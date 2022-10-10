Власти отчитались как проходит частичная мобилизация в Башкирии

Резервисты из Башкирии проходят боевое слаживание в учебных частях в Пензе, Казани, Саратове, Вольске и Елани. Фото: пресс-служба правительства РБ

Всю прошлую неделю высокопоставленные чиновники из Башкирии посещали учебные части, куда прибыли резервисты из республики, призванные в рамках частичной мобилизации. На места боевого слаживания в Пензу, Саратов, Казань, Вольск и Елань выезжали мэры городов и главы районных администраций, а также министры и вице-премьеры регионального кабмина. С собой они привозили посылки из дома и вещи первой необходимости, собранные, в том числе, за счет добровольных пожертвований от земляков.

О результатах поездок к резервистам и о том, как власти Башкирии помогают семьям резервистов, в материале «КП-Уфа».

ЭТАП ЗАВЕРШАЕТСЯ

В минувшие выходные в эфире телеканала БСТ военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов заявил, что «этап частичной мобилизации подходит к завершению». О том, сколько еще из Башкирии будет отправлено резервистов на боевое слаживание, он не уточнил.

- В республике было установлено определенное задание для комплектования воинских частей. Комплектование идет в плановом режиме. Большая часть заданий уже выполнена. По мере того, как сформированные части из мест постоянной дислокации будут выдвигаться на полигоны для слаживания, их места займут вновь призванные и направленные для комплектования следующих частей, – подчеркнул Юрий Алферов в эфире передачи «Честно говоря».

Кроме того, в минувшую субботу, 8 октября, состоялось заседание оперативного штаба по проведению частичной мобилизации в Башкирии под руководством главы региона Радия Хабирова. Подробности совещания и принятые там решения нигде не публиковались. Однако премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров в своих социальных сетях поделился, какие темы обсуждали чиновники на этом мероприятии.

На днях Радий Хабиров провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

- В большей части оно (совещание – Ред.) касалось завершения частичной мобилизации и поддержки семей мобилизованных ребят. Готовим ситуацию так, что, если возникнет необходимость для еще большей мобилизации, чтобы вся экономика, все предприятия были готовы, - заявил Андрей Назаров в видеообращении в своих соцсетях.

ИТОГИ ПОЕЗДОК В УЧЕБНЫЕ ЧАСТИ

Всю неделю главы районов и мэры городов Башкирии посещали учебные воинские части и привозили посылки для резервистов. Возглавлял делегации башкирских чиновников вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

- По поручению главы республики Башкортостан я лично выезжал, для ознакомления с местом проживания, питания, также был доставлен гуманитарный груз. Особое поручение было, представить советника Радия Фаритовича (Хабирова – Ред.), который будет вникать полностью в вопросы наших военнослужащих, чтобы мы оперативно сделали все возможное для помощи и поработали с семьями. Все они находятся на особом контроле, - отметил Ирек Сагитов.

Вице-премьер правительства Башкирии напомнил, что в республике продолжает работать волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Это горячая линия, куда могут обратиться родственники резервистов или участников специальной военной операции, чтобы им разъяснили порядок предоставления финансовой помощи и даже помогли по хозяйству.

Как рассказали в Центре управления республикой, за прошлую неделю в штаб поступило 952 звонка. Люди в основном интересовались как записаться в волонтеры (для помощи семьям резервистов – Ред.) и что класть в посылки для земляков.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов рассказал, для чего он вместе с другими чиновниками посещал места боевого слаживания, где служат стерлитамаковцы.

- Наша цель была – посмотреть, как обустроились ребята, как проходит их боевая подготовка, какие есть сложности. Лично убедился, что у наших земляков все хорошо, что они ни в чем не нуждаются, - написал Газизов.