От перги и меда до утиной тушки: можно ли уфимцам сэкономить на сельскохозяйственных ярмарках

Главным товаром на ярмарке, конечно, же был мед. Много меда Фото: Яна БАЗЕКИНА

На дворе разгар осени, а значит, наступил сезон традиционных воскресных сельскохозяйственных ярмарок. Власти Башкирии активно продвигают эту идею, уверяя, что необходимо поддержать отечественных производителей, а заодно запастись на зиму качественной продукцией и при этом неплохо сэкономить. «Комсомолка» прогулялась по ярмарке выходного дня и поглядела, чем там торгуют и сколько это стоит.

МЕДОВАЯ РАСПРОДАЖА

Как и в предыдущие годы, сельскохозяйственные ярмарки выходного дня проходят на традиционных площадках. Для своего визита мы выбрали ярмарку в Советском районе – перед Дворцом Молодежи, что рядом с Башкирским государственным аграрным университетом.

Овощной урожай удался на славу Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак, суббота. Время около 12 часов дня, но вот наплыва посетителей на ярмарке почему-то не наблюдается. Если честно, выбор продукции тоже довольно скудный – с пяток прилавков с медом, несколько лотков с сезонными овощами – картофелем, морковью, свеклой и редькой, а также единственный прилавок с местной «молочкой». Кое-где можно встретить продавцов с ведрами яблок, шиповником и пучками засушенных трав. Если в прошлом году тут активно шла торговля фруктами – покупатели весело щелкали пузатые арбузы и приценивались к ароматным дыням, то в этом году такого разнообразия уже нет. Отсутствие мяса, рыбы и другой скоропортящейся продукции тоже объяснимо – на улице пока еще слишком тепло, поэтому придется дождаться ноября.

Вот прилавок с огромными бочками меда. Чего тут только нет – и луговой, и липовый, и цветочный мед, и прополис, и перга, и маточное молочко… Улыбчивый продавец на вопрос о цене сразу же предлагает сначала попробовать мед, а потом уже торговаться. Что ж – попробуем!

Хочешь - липовый. хочешь- цветочный, а хочешь - вот тебе перга Фото: Яна БАЗЕКИНА

Хм, а мед действительно очень свежий и вкусный, без «химозного» привкуса, присущего магазинной продукции.

- Натуральный продукт, прямиком из Нуримановского района! Нигде больше такого не найдете. Всего-то 600 рублей за литр, буквально от сердца отрываю! – расхваливает свой товар Владимир.

На вопрос, как продвигается торговля, продавец грустнеет. Как оказалось, медовый урожай в этом году большой, а вот спрос – в разы меньше.

- Ну, ситуация сейчас непростая. И денег поменьше у людей стало, да и вообще. Так что поэтому цены не ломим, это бы скорее продать. В магазине мед под тысячу, если в пересчете на литр, ну а качество не сравнить, - говорит мужчина.

НА ОВОЩАХ НЕ СЭКОНОМИТЬ, ЗАТО БЕЗ «ХИМИИ»

Ну хорошо, мед, предположим, можно действительно на ярмарке купить гораздо дешевле, а что с остальным? Вот огромный прилавок, где девушка торгует овощами. На прилавке высятся огромные кочаны капусты, стопки ярко-оранжевой моркови, репы, редьки и свеклы.

- Все сама выращивала, на своем огороде. У меня почти 40 соток, урожая много, вот и торгую, - услужливо подхватывает разговор продавщица.

Продавщица очень гордилась выращенной капустой Фото: Яна БАЗЕКИНА

«Свои» овощи, без пестицидов и нитратов, стоят явно дороже, чем в местных магазинах и уж, тем более, в сетевых супермаркетах. Картофель тут по 45 рублей за килограмм (для сравнения – по 26 рублей в «Байраме» и 20 – в «Магните»). Морковь – по 40 рублей (в магазинах ее ценник колеблется от 18 до 24 рублей за килограмм), лук и свекла – по 30 (средняя цена в магазинах – 21 рубль). За капусту продавец просит 25 рублей, уверяя, что делает огромную скидку. Кому как, но в том же «Магните» не менее симпатичные кочаны продаются всего по 18 рублей, и это без какой-либо скидки. Что касается шиповника, боярышника, сушеного укропа и прочих травок, сравнить, к сожалению, не с чем, поэтому их мы в расчет не берем.

Ассортимент на ярмарке неожиданно оказался довольно скудный Фото: Яна БАЗЕКИНА

Рядом сухонькая старушка предлагает попробовать наливные яблоки «вот только с дерева». Отказаться трудно – яблочки действительно один к одному, румяные без нитратов и блестящие без обработки воском. Цена – всего-то 200 рублей за пятилитровое ведерко. Это вам не «Гала» по 200 рублей за килограмм и даже не «Новый урожай» по 84.

Торгуют на ярмарке и разливным подсолнечным маслом - всего-то 180 рублей за трехлитровую бутыль. Сущий подарок по сравнению с магазинными ценами. К сожалению, от продавца мы не получили внятной информации о том, где было произведено это масло, поэтому на покупку не решились.

Безымянное подсолнечное масло в бутылях разлеталось на ура Фото: Яна БАЗЕКИНА

Чем тут еще можно поживиться? Кто-то разложил на прилавках банки с вареньями, соленьями и прочими заготовками. Кто-то притащил домашние яйца (100 рублей за десяток), а кто-то и домашнюю ощипанную тушку утки (или же это был упитанный бройлер?) – 800 рублей за 2 килограмма.

Что это - утка или упитанный бройлер - мы так и не определили Фото: Яна БАЗЕКИНА

Напоследок мы заглянули к прилавку с местной молочной продукцией – кумыс, корот, домашний творог. Действительно, все свежее и с необходимой санитарной документацией - «С этим тут все строго», - заверила продавщица. В магазинах, конечно, настоящим творогом и кумысом не закупиться, поэтому без грамма сожаления отсчитываем 230 рублей за полуторалитровую увесистую бутыль кумыса и еще 100 – за корот.

Настоящий кумыс в магазинах не сыскать

ЧТО В ИТОГЕ

Если честно, от хваленых ярмарок выходного дня мы ожидали несколько больше. Разнообразнее ассортимента, активнее торговли, наплыва покупателей. Неплохо сэкономить, в конце концов.

По факту, большинство из представленных товаров можно спокойно прикупить в ближайшем магазине (и дешевле), а уж если хочется «прям с грядки» - то пойти на ближайший рынок и купить все нужное у пенсионеров, заодно поддержав и их копеечкой. Впрочем, и сами продавцы признают, что такая печальная ситуация возникла впервые. Но никто не унывает – мол, в следующем году точно будет лучше.