В Башкирии волонтеры штаба имени Шаймуратова сидят с детьми и колют дрова родителям мобилизованных

Фото: Волонтерский штаб им. Шаймуратова

В Башкирии завершается этап частичной мобилизации. 16 октября в Уфе состоялись очередные проводы призванных на службу граждан. У многих резервистов дома остались семьи, которым теперь необходима поддержка.

Для консультации жителей Башкирии по вопросам частичной мобилизации 23 сентября был создан республиканский Ситуационный центр. Каждый день, без выходных и праздничных дней, с 08:00 до 20:00 его сотрудники помогают мобилизованным гражданам и членам их семей, работодателям и представителям бизнеса разобраться в сложившихся жизненных ситуациях.

Также 26 сентября по поручению главы Башкирии Радия Хабирова на базе регионального отделения партии «Единая Россия» начал свою работу Волонтерский Штаб имени Минигали Шаймуратова. Добровольцы организации оказывают социальную, психологическую и бытовую помощь семьям участвующих в СВО гражданам.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов рассказал «Комсомолке» о волонтерах штаба и о том, с какими просьбами чаще всего к ним обращаются жители Башкирии.

«ЛЮДИ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ И ДОБРОЙ ДУШОЙ»

Активисты волонтерского штаба оказывают помощь адресно. Добровольцы доставляют гражданам средств первой необходимости, лекарства и продукты питания за счет обратившегося. Также они могут помочь в быту: наколоть дрова или натаскать воду.

– Еще волонтеры помогут посидеть с пожилыми людьми или детьми. Все эти вопросы рассматриваются и проговариваются исключительно в индивидуальном порядке с заявителем. Отмечу, что приоритетным направлением работы штаба является обратная связь с заявителем по результатам оказанной помощи – волонтеры созваниваются с родственниками, – отметил Руслан Насретдинов.

Всего в республике работают 64 волонтерских штаба, 63 из них были созданы на площадках местных отделений «Единой России». В региональном колл-центре работают четыре оператора и до 40 автоволонтеров. На местах – по одному оператору и до пяти автоволонтеров.

– Но при этом, в работу подключается большее количество человек, все зависит от конкретной ситуации. Мы не можем позволить, чтобы люди, которым нужна наша помощь, долго ждали. Мы оперативно выполняем все поступившие заявки, – отметил руководитель исполком «Единой России».

Волонтером штаба имени Шаймуратова может стать абсолютной любой неравнодушный, независимо от возраста и рода деятельности. Чтобы записаться в ряды активистов необходимо позвонить в колл-центр или прийти в региональное или местное отделение организации.

– Наши волонтеры – люди с открытым сердцем и доброй душой. Кто-то работает в качестве оператора колл-центра, кто-то автоволонтером, кто-то оказывает реальную помощь людям непосредственно на месте. Все эти моменты мы проговариваем в индивидуальном порядке: смотрим на опыт, навыки и учитываем желание наших волонтеров. Если ты хочешь помочь, то наши двери всегда открыты, – подчеркнул Насретдинов.

Отдельно наш собеседник отметил, что за работу добровольцам финансовое вознаграждение не предусмотрено. По словам политика, люди «не идут в волонтерское движение ради заработка, они идут помогать».

«НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЯ НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ»

С 26 сентября волонтерам принял 2 024 звонка от жителей республики, в том числе 695 звонков региональным колл-центром и 1 329 местными штабами. В день в организацию поступает примерно от 50 до 70 обращений, и это число стабильно увеличивается.

Звонки поступают из всех городов и районов, в основном от родителей и близких родственников отправившихся на СВО бойцов. Также часто звонят жители, которые предлагают свою помощь.

Ежедневно в штаб поступает 50-70 обращений Фото: Волонтерский штаб им. Шаймуратова

Наиболее часто жители Башкирии обращаются в волонтерский штаб с инициативой оказания гуманитарной помощи, а также насчет формирования посылок и уточнения порядка их передачи. Также граждан волнуют вопросы по частичной мобилизации, о предоставлении кредитных каникул и детских субсидий. Кроме того, много заявок на оказание волонтерской и продуктовой помощи семьям мобилизованных, и обращения насчет вступления в ряды волонтеров.

– Ни одно обращение, поступившее в колл-центр, не остается без внимания. Наши операторы могут поддержать теплым словом, специалисты оказать профессиональную юридическую консультацию, а психологи – решить душевные проблемы. Наши волонтеры продолжают помогать в домашних делах или по хозяйству, – поведал глава исполкома «Единой России».

Руслан Насретдинов рассказал историю жительницы Стерлитамака. Женщина собирала посылку для находящегося на боевом слаживании внука, однако она никак не могла найти и приобрести спальный мешок. Волонтеры-шаймуратовцы сразу же откликнулись на ее обращение, съездили в другой город и приобрели за счет заявителя спальный мешок и тактические перчатки.

Недавно штаб в городе Октябрьском обратилась жена мобилизованного. Ей нужна была помощь в покупке продуктов питания. Волонтеры приобрели все необходимое: крупы, макароны, консервы и овощи. Не забыли добровольцы и о детишках бойца: для них купили печенье и сладости.

Женщина из Татышлинского района обратилась за помощью по заготовке дров на грядущую зиму. На просьбу сразу откликнулись неравнодушные люди. Помощь в приобретении дров оказали также депутаты органов местного самоуправления и сотрудники администрации сельского поселения. Активисты штаба доставили дрова и разгрузили их.

– Супруга одного из мобилизованных обратилась с просьбой о помощи в заготовке сена на зиму. Один из местных фермеров привез восемь рулонов сена, волонтёры помогли в его разгрузке. Жительнице села, сын которой призван по мобилизации, потребовалась помощь медиков, так как она недавно перенесла инсульт. Женщину направили на стационарное лечение. Волонтеры Октябрьского помогли супруге мобилизованного в выносе из квартиры крупногабаритного строительного мусора, – рассказал Руслан Насретдинов.

Обратиться в Волонтерский Штаб можно по телефону кoлл-цeнтpа 8 (800) 201-89-03. Штаб работает каждый день с 9:00 до 18:00.