Изнасилование школьницы и смерть от удара током ребенка: самые громкие ЧП, которые происходили в Башкирии на прошлой неделе

Подозреваемого в изнасиловании ребенка сейчас допрашивают следователи. Фото: СК РБ

Минувшая неделя в Башкирии ознаменовалась сразу несколькими громкими ЧП: смертельный несчастный случай с ребенком, пожар в доме многодетной семьи и задержание подозреваемого в изнасиловании ребенка. Вспоминаем события, которые обсуждала вся республика.

ТОКОМ УБИЛО 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

В Абзелиловском районе Башкирии убило электрическим током подростка. По версии следствия, 10 октября в селе Баимово четверо 12-летних ребят шли к футбольному полю. Проходя мимо пилорамы, они решили взобраться на крышу, но в этот момент один из подростков случайно коснулся провода под напряжением и получил разряд тока, из-за чего погиб на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности, были ли приняты на пилораме все необходимые меры безопасности при подведении электричества и эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ИЗНАСИЛОВАНИИ ШКОЛЬНИЦЫ

10 октября в Уфе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Напомним, все произошло еще 5 октября, когда девочка возвращалась домой с занятий, на нее напал мужчина, надругался, а потом отобрал сотовый телефон. Следователи вместе с полицейскими начали поиск преступника, и вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний уфимец. При задержании он сразу же признался в содеянном, уточнив, что находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело, сыщики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ПОЖАРЕ ЕДВА НЕ ПОГИБЛА МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ

12 октября в поселке Шахтау, что под Стерлитамаком, вспыхнул дом, принадлежавшей многодетной семье с 11 детьми. Когда начался пожар, в одноэтажном бревенчатом доме находились пятеро детей, а взрослые были на работе. 13-летняя девочка не растерялась и вывела младших братьев и сестер на улицу, но сама надышалась едим дымом и попала в больницу. Сожалению, дом сгорел дотла, и сейчас волонтеры помогают семье, оставшейся без крова, найти новое жилье.

НАПАЛ НА СОСЕДКУ И ВЫСТРЕЛИЛ В ПОЛИЦЕЙСКОГО

15 октября в полицию позвонила жительница села Таймеево Салаватского района и сообщила, что ее избил сосед. Пострадавшую доставили в больницу, а полицейские приехали поговорить с дебоширом. Драчуном оказался неоднократно судимый ранее 33-летний отец шестерых маленьких детей. Увидев полицейских, он сначала начал угрожать сжечь дом вместе с детьми, а потом выстрелил из пневматического ружья и ранил в руку участкового. Сейчас мужчина арестован, а материалы уголовного дела о нападении на полицейского переданы в следственный комитет.