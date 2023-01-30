Для прогулок и отдыха: как благоустраиваются парки и скверы в Уфе

Каждый год в башкирской столице благоустраиваются общественные пространства и лесопарковые зоны

До 450-летнего юбилея Уфы осталось совсем немного времени, и подготовка к торжествам всероссийского масштаба идет полным ходом. За без малого полтора года до праздничной даты власти утвердили программу по благоустройству городских парков, ремонту различных социальных объектов и строительству новых. Особое внимание хотят уделить благоустройству городских парков и скверов.

Мы решили вспомнить, какие общественные пространства были облагорожены и получили, можно сказать, вторую жизнь, за последние несколько лет. Стоит отметить, что в разных районах башкирской столицы то и дело открываются после масштабной реконструкции старые и появляются совершенно новые парки, скверы и аллеи. После долгих лет «перекоса» в сторону исторического центра, общественные пространства стали облагораживать и в отдаленных районах, что не может не радовать горожан.

МЕСТА ДЛЯ ЕДИНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ

Крупные проекты по благоустройству парковых зон в Уфе реализуются уже несколько лет подряд. Например, еще в 2019 году вторую жизнь получил Непейцевский дендропарк. Это уникальное место, история которого насчитывает уже более двух веков, едва не превратилось в свалку: долгое время оно было захламлено мусором, а за деревьями попросту некому было следить. А между тем, в дендропарке растут краснокнижные породы деревьев и кустарников, в том числе, совершенно не характерные для климата и флоры Башкирии. Да что и говорить – здесь есть дубовая аллея, возраст которой перевалил за 120 лет!

Так выглядит зимой уникальный Непейцевский дендропарк в Уфе. Фото: Валерий Путенихин (vk.com/id635829596)

Долго время местные жители жаловались на заброшенный вид Непейцевского дендропарка, завалы сухостоя и горы мусора. В довершении картины - полное отсутствие освещения и разбитые дорожки.

Совместными усилиями администрации Уфы, ГК «Жилстройинвест» и «УфаГорСвет» парк преобразился. Специалисты компании за собственный счет разработали проект благоустройства и освещения и приняли участие в «генеральной уборке». Дендропарк расчистили от сухостоев и зарослей, не затронув при этом краснокнижные кустарники и деревья.

- Раньше, конечно, было неприятно гулять по этому парку. В том плане, что здесь постоянно бегали бродячие собаки, заросли повсюду. С детьми было страшно здесь находиться, особенно вечером. Страшновато. А сейчас так здорово, чисто, - отметила в беседе с корреспондентами столичного телевидения местная жительница, мама двоих детей Наталья.

Еще один проект, реализованный совсем недавно – тропа здоровья «Воронки», входящая в пешеходный маршрут «Уфимское ожерелье». Территория лесного массива от улицы Шафиева до развилки «Воронки» площадью более 30 гектаров начали обустраивать еще в прошлом году совместными усилиями ГК «Жилстройинвест» и администрации Октябрьского района Уфы. Здесь появились смотровые площадки, скамейки, деревянные скульптуры, зоны отдыха и, конечно же, освещение.

Проект благоустройства был разработан ГК «Жилстройинвест» и одобрен городскими властями. Кстати, мы видели макет благоустройства лесопарковой зоны от улицы Шафиева до станции «Воронки» на Международном конгрессе «Транспорт и строительство», проходившем в Уфе осенью прошлого года. Проект включает в себя устройство пешеходных дорожек с твердым и натуральным покрытием, смотровые площадки, детские площадки, кафе и кумысную ферму, лыжно-роллерную трассу.

Тропа здоровья «Воронки» была благоустроена в прошлом году. В 2023 году проект будет продолжен

Реализация проекта безусловно потребует большие капитальные вложения, для создания уникального центра отдыха для горожан. Представитель ГК «Жилстройинвест» рассказал, что компания уже в текущем году приступит к его реализации.

