Куда отправиться в Башкирии за грибами в 2022 году

В октябре самое время отправляться в лес за грибами Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето 2022 года выдалось в Башкирии жарким и засушливым, поэтому грибы в лесах искать было бесполезно. На удивление, и пасмурный прохладный сентябрь не порадовал грибным изобилием. И вот на календаре уже почти середина октября, как в соцсетях грибники, наконец-то, начали хвастаться своим «уловом» и делиться секретными грибными местами. «Комсомолка» внимательно изучила подсказки бывалых грибников и теперь подскажет читателям, куда отправиться за опятами, маслятами и рыжиками и поделится полезными советами для любителей «тихой охоты».

КУДА ПОЙТИ И ЧТО СОБИРАТЬ

Судя по отзывам грибников, урожай опят и груздей в этом году действительно хороший. Вот только кто-то не ленится заглянуть под каждую кочку и набирает грибы корзинами, а кто-то жалуется, что все леса в округе истоптаны и вычищены, так что там и захудалой сыроежки не найти.

Итак, в Благоварский район можно ехать за рыжиками и опятами. Целые семейки молодых опят можно встретить в Бирском и Благовещенском районах, а кое-где в лесах до сих пор встречаются и осенние вешенки. Не забудьте заглянуть в хвойные посадки – там притаились ароматные маслята и красочные рыжики.

В этом году в Башкирии большой урожай опят. Фото: "Грибники Уфы"

В Иглинском районе можно разжиться опятами. Судя по отзывам грибников, самые «урожайные» места можно найти неподалеку от деревни Чуваш Кубово. А вот рядом с деревней Балтика, где обычно полно грибов, в этом году небывалый наплыв любителей побродить с корзиной, поэтому тут остались одни пеньки и разворошенные грибницы.

- 11 октября там машин 40 было, стояли по всему периметру леса. Одни срезы остались, – жалуется Варвара Т.

- На троих даже полведра не собрали. В 7 утра выехали из дома, больше 150 км намотали. Возле каждого леса по 10-20 машин. А вообще впервые вижу, чтобы опята росли по одному. Все хорошенькие, толстенькие, но по одному и в листве, – делится Анна Г.

Под Бирском грибники собирают целые корзины разных грибов. Фото: "Грибники Уфы"

- Вот вчера собирал за теми, кто по одному грибку находит. Можно было специально искать одну срезанную ножку, и вокруг рядом собирать поляну. Хоть и перелесок небольшой был, весь окружен машинами, и народа в лесу, как на демонстрации, - парирует Андрей А.

Возле Улу-Теляка этой осенью грибники собирают опята, рядовки и говорушки дымчатые. В Архангельском районе можно поживиться опятами, рядовками, груздями и деликатесными паутинниками триумфальными. А в Кармаскалинском районе в лесах небывалый урожай рядовок.

- Примерно 30л рядовок собрал в Кармаскалинском районе. Реально полукругом или дугой растут, главное, не проглядеть, – делится Тимур Г.

За опятами отправляйтесь в Уфимский и Иглинский районы. Фото: "Грибники Уфы"

В леса возле Урмана стоит ехать за опятами, а еще тут можно найти весьма редкий, но съедобный гриб – строфарию сине-зеленую. Из-за его необычной окраски многие грибники обходят его стороной, а зря. Строфария сине-зеленая годится и для жарки, и для засолки. Главное – снять предварительно скользкую кожицу со шляпки гриба. Впрочем, если вы слабо разбираетесь в грибах, конечно, лучше не рисковать, чтобы не положить в корзину какую-нибудь поганку.

Любителям тихой охоты из Уфы даже и ехать далеко не придется. Рядом с деревней Николаевка в Уфимском районе растут рыжики, опята, грузди, волнушки. Рядом с Дмитриевкой грибники собирают аппетитные рыжики, а под селом Акбердино – валуи и желтые сыроежки. Неподалеку от деревни Начапкино можно найти и море рыжиков, и маслята, и лисички. А в посадках возле Осоргино и в Караидельском районе даже можно еще найти «царские» белые грибы.

Кое-где встречаются и белые грибы. Фото: "Грибники Уфы"

В Чишминском районе можно собирать опята, грузди, рядовки. Грибники советуют прочесывать заросли крапивы и орешника – там всегда можно найти много грибов.

Традиционно много грибов можно набрать в Нуримановском районе - тут и опята, и маслята, и рыжики. Главное, будьте осторожнее, отправляясь в лес. Тут запросто можно наткнуться на медведя или кабана, которые нагуливают жирок перед зимой.

- Ищите молодые сосновые боры, ельники - маслята и рыжики там. Либо березняк и осины – там подберезовики, подосиновики, волнушки, мокрый груздь. В тополиных посадках много груздей. Опята, как правило, растут в смешанных лесах, где много валежника, - советует грибник со стажем Александр О.

Чтобы разглядеть грибы в траве, придется хорошенько напрячь зрение. Фото: "Грибники Уфы"

НЕ УВЕРЕН В ГРИБЕ – ОБХОДИ СТОРОНОЙ

Ну и, конечно, важно помнить несколько важных моментов, отправляясь в лес. Грибы – один из тех продуктов, которым очень легко отравиться. Для серьезного отравления, вплоть до комы или даже летального исхода достаточно небольшого кусочка бледной поганки. Также существует множество разновидностей грибов, которые выглядят и пахнут весьма аппетитно, но после ужина с ними легко оказаться в больнице. К ним относятся ложные опята, ядовитые рядовки, гебеломы и другие.

Только полюбуйтесь на этот натюрморт. Фото: "Грибники Уфы"

- Отравление грибами считается опасным биологическим отравлением, которое может даже закончиться летальным исходом. Чаще всего травятся грибами именно осенью. В первую очередь, отравление происходит из-за неумения отличить съедобные грибы от несъедобных. Тем более, что они часто очень похожи между собой, и даже опытный грибник может ошибиться. Но и даже привычные грибы могут вызвать отравление, если их неправильно приготовить или наткнуться на его мутацию. А некоторые употребляют и галлюциногенные грибы, что тоже может привести к очень серьезным последствия, - рассказывает врач-токсиколог Марьям Шарипова.

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

Итак, чтобы не оказаться на больничной койке после поедания грибов, запомните несколько простых правил.

1. Собирайте только те грибы, в которых вы уверены на 100 процентов.

2. Не кладите в корзину грибы, растущие вдоль дорог, железнодорожных путей, рядом с заводами и производствами, так как они накапливают ядовитые токсины.

3. Не собирайте перезрелые, позеленевшие, червивые, склизкие грибы или их части.

4. Если ножка имеет клубневидное утолщение, окруженное оболочкой – скорее всего, это ядовитый гриб.

5. Если гриб уже отведали улитки, червячки и прочие насекомые – это вовсе не значит, что он не ядовитый.