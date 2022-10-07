Власти Башкирии договорились о расширении экономических связей с Турцией и Ираном

Переговоры с партнерами прошли в Стамбуле и Москве. Фото: Маргарита Болычева(vk.com/m.bolytcheva)

Увеличить присутствие на рынках Турции и Ирана башкирским производителям активно помогают республиканские власти. На этой неделе состоялись переговоры высокопоставленных региональных чиновников с первыми лицами иностранных государств, где стороны договорились увеличить торговый оборот, а сами бизнесмены подписали новые контракты.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЕЙ

В минувший понедельник, 3 октября, в Стамбул прибыла бизнес-миссия и официальная делегация из Башкирии. Глава региона Радий Хабиров отказался участвовать в поездке, мотивируя это тем, что необходимо сосредоточится на внутренних задачах.

Всего на берега Босфора отправились 300 чиновников и 50 бизнесменов, а возглавила башкирскую делегацию министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева. По завершении двухсторонних переговоров она отчиталась о результатах сотрудничества между производителями из Башкирии и Турции.

В своих социальных сетях министр пояснила, что на данный момент в Башкирии работают 29 предприятий, созданных при участии турецкого капитала.

- Кроме того, турецкая компания «Sanica Pipe» намерена локализовать свое производство пластиковых труб в нашем индустриальном парке «Уфимский». Также совместно с компанией «Генезис Агро Трейд», которая является филиалом турецкого холдинга, прорабатываем вопрос организации производства у нас семян. Нельзя не отметить и опыт сотрудничества с турецкой компанией «UNLU» на базе компании «Интерагротех», где организовано сборочное производство оборотных плугов. Кроме того, буквально на днях «Уральский пружинный завод» подписал с турецким вагоностроительным заводом «TÜRASA » контракт на поставку пружин башкирского производства, - написала после форума в Стамбуле Маргарита Болычева.

После визита башкирских чиновников и бизнесменов в Турцию стороны договорились о расширении сотрудничества в промышленности и агропромышленном секторе.

ВЫХОД НА РЫНКИ ИРАНА

В свою очередь, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в составе российской делегации принял участие в переговорах с высокопоставленными представителями Ирана. Российскую делегацию возглавил председатель правительства России, а иранскую – вице-президент Мохаммад Мохбер.

По итогам встречи с делегацией Ирана, участвовавший в сессии премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил в своих соцсетях, что товарооборот между регионом и Исламской республикой в прошлом году показал стремительный рост.

- Что касается нашей республики, то можно смело заявить, что товарооборот между Башкортостаном и Ираном стремительно растет: за 2021 год он увеличился в 6,7 раз. Это очень большой скачок! Мы поставляем в Иран сельскохозяйственную продукцию, зерновые культуры, масло — они составляют 90% экспорта; экспортируем также нефтехимию и пиломатериалы, - подчеркнул Назаров.

Рассказал башкирский премьер-министр и о том, что везут в республику зарубежные партнеры. Оказывается, в Башкирию из Ирана поставляют картон, бумагу и нефтехимическую продукцию. По итогам прошлого года импорт иранских товаров в регион увеличился 2,5 раза. А за первое полугодие 2022 года общий товарооборот между иностранным государством и республикой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос почти на 60%.

К слову, на встрече в Москве, власти Ирана анонсировали запуск авиарейсов в несколько городов России, в том числе в Уфу.

- Эта мера существенно улучшит турпоток и положительно повлияет на бизнес — и, соответственно, рост товарооборота, - подытожил Андрей Назаров.

Напомним, чуть раньше власти Башкирии договорились увеличить товарооборот с республикой Беларусь. На прошедшей в Москве международной выставке «Агросалон» региональный Минсельхоз договорился с Минским тракторным заводом о поставках комплектующих для сборки тракторов «Беларус-2103».