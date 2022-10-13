Башкирия оказалась в середине рейтинга регионов по уровню финансового благополучия жителей

Республика заняла 44-ю строчку рейтинга регионов России по уровню материального благополучия. Фото: Рустем Ахунов

Аналитики РИА Рейтинг накануне опубликовали рейтинг регионов России по уровню материального благополучия населения за 2021 год. На основе официальных данных Росстата, аналитики выяснили, в каких регионах доходы выше и как они изменились по сравнению с 2020 годом. Как пояснили эксперты, методика составления рейтинга включает в себя определение целого ряда экономических показателей, каждый из которых дает определенное количество баллов тому или иному региону.

Так, при определении уровня финансового благосостояния в регионе, аналитики учитывали такие показатели, как отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. То есть сколько всего можно на среднюю зарплату купить продуктов питания и услуг. Плюс учитывались среднемесячные объемы вкладов в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля семей, которые смогли в прошлом году купить квартиру в ипотеку и так далее.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Согласно рейтингу регионов России по уровню благосостояния жителей за 2021 год, лидерами стали регионы Дальнего востока и крайнего Севера. В первой тройке оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и Магаданская область. Четвертое место занял Ненецкий автономный округ и лишь на пятой строчке расположилась Москва.

Как пояснили эксперты, регионы из первой десятки заняли лидирующие позиции почти по всем экономическим показателям, которые учитывались при составлении рейтинга. Стоит отметить, что по такому показателю, как доступность жилья Москва (5-е место) и Санкт-Петербург (8-е место) напротив, оказались на низких позициях. Но это компенсировалось общим высоким уровнем доходов.

На самых низких позициях по уровню благосостояния населения в 2021 году оказались республики Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесская республика. В пятерку наименее финансово благополучных регионов России по версии РИА Рейтинг вошли также Калмыкия и Алтай. При этом, рейтинговый балл, который аналитики агентства присваивали регионам в 2020 году значительно «упал» у Калмыкии и Тывы сильнее других. Это значит, что в этих регионах за год произошло значительное падение уровня доходов населения.

ЧТО В БАШКИРИИ

По данным аналитиков, Башкирия в рейтинге регионов России по уровню материального благосостояния за 2021 год заняла 44-е место. Рейтинговый балл республики составил 35,58, против 33,16 в 2020-м году. Это значит, что уровень финансового благополучия за год в регионе немного вырос. Из ближайших соседей Башкирию в этом рейтинге обошли Пермский край (43-место), Челябинская область (28-е место), Татарстан (13-е место) и Свердловская область (12-е место).

Ниже Башкирии в рейтинге по финансовому благополучию из ближайших соседей оказались только Оренбургская область (47-е место) и Удмуртия (52-е место).