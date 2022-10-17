Куда отправиться в Башкирии, чтобы еще успеть полюбоваться золотой осенью

Верный друг рядом и потрясающие пейзажи - что еще надо для счастья? Фото: Эльвина АПАРИНА

На дворе октябрь – самый расцвет золотой осени. Деревья в парках и скверах раскрасились золотом и багрянцем, и даже пасмурная погода и противный моросящий дождь не могут испортить впечатление от сочных красок осени. Но самые потрясающие виды, конечно, открываются за городом – особенно, в горах и лесах. «Комсомолка» делится маршрутами, куда на выходных (и не только) можно отправиться и полюбоваться пейзажами золотой осени и сделать красивые фотографии. Но поторопитесь: еще неделя-две, и листья облетят уже полностью, да и минусовая температура совсем не будет располагать к прогулкам.

ИРЕМЕЛЬ

Иремель прекрасен в любое время года. Зарядиться силой и подышать полной грудью целебным горным воздухом сюда приезжают тысячи туристов из разных уголков России и зимой, и летом. Но именно осенью отсюда открывается самый захватывающий вид – на золото-красные леса с душистыми пихтовыми кущами, которые сменяют вековые ели и разлапистые лиственницы. А еще на вершине осенью тут самый прозрачный и чистый воздух, который хочется вдыхать полной грудью.

Фото: Рустам ИГИБАЕВ

Если приехали на Иремель, не забудьте заглянуть на Ларкино ущелье, что всего в 3 километрах от села Тюлюк. Здесь царит ощущение ожившей сказки – скалы, покрытые серебристым мхом, вековые ели-великаны, клокочущие буруны горной речушки – полюбоваться точно есть на что.

Проще всего, конечно, добираться до Иремеля на личном авто по маршруту Уфа-Сим-Юрюзань-Тюлюк. Если решите поехать на электричке, то сначала из Уфы доезжаете до железнодорожной станции «Вязовая», а оттуда на автобусе или такси уже добираетесь до деревни Тюлюк.

ЯЛАНГАС

Гора Ялангас – это визитная карточка Белорецкого района и одна из наиболее живописных вершин Башкирии. А еще это один из популярных маршрутов одного дня, поэтому обязательно приезжайте сюда в выходные, чтобы полюбоваться на панорамные виды золотой осени и другие горные вершины Южного Урала. Например, отсюда прекрасно просматриваются хребты Кумардак и Машак, а с южной стороны виднеется гора Кирель и Малиновая.

Ялангас считается одной из визитных карточек Белорецкого района Фото: Эльвина АПАРИНА

Кстати, подъем на гору достаточно пологий и не требует специальной физической подготовки – его осилят и взрослые, и дети, так что Ялангас подойдет для семейной вылазки. Главное – не забудьте про удобную крепкую обувь, чтобы не подвернуть ноги на камнях. А на обратном пути можно остановиться на турбазе у подножья горы, попариться в бане, а ночью полюбоваться звездным небом, сидя у костра.

Чтобы добраться до горы Ялангас, сначала из Уфы надо доехать до Белорецка, а оттуда на автомобиле или рейсовом автобусе добраться до поселка Отнурок. Там сначала нужно перейти мост через реку Нур, потом идти до развилки, после чего повернуть налево и следовать указателям. Общий путь восхождения составляет 12 километров, а среднее время в пути – около 4 часов.

Полезный совет: перед отъездом из деревни можно заглянуть на «каменную реку», что совсем рядом с Отнуроком. Название «река» выбрано неслучайно – множество камней разных размеров действительно напоминают течение реки. Кстати, именно тут (а еще гора Малиновка) проходили съемки фильмов «Пропавшая экспедиция» и «Золотая река».

ШАПКА МОНОМАХА

Еще одно удивительное место, которое осенью превращается в настоящую сказку, небольшой полуостров в национальном парке «Башкирия» (Мелеузовский район) – у слияния рек Урюк и Нугуш. Если смотреть на него издалека, то по форме он очень напоминает королевский головной убор, поэтому его так и прозвали – «Шапка Мономаха». А уж в сентябре-октябре, когда листва деревьев меняет окрас, то и вовсе кажется, будто это рубины, изумруды и золото.

Фото: Турклуб "Авантюра"

Поглядеть на Шапку Мономаха можно, устроив прогулку на катере или лодке по Нугушскому водохранилищу.

АЙГИР

Не обойтись в нашей подборке маршрутов с самыми потрясающими видами на золотую осень и без Айгира. Просто представьте: вы поднимаетесь около 750 метров в гору (кстати, будьте аккуратнее: склон достаточно крутой, а подниматься придется по курумнику), едва не валитесь с ног от усталости, но на самой вершине все трудности отступают на второй план. Вокруг – только величественные горы, где-то под ногами – облака, а еще пронзительное ощущение единения с природой. Если есть возможность, обязательно приезжайте сюда с ночевкой. На вершине есть поляна, где можно поставить палатку (вот только воду нужно принести с собой заранее, родник пересох), полюбоваться звездным небом у костра, а утром выпить кофе, наблюдая, как среди гор всходит солнце. Ну и, конечно, не забудьте сделать фотографии на память – осенью тут просто потрясающие виды.

На Айгире не только самые захватывающие виды золотой осени, но и самые запоминающиеся рассветы Фото: Эльвина АПАРИНА

Если решите добираться до Айгира на автомобиле, то сначала нужно доехать до Инзера, там припарковаться, потом на электричке доехать до станции «Айгир». Если авто нет, то покупаете билет на электричку Уфа-Белорецк, выходите на станции «Айгир». Оттуда пару километров идете прямо по рельсам до памятника погибшему туристу, а оттуда уже начинается подъем на гору.