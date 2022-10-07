Экс-дознавательница из Уфы отсудила у изнасиловавших ее бывших коллег 2,9 млн рублей

Гульназ считает делом принципа заставить обидчиков выплатить ей всю сумму моральной компенсации. Фото: соцсети

Экс-дознавательница из Уфы отсудила у изнасиловавших ее высокопоставленных коллег 2,9 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Решение о взыскании на закрытом заседании принял Кировский районный суд Уфы.

Напомним, что еще 26 декабря 2019 года суд поставил точку в уголовном деле в отношении Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука. Их признали виновными в том, что в конце октября 2018 года они пригласили к себе молодую сотрудницу, а после употребления алкоголя жестоко избили и изнасиловали ее. В итоге после многочисленных кассаций Матвеев и Галиев получили по 7 лет в колонии общего режима, а их младший коллега Яромчук отделался 5,5 годами колонии.

Если изначально Гульназ Ф. оценивала причиненный ей моральный и физический вред в размере 300 млн рублей – по 100 млн с каждого обидчика, то в итоге суд вынес решение о солидарном взыскании с экс-полицейских 3 млн рублей. Впоследствии кассация отменила определение о компенсации, и процесс перешел уже в плоскость гражданского судопроизводства, где исковые требования Гульназ были удовлетворены частично.

- С Матвеева взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 млн рублей, с Яромчука – 900 тысяч рублей, с Галиева – 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ БЫВШАЯ ДОЗНАВАТЕЛЬНИЦА ИЗ УФЫ

Сама же Гульназ Ф. очень долго восстанавливалась после громкого скандала и увольнения из органов. Сейчас девушка с головой окунулась в творчество – она активно записывает как собственные песни, так и каверы на музыку иностранных артистов, и даже мечтает выступать с гастролями.

- Так круто, что я просто взяла и перевернула свою жизнь на 180 градусов в этом году. Теперь никто не знает, где я, с кем я, и чем занимаюсь и что мне интересно. Суперповорот. Аплодирую себе стоя! Дальше – больше, - признается Гульназ в своих соцсетях.