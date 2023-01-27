Провести свидание в юрте - почему бы и нет? Фото: Алина Имангулова

И хотя до Дня святого Валентина остается более двух недель, многие уфимцы уже начинают продумывать варианты – как порадовать свою вторую половинку. Поход в кино или ресторан и просто романтический ужин при свечах в домашней атмосфере – это, конечно, здорово, но избито. Все-таки в день всех влюбленных хочется удивлять и вдохновлять.

Мы подобрали самые необычные и при этом невероятно романтичные места в Уфе, которые просто созданы для свиданий, а если вы настроены серьезно – то и на предложение руки и сердца.

ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВА НА БЕГУ

Уж чему точно удивится ваша вторая половинка, так если на свидание вы ее позовете … на забег. А точнее, на забег всех влюбленных, который уже в 9 раз состоится в уфимском Парке лесоводов. Как поясняют организаторы, спорт объединяет, а потрясающие зимние пейзажи добавят романтики в свидание. Бежать можно как в компании своей второй половинки, так и одному. А что, может, по дороге и встретите свою любовь! Всего предлагается несколько дистанций – от 2,5 (1 круг) до 21 км (7 кругов по 3 км), если устанете – можете погреться в теплом шатре и выпить чаю. Кстати, абсолютно все участники, кто добежит до финиша, получат памятную медаль, а победители – ценные призы и сувениры от спонсоров забега. Само мероприятие состоится 12 февраля, предварительно нужно зарегистрироваться на сайте организаторов и ознакомиться с ценами и условиями забега.

Фото: russiarunning.com

Кстати, еще один забег для влюбленных пройдет 14 февраля в лесу Ольховка в Стерлитамаке. Мероприятие бесплатное, кроме забега участникам предлагается объясниться в любви своему партнеру в микрофон или порадовать его валентинкой, сделанной своими руками.

ПООБНИМАТЬСЯ С КОТИКАМИ

А как насчет того, чтобы провести самое романтичное свидание не в кафе, а в котокафе? Обстановка первого и пока единственного котокафе «Котейная» вполне к тому располагает: уютная атмосфера, огоньки гирлянд, приятная музыка, мягкие диваны и подушки, а главное – 25 очаровательных мурчащих котиков, которых можно гладить и чесать за ушком. Можно расположиться на диване перед электрокамином, выпить чая или кофе с печеньками или сыграть в настольные игры. Если ваша вторая половинка обожает кошек, то свидание точно выйдет «замурррчательным». Не сможет испортить романтический вечер даже аллергия - в местной аптечке всегда найдется антигистаминное средство.

В котокафе можно обниматься не только друг с другом, но и с котиками Фото: Яна БАЗЕКИНА

Главное, не забудьте заранее позвонить в котокафе и забронировать место, потому что в праздники и выходные дни тут обычно много посетителей.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ С КРЫШИ НА ОГНИ НОЧНОГО МЕГАПОЛИСА

Панорама огней ночного города, теплые пледы, свечи – как насчет того, чтобы устроить романтическое свидание на крыше. Нет, лезть на крышу, пугая голубей и жильцов дома, мы вам категорически не советуем – опасная затея. А вот на крыше бизнес-центра «Капитал», откуда открываются невероятные виды на Уфу, уже все подготовлено для самого романтичного свидания в вашей жизни. Представьте – уютная беседка, увитая гирляндами, свечи, негромкая музыка, фуршетный столик с шампанским (или чаем), фруктами и сладостями, а вокруг – только звезды, огни мегаполиса и больше никого! За небольшую дополнительную плату тут организуют фотосессию в романтическом стиле, а различные милые реквизиты, вроде бенгальских огней или пледиков с оленями, создадут особенную атмосферу.

Фото: vk.com/ufa_romantic

Стоимость романтики на крыше – от 4500 до 5500 рублей за пару часов (все зависит от времени суток, вечером дороже), есть возможность продления свидания за отдельную доплату. Главное, заранее позвонить и договориться с администратором, чтобы забронировать свободное время.

ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ СРЕДИ ОБЛАКОВ

Полет на воздушном шаре в виде сердца, конечно, удовольствие не из дешевых, но, если вы хотите действительно удивить своего партнера и получить незабываемые эмоции – это тот самый вариант. Только представьте: вы (ну еще и пилот, который управляет воздушным шаром) парите в облаках, любуетесь городом с высоты птичьего полета, а еще можно кричать о своей любви, и никто не будет грозиться вызвать полицию за хулиганство. Зимой, конечно, летать холодновато, но теплые вещи и пледы, а главная горячая страсть, исправят ситуацию.

Сам полет длится час, с собой вам дадут бутылку шампанского и запишут видеоролик о вашем путешествии. После полета, по желанию и дополнительную плату, можно организовать романтический пикник или заказать живые цветы, организовать фотосессию или даже разместить на земле баннер с надписями вроде «Я тебя люблю» или «Выходи за меня замуж». Стоимость полета начинается от 32 тысяч рублей.

ПРОНИКНУТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ В ЮРТЕ

Провести незабываемый день всех влюбленных с национальным колоритом можно не в отеле или гостинице, а настоящей юрте. В последнее время, такой вид отдыха пользуется большим спросом у уфимцев и жителей Башкирии. Юрты есть в геопарке «Торатау», в этнопарке «Инайя», а если вы хотите окунуться в настоящий быт кочевников, можно отправиться в Бурзянский район, который славится своей заповедной природой. Влюбленные тут могут разместиться в просторной юрте ручной работы из цельного гнутого дерева, покрытой войлочной кошмой – и ни единого гвоздя! Внутри на стенах – цветные паласы и тастымалы (национальные расшитые полотенца – Ред.). Не беспокойтесь – холодно не будет, в юрте есть дровяная печь-буржуйка и электрический конвектор, а также необходимый набор бытовой техники для приготовления пищи. Запас дров и воды на сутки уже включен в стоимость проживания. Если захотите – вечером можно погреться в бане-бочке, а потом выпить горячего чая на травах. Также есть мангальная зона с настоящим казаном, где можно приготовить плов. Для тех, кто хочет разнообразить досуг, организуют катание на лошадях или экскурсию в юрту-музей.

Фото: Алина Имангулова

Стоимость аренды юрты в сутки составляет 5 тысяч рублей, места необходимо заранее бронировать у администраторов, потому что желающих очень много.

А ЧТО С ПОГОДОЙ НА 14 ФЕВРАЛЯ

Конечно, самое лучшее свидание может испортить ненастная погода. К счастью, если верить долгосрочному прогнозу синоптиков, 14 февраля 2023 года в Уфе будет довольно тепло – всего около -3 градусов ночью и до -2 днем. Правда, скорее всего, республику накроет очередным циклоном, так как прогнозируются обильные снежные осадки. Заранее позаботьтесь о том, чтобы не застрять в очередной пробке и не опоздать на свидание своей мечты.