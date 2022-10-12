Как выглядит уфимский бульвар Ибрагимова за 1,5 месяца до окончания ремонта

Любоваться осенью, прогуливаясь по обновленному бульвару, особенно приятно Фото: Яна БАЗЕКИНА

Реконструкция бульвара Ибрагимова – тема для уфимцев такая же болезненная и животрепещущая, как ремонт улиц Комсомольской и 8 марта. Нескончаемая стройка, затянувшаяся на год с лишним, разруха, грязь, пыль… Весной «Комсомолка» уже прогуливалась по бульвару, который на тот момент находился в довольно печальном состоянии. Вместо асфальта – чавкающая грязь под ногами. Вместо деревьев – измочаленные палки, вырытые котлованы и куча мусора. И хотя до окончания ремонтных работ оставалось чуть более полугода, даже не верилось, что бульвар удастся привести в порядок даже за год.

Итак, завершить капитальный ремонт бульвара Ибрагимова уфимские власти планируют аккурат 30 ноября 2022 года. Мы снова отправились на прогулку, чтобы лично оценить, как выглядит бульвар за 1,5 месяца до окончания ремонта.

Горожанам пришлись по вкусу уютные скамеечки Фото: Яна БАЗЕКИНА

РАЙ ДЛЯ МАМ С КОЛЯСКАМИ И ВЛЮБЛЕННЫХ ПАРОЧЕК

Первое впечатление – вот это да! Вот это результат! Ну действительно, если еще весной в начале бульвара нас встречала огромная лужа и распаханная тяжелой техникой земля, в которой мгновенно увязала обувь, то теперь тут ровная широкая дорога с новой тротуарной плиткой. Ни единой выбоины, ни трещины – плиточка к плиточке. Деревья вдоль проезжей части аккуратно кронированы, а ближе к пешеходной – высажены новые кустарники (к сожалению, идентифицировать их без опавшей листвы не удалось – Ред.). По замыслу ландшафтных дизайнеров уже летом эти кусты разрастутся и образуют густые живописные бордюры. Участки с дорожными перекрестками украшены клумбами, на которых высажены декоративные кустарники вроде барбариса и спиреи, а также гортензии. Если растения приживутся, то уже через пару лет клумбы действительно будут выглядеть весьма эффектно.

Через пару лет от клумбы будет сложно оторвать взгляд Фото: Яна БАЗЕКИНА

Очевидно, что бульвар Ибрагимова будет весьма популярным местом среди уфимцев – уже сейчас тут прогуливаются молодые мамочки с колясками и детьми. Влюбленные парочки облюбовали скамейки для отдыха, которых тут тоже в достатке. Ну и плюс ко всему, осенью, когда деревья раскрашены в золото и багрянец, бульвар выглядит очень живописно.

НОВЫЕ ЛИПЫ ВЗАМЕН СПИЛЕННЫХ

Отдельный плюс колодезным люкам. Если еще весной они торчали уродливыми грибами, заставляя чертыхаться водителей авто и спотыкаться пешеходов, то сейчас они аккуратно «утоплены» в асфальт, так что запнуться об них точно не получится. Ну и трамвайные пути – сколько автовладельцев тут на перекрестках попрощались со своей резиной. Сейчас тут с этим полный порядок, а проезжающие мимо трамваи не оглушают своим грохотом и дребезжанием.

Кое-где остались небольшие недоделки, но у рабочих есть еще время все привести в порядок Фото: Яна БАЗЕКИНА

А еще на обновленном бульваре Ибрагимова высадили новые липы! Помните, как в начале ремонты местные жители сокрушались, что из-за ремонта рабочим пришлось вырубить вековые липы? И хотя власти убеждали, что это вынужденная мера – мол, деревья старые и мешают ремонтным работам, многие остались недовольны таким решением. Теперь тут красуются новенькие саженцы (судя по размеру, пятилетки, которые имеют высокую приживаемость) – их тут высадили еще 25 сентября в рамках акции «Зеленая Башкирия.

Взамен вырубленных лип, наконец, высадили новые крупномеры Фото: Яна БАЗЕКИНА

ВАНДАЛЫ ТУТ КАК ТУТ

Ну, конечно, не обошлось и без ложки дегтя. Во-первых, не хватает урн, поэтому вдоль дороги и около скамеек уже валяется мусор и пустые стеклянные бутылки. Некоторые скамейки вандалы уже изрисовали уродливыми граффити, поэтому они представляют собой зрелище довольно печальное. Тут и там валяются мешки с рассыпавшимися листьями, которые рабочие не успели убрать после субботника. Кое-где не завершены работы с озеленением, и на голой земле виднеются рытвины от тракторов и экскаваторов. Конечно, это совсем мелкие недоработки, но и они могут подпортить общее впечатление.

Некоторые скамейки уже безнадежно испорчены вандалами Фото: Яна БАЗЕКИНА

Гораздо больше вопросов вызывают железные ограждения на перекрестках. То есть если вы идете по бульвару, то чтобы перейти дорогу и продолжить путь, вы не сможете пройти прямо, а должны будете сделать крюк и постоять на всех светофорах, теряя время. Большинство опрошенных нами уфимцев согласились, что такое решение довольно неудобное - не избавит от пробок и не добавит безопасности для пешеходов.

Перейти дорогу на перекрестках теперь целый квест Фото: Яна БАЗЕКИНА

Если говорить в целом, то результаты действительно впечатляющие – бульвар Ибрагимова к сдаче готов примерно на 90 процентов. С учетом того, что до реконструкции осталось еще время, все недочеты и недоделки, скорее всего, будут устранены, а у горожан появится новое любимое место для прогулок и отдыха.