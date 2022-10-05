55 лет пищевой соде

Фото предоставлено БСК

55 лет назад Содово-цементным комбинатом в Стерлитамаке пущен в работу цех по изготовлению очищенного бикарбоната натрия (ОБН) - пищевой соды. Первые килограммы получены 5 октября 1967 года. А уже в начале следующего 1968-го отправлена на экспорт первая фасованная партия. За три месяца работы получено около 4 тыс. тонн соды.

Значимым стал для производства пищевой соды и 1974 год. Очищенный бикарбонат натрия получил Государственный «Знак качества». Что являлось показателем надёжности предприятия и гарантией доступности и безопасности выпускаемой продукции. Спустя 10 лет цех ОБН (производства пищевой соды) был признан в СССР «Лучшим цехом химической промышленности».

Фото предоставлено БСК

В 1987 году внедрен новый способ упаковки продукции в термоусадочную пленку. Это позволило добиться образования дополнительного защитного барьера вокруг упаковки и избежать попадания влаги, пыли и микробов.

В 80-е годы цех очищенного бикарбоната натрия производственного объединения «Сода» был ведущим среди аналогичных в стране. На его долю приходилось 60% от общего объёма выпускаемой продукции в СССР.

Фото предоставлено БСК

Конец 90-х – начало 2000-х годов ознаменовались для производства пищевой соды расширением горизонтов – начались поставки продукта в Великобританию и Финляндию.

Сегодня знаменитая желто-оранжевая пачка поставляется в более 40 стран мира. А реализация инвестиционной программы АО «Башкирская содовая компания» только за последние четыре года позволила увеличить мощность производства и фасовки до 200 тыс. тонн в год.

Основные потребители продукции – домохозяйство и пищевая промышленность. Пищевая сода является также и кормовой добавкой. Применяется бикарбонат и для очистки выхлопных газов на промышленных предприятиях и ТЭЦ. Кроме того, бикарбонат натрия – незаменимое сырье для большого количества отраслей народного хозяйства. Большую роль пищевая сода играет и в медицине - бикарбонат используют для гемодиализа – очистки крови.

Фото предоставлено БСК

- В планах Башкирской содовой компании модернизация производства ОБН, которое впоследствии сможет выпускать высокоочищенный бикарбонат натрия так необходимый в медицинской отрасли. Также мы будем расширять производство, увеличивать его мощности до 350 тыс. тонн в год, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Сегодня цех по производству очищенного бикарбоната натрия один из самых современных и высокотехнологичных на предприятии, он выпускает востребованную продукцию, соответствующую мировым требованиям и стандартом. Пищевая сода производства БСК по праву считается одной из самых лучших, как в стране, так и во всем мире. За что не раз становилась лауреатом конкурсной программы «100 лучших товаров России» и обладателем платинового знака «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества. 21 век».

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