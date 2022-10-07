База для развития

В течение нескольких лет в этих зданиях на Проспекте Октября в Уфе шла реконструкция. Горожане уже привыкли к виду забора, ограждающего территорию, однако у каждого, кто проходил или проезжал мимо, рано или поздно возникал вопрос: что же происходит там, за оградой? Сегодня это наконец стало доподлинно известно: в Уфе открылся обновленный Научно-технический центр, уфимский филиал ООО «НИИ Транснефть».

Сначала небольшое пояснение, без которого не обойтись. Научно-технический центр (НТЦ) «Транснефти» в Уфе был создан еще несколько лет назад на базе хорошо известного в республике и стране Института проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), и успешно работал, решая задачи, которые ставила перед ним крупнейшая в мире нефтетранспортная компания. Но с течением времени задач прибавлялось, увеличивалось количество оборудования, росла численность научного коллектива… Словом, возможностей здания, в котором до недавнего времени размещался центр, уже не хватало. Однако «Транснефть» позаботилась о решении этого вопроса заранее: еще в 2016 году компания приступила к переустройству здания ИПТЭР.

За прошедшие несколько лет здание было полностью реконструировано, а на прилегающей территории появились корпуса лабораторий для проведения самых разных исследований. Здесь разместился как коллектив НТЦ – а это более 200 человек, включая 4 докторов и 12 кандидатов наук, так и полторы сотни специалистов нескольких сервисных структур «Транснефти», которые также работают в Уфе. Места хватило не только людям: в новом здании НТЦ установлено более 1000 единиц разнообразного современного оборудования, в том числе и уникального, которое разработано и запатентовано самими сотрудниками Центра. Словом, для научного поиска и создания перспективных технологий для отечественного ТЭК созданы все условия. И можно только порадоваться тому, что Центр этот разместился именно в Уфе.

Важно отметить и еще один факт: теперь НТЦ, где под одной крышей будут сосредоточены коллективы сразу нескольких подразделений «Транснефти», станет еще и платформой для взаимодействия с крупнейшими вузами региона. В первую очередь речь идет, конечно, об Уфимском нефтяном университете, который готовит кадры для системы трубопроводного транспорта. Но есть планы по сотрудничеству и с другими университетами. Такое синергетическое взаимодействие позволит решать сложные научно-технические задачи в интересах трубопроводной отрасли, а также расширять работу по подготовке высококвалифицированных кадров. Уменьшается и транспортное плечо – специалисты НТЦ и смежных предприятий компании часто выезжают на производственные объекты «Транснефти», а до большинства из них гораздо удобнее добираться из Уфы, чем, например, из Москвы. Есть и другие плюсы, но и сказанного уже более чем достаточно, чтобы понимать и важность работы Центра, и его значимость для «Транснефти» и российского ТЭК в целом.

Можно сказать, что НТЦ – это консорциум инноваций, где создается будущее отечественного трубопроводного транспорта. И расположен Центр в нашем городе. Ну чем не повод для гордости?

Открытие Научно-технического центра трубопроводного транспорта прокомментировал вице-президент ПАО «Транснефти» Павел Ревель-Муроз:

– Уфа и Башкирия занимают особое место в топливно-энергетическом комплексе, в частности, в сфере добычи и переработки нефти, а также нефтехимии. По территории республики проходят основные магистрали, по которым транспортируются нефть и нефтепродукты. Здесь находятся наши старейшие предприятия и профильные вузы. Совокупность этих факторов позволила нам определить Уфу как место для создания Научно-технического центра. Его основные задачи – совершенствование процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также обеспечение безопасности, надежности и эффективности работы системы трубопроводного транспорта. Для этих целей центр оснащен самым современным оборудованием, что позволит проводить весь спектр испытаний и исследований металлов, антикоррозийных покрытий, химических реагентов и так далее.