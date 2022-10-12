Произведенный в Башкирии катализатор гидроочистки дизельных фракций начали поставлять в Индию

Отечественный катализатор ожидает загрузки в установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ индийской компании в городе Вадинар. Фото: Артур Салимов

Произведенный на заводе в Стерлитамаке катализатор гидроочистки дизельных фракций будет поставляться в Индию. Соответствующий контракт с зарубежной компанией Nayara Energу недавно подписала «Роснефть». Первая партия в более чем 600 тонн уже доставлена на место назначения – в полном объеме и в запланированные сроки. Сейчас отечественный катализатор ожидает загрузки в установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ индийской компании в городе Вадинар. Это предприятие мощностью 20 млн тонн в год является вторым в Индии по величине и признано одним из самых технологически развитых в мире.

Как пояснил вице-президент НК «Роснефть» по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов, компания впервые вышла на экспортный рынок с таким высокотехнологичным продуктом нефтехимии собственного производства.

- Катализатор гидроочистки дизельных фракций был выпущен на предприятии «РН-Кат». В открытой конкурентной борьбе наша продукция обошла катализаторы от ведущих зарубежных производителей. Это свидетельствует о высоком качестве катализатора «РН-Кат» и подтверждает технологическое лидерство компании «Роснефть». Мы ожидаем, что в ближайшее время экспортные поставки наших катализаторов будут расширены, - подчеркнул Александр Романов.

Как отметил вице-президент НК «Роснефть», данный успех – это результат реализации корпоративной программы инновационного развития, направленной на замещение импортных технологий в производстве нефтепродуктов.

- Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции, - пояснил Александр Романов.