транзит» и «Лотоса». 5 пассажиров «Форда» получили различные травмы.

17 января в Уфе на улице Менделеева 34-летний водитель Ford Тransit при повороте столкнулся с НефАЗом. В результате произошедшего пострадал 38-летний пассажир «Форда», его с ушибами доставили в больницу.

25 января на въезде в Демский район столкнулись ВАЗ-2104, Kia Rio и пассажирский автобус Next. Пассажира иномарки с травмами доставили в больницу. К счастью, никто из 18 пассажиров автобуса не пострадал. В причинах и обстоятельствах аварии также разбираются дорожные полицейские.