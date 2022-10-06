А у нас на кухне газ: рассказываем, как пользоваться газом удобно и безопасно.

Газовые приборы уже давно стали неотъемлемой частью быта множества жителей страны и республики.

Как известно, газ значительно выгоднее электроэнергии, и потому является в быту наиболее практичным ресурсом. Однако есть несколько правил, знать которые должен каждый, чтобы избежать несчастных случаев.

О том, как пользоваться газовым оборудованием максимально эффективно и без рисков – читайте в нашем материале.

ЧТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Самое первое и главное – ни при каких обстоятельствах не оставляйте без чьего-либо присмотра включенное газовое оборудование. Не устанавливайте задвижку на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе и не меняйте конструкцию газовых приборов.

Также не присоединяйте дымоотводы от бытового газового оборудования к вентиляционным каналам. Не пользуйтесь газом при поломке приборов, автоматики, при отсутствии тяги или при утечке газа.

ЗАПАХЛО ГАЗОМ! КАК БЫТЬ?

Если вы заметили, что газ не горит над конфоркой, или даже почувствовали специфический запах, немедленно выключите плиту (или колонку), а затем перекройте кран перед ней или откройте все окна. Ни в коем случае не включайте и не выключайте питание электроприборов. И, само собой, не зажигайте огня.

Далее выведите людей и животных из помещения и расскажите об утечке соседям и всем, кто есть поблизости. Уйдите в безопасное место и вызовите специалистов, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 04, 104 или 040. Также вы можете обратиться в единую службу спасения по телефону 112.

При отсутствии тяги или нарушении работы дымохода и вентиляции возможно отравление угарным газом. На него может указывать появление следующих симптомов: головная боль, головокружение, мерцание перед глазами, шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, покраснение лица, слабость и тошнота. В тяжелых случаях у пострадавших могут наблюдаться судороги и обморок, а в особо тяжелых – человек даже может впасть в кому.

Если у пострадавшего обнаружились такие симптомы, обеспечьте ему доступ к свежему воздуху и вызовите скорую помощь.

УСТАНОВКУ И РЕМОНТ ДОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ

Газовое оборудование в своей конструкции кажется довольно простым, и потому у кого-то в случае неисправности может возникнуть идея, посмотрев ролики в Интернете, устранить ее самостоятельно. Делать этого категорически не следует, поскольку любая поломка может быть опасна.

Самостоятельное или некачественное выполнение работ, несоблюдение техники безопасности, оставленные утечки газа – все это может привести к трагедии или несчастному случаю. Ремонтом оборудования должны заниматься только профессионалы.

Если вы обнаружили в своем оборудовании неполадки, обратитесь в организацию, с которой у вас заключен договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. С ней можно связаться по указанному в договоре телефону и электронному адресу, также можно обратиться в клиентский офис компании.

Газовое оборудование должно проходить техническое обслуживание раз в год. С графиком проведения техобслуживания ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Башкортостана можно ознакомиться на официальном сайте предприятия: http://www.bashgaz.ru.

Бывает, что представители частных организаций ходят по квартирам, в которых по графику ПАО «Газпром газораспределение Уфа» должно проводиться техобслуживание, и представляясь газовиками, навязывают ненужные услуги — замену кранов, шлангов, а также берут за это значительные суммы. Чтобы не попасться на обман, спрашивайте удостоверение у газовика, а также обращайте внимание на спецодежду. Если сомневаетесь, что перед вами настоящий специалист, звоните по телефону 04, 104.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР – ВАШ ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Сигнализатор загазованности – устройство, которое стоит установить в каждой квартире и в каждом доме. Прибор отслеживает превышение концентрации природных газов и (или) оксида углерода (угарного газа) в воздухе помещения. При повышении нормы раздается звуковой и световой сигналы. Особенно это актуально ночью, когда практически нет возможности своевременно обнаружить утечку. Нередки случаи, когда именно сигнализатор загазованности помогал предотвратить трагичное происшествие.

На рынке представлены самые разнообразные модели сигнализаторов загазованности по различным ценовым категориям как отечественного, так и зарубежного производства. При покупке обязательно стоит обратить внимание на наличие запорного клапана, на который в случае обнаружения утечки газа поступит импульс, перекрывающий газ. Также стоит проследить, чтобы в комплекте с прибором был его паспорт и сертификат.

И, конечно же, как и в случае с любым газовым оборудованием, сигнализатор загазованности устанавливать могут только специалисты организации, с которой у Вас заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Захар Яковлев.