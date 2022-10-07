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Общество7 октября 2022 13:24

Экс-дознавательница из Уфы отсудила у изнасиловавших ее бывших коллег 2,9 млн рублей

Такое решение вынес Кировский районный суд на очередном закрытом заседании
Антон СМИРНИЦКИЙ
Гульназ считает делом принципа заставить обидчиков выплатить ей всю сумму моральной компенсации. Фото: соцсети

Гульназ считает делом принципа заставить обидчиков выплатить ей всю сумму моральной компенсации. Фото: соцсети

Экс-дознавательница из Уфы отсудила у изнасиловавших ее высокопоставленных коллег 2,9 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Решение о взыскании на закрытом заседании принял Кировский районный суд Уфы.

Напомним, что еще 26 декабря 2019 года суд поставил точку в уголовном деле в отношении Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука. Их признали виновными в том, что в конце октября 2018 года они пригласили к себе молодую сотрудницу, а после употребления алкоголя жестоко избили и изнасиловали ее. В итоге после многочисленных кассаций Матвеев и Галиев получили по 7 лет в колонии общего режима, а их младший коллега Яромчук отделался 5,5 годами колонии.

Если изначально Гульназ Ф. оценивала причиненный ей моральный и физический вред в размере 300 млн рублей – по 100 млн с каждого обидчика, то в итоге суд вынес решение о солидарном взыскании с экс-полицейских 3 млн рублей. Впоследствии кассация отменила определение о компенсации, и процесс перешел уже в плоскость гражданского судопроизводства, где исковые требования Гульназ были удовлетворены частично.

- С Матвеева взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 млн рублей, с Яромчука – 900 тысяч рублей, с Галиева – 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ БЫВШАЯ ДОЗНАВАТЕЛЬНИЦА ИЗ УФЫ

Сама же Гульназ Ф. очень долго восстанавливалась после громкого скандала и увольнения из органов. Сейчас девушка с головой окунулась в творчество – она активно записывает как собственные песни, так и каверы на музыку иностранных артистов, и даже мечтает выступать с гастролями.

- Так круто, что я просто взяла и перевернула свою жизнь на 180 градусов в этом году. Теперь никто не знает, где я, с кем я, и чем занимаюсь и что мне интересно. Суперповорот. Аплодирую себе стоя! Дальше – больше, - признается Гульназ в своих соцсетях.

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