Чтобы привлечь горожан к активному отдыху и рассказать о проекте «Уфимское ожерелье» мэр Уфы Ратмир Мавлиев даже приглашал известного телекомментатора Дмитрия Губерниева. Он прошелся по тропе здоровья на лыжах и похвалил Уфу за внимательный подход к благоустройству общественных пространств.

СКВЕРЫ И НЕ ТОЛЬКО

Вспоминая о том, как в последние годы обустраивались общественные пространства в Уфе, нельзя не вспомнить сквер «Четыре сезона». В кратчайшие сроки это место из заброшенной лесополосы превратилось в современный благоустроенный парк. Теперь жители спальных районов в пределах проспекта Октября и улицы Блюхера могут гулять здесь с детьми или заниматься физкультурой. Например, бегать.

Обустройство освещения, установку скамеек и урн, необычных арт-объектов (например, памятник белке! – Ред.) и оформление пешеходных дорожек взяли на себя специалисты по благоустройству из ГК «Жилстройинвест». До того, как был реализован проект сквера «Четыре сезона», в этом месте располагались, фактически, обычные заросли. Местные жители отмечают, что при наличии лесополосы под окнами, чтобы побегать по утрам или прогуляться с детьми с коляской, приходилось идти или ехать на остановку «Горсовет», в парк имени Гафури.

Между тем, не только общественные парки и скверы в Уфе обретают новую жизнь. В конце позапрошлого года после масштабного ремонта приняла первых гостей Уфимская детская филармония. Здание 1970 года постройки, между прочим, признанное памятником архитектуры 20 века, полностью преобразилось. Многие горожане помнят его как ДК УЗЭМИК. Часть финансирования ремонтных работ взяла на себя ГК «Жилстройинвест», торжественное открытие состоялось 30 декабря 2021 года.

К слову, недавно в Чишминском районе Башкирии, рядом с Алкино-2 открылся военно-патриотический парк «Патриот». Его строительство было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а открылся этот уникальный для республики объект в июне прошлого года.

Теперь там проводятся всевозможные соревнования, такие как «Гонка героев», проходят традиционные для старшеклассников военные сборы, тренировки действующих подразделений вооруженных сил и так далее. На мероприятия патриотической направленности съезжаются сотни молодых людей и девушек.

ГК «Жилстройинвест» принимала участие в финансировании при создании этого уникального парка.

КСТАТИ

Несколько лет подряд в соцсетях и городских сообществах звучат голословные заявления о том, что в Уфе массово вырубаются леса. Якобы застройщики то тут, то там «расчищают» территории от лесного массива. В качестве примеров авторы этих заявлений указывают на заваленные сухостоем и позабытые всеми возможными коммунальными службами уголки города. Как только кто-то пытается очистить «заброшку» и превратить ее в общественное пространство, тут же звучат призывы наказать за «вырубку» всех причастных.

Как часто повторяют специалисты в сфере лесного хозяйства и экологии, если не очищать лесополосу от упавших деревьев, то это может привести к гниению, болезням деревьев и даже лесным пожарам. Представляете, что будет, если в лесной полосе в черте Уфы вспыхнет лесной пожар? Именно поэтому, за насаждениями нужно ухаживать. Если в лесополосе есть пешеходные или велодорожки, стоят скамейки, располагаются зоны отдыха и воркаут-площадки, есть освещение и мусорки - в таких парках однозначно не будет гнилых и упавших деревьев.

На фото: территория бывшего ретранслятора «Алтай»

К слову, именно в таком направлении будет происходить развитие территории в районе улицы Рихарда Зорге, на земельном участке, ранее занимаемый ретранслятором «Алтай». Эта территория, если внимательно изучить официальные документы от городской администрации, утвержденные Горсоветом Уфы, никогда не входили в зону городских лесов.

Да, в башкирской столице есть конкретные территории, которые согласно Лесохозяйственному регламенту Уфимского городского лесничества (принятого 27 марта 2019 года Горсоветом), называются простым и емким словом «лес». На карте, опубликованной после принятия регламента, участок земли, развитием которого занимается собственник ГК «Жилстройинвест», этим словом не обозначается и таковым не является.