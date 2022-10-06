Уфимцы смогут полюбоваться на выступление местных творческих коллективов Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 октября Уфа, как и весь регион, будет праздновать День республики Башкортостан 2022. Впрочем, праздновать – это звучит слишком громко. Если до этого в планах властей было грандиозное лазерное шоу на Советской площади, посвященное торжественному открытию памятника генералу Минигали Шаймуратова, и праздничный салют, то в связи с непростой ситуацией в стране, все народные гуляния и развлечения было решено отложить «до лучших времен».

И хотя 11 октября ожидаются только «протокольные» мероприятия, это вовсе не значит, что посмотреть уфимцам и гостям башкирской столицы на День республики Башкортостан 2022 будет не на что. «Комсомолка» публикует программу мероприятий, посвященных празднованию Дня республики, и подробно расскажет, куда можно отправиться всей семьей.

ПРОГРАММА НА ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2022 В УФЕ

Торжественные мероприятия начнутся в Уфе за несколько дней до самого праздника. Например, 6 октября в Уфимской детской филармонии выступят с концертной программой местные творческие коллективы. В этот же день в нагаевском доме культуры можно будет посетить мастер-класс по башкирскому женскому нагруднику «Богатство нации». 7 октября по адресу Первомайская, 47 состоится концерт «Мы дарим всем свои сердца».

11 октября 2022 года на основных площадках города, а также в детских музыкальных школах и библиотеках пройдут концерты, тематические беседы, книжные выставки и фотовыставки, игровые программы и квизы, встречи и поэтические вечера. Начнется праздник с традиционного возложения цветов возле памятников Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву на площади у Телецентра.

В 12 часов в День республики Башкортостан 2022 в Уфе начнется долгожданная церемония открытия памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. А вечером с 19.00 до 21.00 на площади пройдет фестиваль патриотической песни «Рожденный для бессмертной славы».

Семьи с маленькими детьми на День республики Башкортостан 2022 приглашают в уфимский планетарий, где малышей и их родителей порадуют играми, конкурсами и викторинами.