«Родители жаловались на красные глазки»: годовалая малышка из Башкирии из-за рака потеряла зрение

Фото: АНО "Радуга добра"

Маленькой Яне Сорокиной из Стерлитамака совсем скоро исполнится годик, но вместо поздравлений, игрушек и праздника с близкими малышку ожидают новые операции, больничные стены и обеспокоенные лица врачей. Дело в том, что у Яны выявили страшную болезнь – ретинобластому, иначе говоря – рак сетчатки глаза. При этом болезнь поразила оба глаза, поэтому врачам ничего не остается, как удалить их и поставить протезы.

«СНАЧАЛА НАЧАЛ КОСИТЬ ОДИН ГЛАЗ, ПОТОМ ВТОРОЙ»

Как рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, которая помогает семье Сорокиных, малыша родилась совершенно здоровой. Однако уже через несколько месяцев родители стали замечать, что у дочки постоянно краснеют глаза. Потом начал косить один глазик, совсем скоро – и второй. Обеспокоенная мама отнесла дочку на обследование врачам, где и прозвучал страшный диагноз – ретинобластома (злокачественная опухоль сетчатки глаза – Ред.)

- К сожалению, этот вид рака очень распространен среди малышей. Если его вовремя обнаружить и провести операцию, злокачественный процесс удается остановить полностью. Но беда в том, что часто опухоль поражает оба глаза, и ребенок полностью теряет зрение, - рассказывает Регина Биргулиева.

Сейчас Яну уже прооперировали и удалили один глаз. Девочка находится в реанимации вместе с мамой, ожидая новой операции уже по установке протеза. Потом малышку ждет уже удаление второго глаза и еще один протез. Сама операция по удалению опухоли бесплатная, но протезы стоимостью 65000 рублей каждый родителям приходится оплачивать самостоятельно. Для простой семьи из Стерлитамака, и без того измученной навалившимися неприятностями, эта сумма оказалась неподъемной, поэтому на помощь пришли волонтеры АНО «Радуга добра».

- Сейчас очень непростое время – как для всех жителей Башкирии и России, так и для наших подопечных и их семей. Если раньше нам постоянно помогали, то сейчас мы просто остались один на один со своими проблемами. Но эта маленькая крошка заслуживает помощи, как и все другие дети, - убеждена Регина Биргулиева.

Если вы хотите помочь Яне Сорокиной, вы можете внести посильный вклад на карту волонтеров, привязанной к номеру 8(919)616-60-26 (получатель Регина Фанусовна Б., обязательно с пометкой «Протез».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что о похожей истории «Комсомолка» писала в сентябре 2022 года. У 1,5-годовалого Тимофея Жирухина из Стерлитамака врачи обнаружили такую же страшную болезнь, после чего экстренно прооперировали малыша. Благодаря неравнодушным жителям волонтерам удалось быстро закрыть сбор на глазной протез, так что теперь малыш постепенно идет на поправку.