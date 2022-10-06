В День республики 11 октября в Уфе торжественно откроют памятник Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Личность командира 112-ой кавалеристской дивизии Минигали Шаймуратова стала по-настоящему легендарной для Башкирии. Шаймуратов отдал жизнь, защищая свою Родину от фашистских захватчиков в 1943 году. Даже после его гибели бойцы дивизии продолжили успешно выполнять боевые задачи.

В 2020 году Минигали Шаймуратову присвоили звания Героя России посмертно. Дабы материально увековечить память о командире 112-ой дивизии, в Уфе решили возвести памятник на Советской площади. Скульптором и архитектором стали Салават Щербаков и Константин Донгузов. Комплекс будет состоять не только из конного памятникам Шаймуратову. Слева и справа от него разместили 24 колонны.

Торжественное открытие памятника в Уфе состоится 11 октября – в День республики Башкортостан. В нем поучаствуют официальные лица, в том числе глава региона Радий Хабиров.