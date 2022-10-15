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Общество15 октября 2022 9:38

Как в Башкирии помогают семьям мобилизованных на СВО

Ежедневно в ситуационный центр республики поступают сотни разнообразных обращений
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии «этап частичной мобилизации подходит к завершению». Об этом недавно сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов. Процесс призыва граждан очень сложный, и при нем нередки разнообразные ошибки и недоразумения, и потому даже сейчас у многих граждан возникают вопросы на данную тему.

Консультацию жителей Башкирии по вопросам частичной мобилизации оказывает республиканский Ситуационный центр. Ежедневно, без выходных и праздничных дней, с 08:00 до 20:00 он помогает мобилизованным гражданам и членам их семей, работодателям и представителям бизнеса разобраться в сложившихся жизненных ситуациях.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих публичных выступлениях не раз отмечал важность постоянного внимания семьям мобилизованных в зону СВО. Поддержку родственникам призванных на службу граждан, в том числе, занимаются и специалисты республиканского ситуационного центра.

«Комсомолка» побеседовала с экспертом Ситуационного центра Лилианой Даутовой. Она рассказала нам несколько историй о том, как работникам центра удалось помочь родственникам мобилизованных резервистов.

Ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации начал работу 23 сентября

Ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации начал работу 23 сентября

«ТРЕБОВАЛИ ВЫПЛАТИТЬ НЕУСТОЙКУ И УГРОЖАЛИ ШТРАФОМ»

Житель одного из районов республики является индивидуальным предпринимателем по оказанию транспортных услуг, в том числе местному хлебозаводу по доставке готовой продукции в торговые точки. В самые первые дни, после объявления частичной мобилизации, ему пришла повестка в военкомат. Никакой доверенности перед отправкой он оформить не успел. Все заботы о двух несовершеннолетних детях и бизнесе в одночасье легли на плечи супруги. После отъезда главы семьи и хозяина бизнеса, одна из принадлежащих ему машин сломалась.

– Супруга позвонила на хлебозавод и уведомила его сотрудников о том, что машина не сможет осуществлять развоз товара. В ответ услышала категорические требования выплаты неустойки, угрозы штрафом и обвинения в том, что ее супруг виноват, потому что должен был за 30 дней уведомить их о том, что не сможет выполнить свои обязательства перед хлебозаводом. Как будто месяц назад он мог предполагать, что примет участие в СВО! Женщина позвонила нам и сквозь слезы рассказала, что денег для выплаты штрафов у нее попросту нет, – поведала Лилиана Даутова.

Специалисты ситуационного центра, предварительно проконсультировавшись с юристом региональной Торгово-промышленной Палаты, объяснили жене мобилизованного, что, поскольку она не является совладельцем ИП и на нее не оформлена доверенность, завод не имеет права предъявлять ей какие-либо претензии.

– Тем более, что ее супруг не может выполнить обязательства перед предприятием, не потому что не хочет или отказывается, а по причине форс-мажорной ситуации. К этому делу даже подключилась депутат Госдумы Римма Утяшева. Она сразу связалась с главой муниципалитета с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Все претензии хлебозавода к супруге нашего военнослужащего были сразу же сняты, – рассказала наша собеседница.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Офицер запаса одного из городов республики получил повестку от военкомата и был готов отправиться на службу, однако в его семье произошла беда – тяжело заболела дочь. Ее состояние оценивалось как критическое, девочка была в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи Республиканской детской больницы, а также привлеченные специалисты-консультанты из Москвы делали все возможное, чтобы спасти ребенка.

На фоне стресса заболела мама девочки, и впоследствии она продолжала находиться рядом с дочерью. Вот в такой непростой момент ее мужу и пришла повестка на мобилизацию. Семья была в растерянности. Помогла директор предприятия, на котором работала супруга, она посоветовала обратиться в ситуационный центр.

– Звонок от расстроенного отца поступил к нам в конце рабочей смены в воскресенье. Его отправка из военкомата должна была состояться уже на следующий день, и потому действовать нам пришлось очень быстро. Каково отцу в такой момент уехать, оставив любимую дочь в тяжелейшем состоянии? Я доложила всю ситуацию начальнику отделения по работе с гражданами республиканского военкомата Рамилю Багаутдинову, военному эксперту нашей рабочей группы. Он сразу оценил обстановку и немедленно, в поздний воскресный вечер, переговорил с военным комиссаром города, – рассказала эксперт ситуационного центра.

Военком муниципалитета принял решение о предоставлении мужчине отсрочки. Отец сразу поехал в Уфу ухаживать за дочкой, и, к счастью, несмотря на неутешительные прогнозы, девочка пришла в себя уже через несколько дней.

ПОДДЕРЖКА ДОМАШНЕГО ТЫЛА

Еще одна история произошла в Ишимбае. Местный житель вместе с супругой воспитывает полуторогодовалого ребенка с тяжелой врожденной патологией, который нуждается в реабилитации. Помимо этого, условия проживания семьи с таким здоровьем малыша, сложно было назвать благоприятными. Мужчина планировал в ближайшее время сделать ремонт, однако осуществить задуманное не успел – пришла повестка в военкомат.

Он обратился в ситуационный центр. Ему объяснили, что ему не положена отсрочка от мобилизации, поскольку за ребенком осуществлять уход может его супруга. Тем не менее, поддержка его семье все же была оказана.

– Позвонили главному врачу Ишимбайской центральной районной больницы, Алику Янышеву. Он взял на свой постоянный контроль вопросы своевременного предоставления ребенку необходимых консультаций и реабилитационных мероприятий не только в Ишимбае, но и в республиканских лечебных учреждениях. К решению же ситуации с жилищным вопросом подключился глава администрации района Азат Ишемгулов, – поделилась Лилиана Даутова.

НЕ ОСТАВИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ И ХОЛОДЕ

У женщины из Башкирии несколько лет назад умер супруг. Когда началась специальная военная операция, ее единственный сын был мобилизован. Пришлось остаться одной в частном доме, в который из-за сугубо формальных препятствий никак не получалось провести газ. Особенно остро этот вопрос встал сейчас, когда до зимы осталось совсем немного. Вся сложность ситуации заключается в том, что мама военнослужащего является инвалидом, и поэтому многие жилищные и бытовые вопросы ей очень сложно решать самостоятельно.

– Дело в том, что формально женщина владела лишь домом, а не самим участком. После смерти супруга на нее не было оформлено право собственности на землю, из-за этого газовая служба и не могла провести газ. В данном случае наше обращение было передано волонтерский штаб имени Шаймуратова. Они подключили газовую службу, юристов и местную администрацию, и в итоге «газовый» вопрос был решен, – поведала эксперт ситуационного центра.

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