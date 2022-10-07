«Мы будем помнить тебя, брат»: подробности ДТП, где разбился молодой житель Салавата

Сергей увлекался мотоциклами и скоростью и часто публиковал фото своего любимого байка. Фото: соцсети

6 октября в Салавате произошла авария, в которой погиб молодой байкер. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось около 10 часов утра напротив дома Ленинградская, 39 – там лоб в лоб столкнулись такси и мотоцикл Honda. По предварительным данным, 39-летний водитель Lada Granta поворачивал налево, когда в него на большой скорости влетел байк.

- Видели эту аварию, очень страшное зрелище. Парнишка, наверное, на 40 метров отлетел. А вообще оба виноваты. «Лада» вроде бы на двойной сплошной поворачивала, мотоциклист на большой скорости гнал… Водители, берегите себя! – рассказывает в соцсетях очевидица ДТП Светлана С.

Когда на место происшествия прибыли медики, пострадавший мотоциклист еще подавал признаки жизни. Парня на скорой доставили в больницу и экстренно прооперировали, но, к сожалению, в 17.45 его сердце остановилось.

Мотоцикл сильно пострадал после столкновения с автомобилем. Фото: ГИБДД по РБ

Сейчас по факту случившегося дорожные полицейские начали разбирательство, в ходе которого выяснят все причины и обстоятельства смертельного ДТП. Уже установлено, что у водителя двухколесного транспорта не было соответствующей категории для управления мотоциклом.

Как удалось выяснить «Комсомолке» погибшим байкером оказался местный житель – 25-летний Сергей П. Последние пару лет парень всерьез увлекся мотоциклами и скоростью – постоянно публиковал у себя на странице в соцсетях фотографии своей любимой Honda и даже в шутку намекал о необходимости покупки второго мотоцикла.

Многочисленные друзья Сергея до сих пор не могут поверить в случившееся. Они отмечают, что парень редко гонял и старался соблюдать все правила безопасного дорожного движения. Многие сожалеют, что Сергей не дотянул всего несколько дней до закрытия мотосезона.

- Брат, мы будем помнить тебя. Ты покинул нас, до сих пор не верю, что тебя в этой жизни уже с нами нет… Мы все тебя любим и безмерно скорбим, - соболезнует друг погибшего Дмитрий Х.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Сергея П.