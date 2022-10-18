Мечту погибшего на Украине солдата из Башкирии реализовали после его смерти – родителям построили дом

Мама башкирского бойца из Илишевского района накануне справила новоселье. Фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Глава администрации Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин в своих социальных сетях рассказал, как чиновники помогли маме погибшего в специальной военной операции бойца. Марат Мустафин служил по контракту в российской армии и погиб, исполняя свой долг в мае 2022 года. У него была мечта – построить дом в родной деревне дедушки, Малотазеево.

Чиновники были рады исполнить мечту погибшего герой СВО

По словам главы районной администрации, на траурном митинге в память о Марате, его мама Зульфира Шамсиахметовна рассказала, что у сына была мечта, которой при его жизни исполнится было не суждено. Тогда чиновники решили помочь женщине. Они нашли добросовестного подрядчика, который построил новый частный дом с нуля. За ходом строительства постоянно следили сотрудники районной администрации, они же помогли женщине оформить все необходимые документы.

Похороны Марата Мустафина. Фото: Администрация Илишевского района

Накануне строительство завершилось и Зульфира Шамсиахметовна получила ключи от дома. На новоселье она пригласила главу района Ильдара Мустафина и его соратников.

Дом для родных погибшего бойца построили в родной деревне его дедушки Малотазеево. Фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Побывали в гостях у мамы павшего бойца и корреспонденты местного телевидения. В беседе с ними Зульфира Мустафина поблагодарила местных чиновников и в очередной раз вспомнила своего сына.

- Сбылась мечта Марата, он очень хотел большой дом построить, и нам помогли. Все было старое, дом, сарай, баня, теперь все новое, и баня есть, и гараж, все есть, только сына нет теперь. Что поделаешь, такова жизнь, - вздыхает мама погибшего бойца.

Помимо самого дома построили и большой гараж. Фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Глава районной администрации, в свою очередь, поздравил новоселов в своих социальных сетях.

- Желаю новоселам крепкого здоровья, душевного спокойствия и мирного неба! Мечты должны сбываться, несмотря ни на что! – подчеркнул Ильдар Мустафин.