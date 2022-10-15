Как в Башкирии помогают семьям мобилизованных на СВО

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В Башкирии «этап частичной мобилизации подходит к завершению». Об этом недавно сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов. Процесс призыва граждан очень сложный, и при нем нередки разнообразные ошибки и недоразумения, и потому даже сейчас у многих граждан возникают вопросы на данную тему.

Консультацию жителей Башкирии по вопросам частичной мобилизации оказывает республиканский Ситуационный центр. Ежедневно, без выходных и праздничных дней, с 08:00 до 20:00 он помогает мобилизованным гражданам и членам их семей, работодателям и представителям бизнеса разобраться в сложившихся жизненных ситуациях.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих публичных выступлениях не раз отмечал важность постоянного внимания семьям мобилизованных в зону СВО. Поддержку родственникам призванных на службу граждан, в том числе, занимаются и специалисты республиканского ситуационного центра.

«Комсомолка» побеседовала с экспертом Ситуационного центра Лилианой Даутовой. Она рассказала нам несколько историй о том, как работникам центра удалось помочь родственникам мобилизованных резервистов.

Ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации начал работу 23 сентября

«ТРЕБОВАЛИ ВЫПЛАТИТЬ НЕУСТОЙКУ И УГРОЖАЛИ ШТРАФОМ»

Житель одного из районов республики является индивидуальным предпринимателем по оказанию транспортных услуг, в том числе местному хлебозаводу по доставке готовой продукции в торговые точки. В самые первые дни, после объявления частичной мобилизации, ему пришла повестка в военкомат. Никакой доверенности перед отправкой он оформить не успел. Все заботы о двух несовершеннолетних детях и бизнесе в одночасье легли на плечи супруги. После отъезда главы семьи и хозяина бизнеса, одна из принадлежащих ему машин сломалась.

– Супруга позвонила на хлебозавод и уведомила его сотрудников о том, что машина не сможет осуществлять развоз товара. В ответ услышала категорические требования выплаты неустойки, угрозы штрафом и обвинения в том, что ее супруг виноват, потому что должен был за 30 дней уведомить их о том, что не сможет выполнить свои обязательства перед хлебозаводом. Как будто месяц назад он мог предполагать, что примет участие в СВО! Женщина позвонила нам и сквозь слезы рассказала, что денег для выплаты штрафов у нее попросту нет, – поведала Лилиана Даутова.

Специалисты ситуационного центра, предварительно проконсультировавшись с юристом региональной Торгово-промышленной Палаты, объяснили жене мобилизованного, что, поскольку она не является совладельцем ИП и на нее не оформлена доверенность, завод не имеет права предъявлять ей какие-либо претензии.

– Тем более, что ее супруг не может выполнить обязательства перед предприятием, не потому что не хочет или отказывается, а по причине форс-мажорной ситуации. К этому делу даже подключилась депутат Госдумы Римма Утяшева. Она сразу связалась с главой муниципалитета с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Все претензии хлебозавода к супруге нашего военнослужащего были сразу же сняты, – рассказала наша собеседница.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Офицер запаса одного из городов республики получил повестку от военкомата и был готов отправиться на службу, однако в его семье произошла беда – тяжело заболела дочь. Ее состояние оценивалось как критическое, девочка была в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи Республиканской детской больницы, а также привлеченные специалисты-консультанты из Москвы делали все возможное, чтобы спасти ребенка.

На фоне стресса заболела мама девочки, и впоследствии она продолжала находиться рядом с дочерью. Вот в такой непростой момент ее мужу и пришла повестка на мобилизацию. Семья была в растерянности. Помогла директор предприятия, на котором работала супруга, она посоветовала обратиться в ситуационный центр.

– Звонок от расстроенного отца поступил к нам в конце рабочей смены в воскресенье. Его отправка из военкомата должна была состояться уже на следующий день, и потому действовать нам пришлось очень быстро. Каково отцу в такой момент уехать, оставив любимую дочь в тяжелейшем состоянии? Я доложила всю ситуацию начальнику отделения по работе с гражданами республиканского военкомата Рамилю Багаутдинову, военному эксперту нашей рабочей группы. Он сразу оценил обстановку и немедленно, в поздний воскресный вечер, переговорил с военным комиссаром города, – рассказала эксперт ситуационного центра.

Военком муниципалитета принял решение о предоставлении мужчине отсрочки. Отец сразу поехал в Уфу ухаживать за дочкой, и, к счастью, несмотря на неутешительные прогнозы, девочка пришла в себя уже через несколько дней.

ПОДДЕРЖКА ДОМАШНЕГО ТЫЛА

Еще одна история произошла в Ишимбае. Местный житель вместе с супругой воспитывает полуторогодовалого ребенка с тяжелой врожденной патологией, который нуждается в реабилитации. Помимо этого, условия проживания семьи с таким здоровьем малыша, сложно было назвать благоприятными. Мужчина планировал в ближайшее время сделать ремонт, однако осуществить задуманное не успел – пришла повестка в военкомат.

Он обратился в ситуационный центр. Ему объяснили, что ему не положена отсрочка от мобилизации, поскольку за ребенком осуществлять уход может его супруга. Тем не менее, поддержка его семье все же была оказана.

– Позвонили главному врачу Ишимбайской центральной районной больницы, Алику Янышеву. Он взял на свой постоянный контроль вопросы своевременного предоставления ребенку необходимых консультаций и реабилитационных мероприятий не только в Ишимбае, но и в республиканских лечебных учреждениях. К решению же ситуации с жилищным вопросом подключился глава администрации района Азат Ишемгулов, – поделилась Лилиана Даутова.

НЕ ОСТАВИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ И ХОЛОДЕ

У женщины из Башкирии несколько лет назад умер супруг. Когда началась специальная военная операция, ее единственный сын был мобилизован. Пришлось остаться одной в частном доме, в который из-за сугубо формальных препятствий никак не получалось провести газ. Особенно остро этот вопрос встал сейчас, когда до зимы осталось совсем немного. Вся сложность ситуации заключается в том, что мама военнослужащего является инвалидом, и поэтому многие жилищные и бытовые вопросы ей очень сложно решать самостоятельно.

– Дело в том, что формально женщина владела лишь домом, а не самим участком. После смерти супруга на нее не было оформлено право собственности на землю, из-за этого газовая служба и не могла провести газ. В данном случае наше обращение было передано волонтерский штаб имени Шаймуратова. Они подключили газовую службу, юристов и местную администрацию, и в итоге «газовый» вопрос был решен, – поведала эксперт ситуационного центра.