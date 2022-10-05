«Я их всех разнесу, ты знаешь»: в Уфе телеведущая устроила истерику и скандал в клинике

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В Уфе разгорелся скандал в частной клинике. В конце прошлого лета мама телеведущей канала БСТ Элины Насыровой обратилась в «Iv & Beauty Clinic» и после предоставленных услуг попала в больницу.

Как утверждает в своих социальных сетях владелец клиники Алена Гереева, ранее с Насыровой у «Iv & Beauty Clinic» было взаимное сотрудничество. Телеведущей бесплатно оказывались услуги, а та, в свою очередь, у себя соцсетях писала посты о клинике.

Элину Насырову, как утверждает Гереева, устраивали оказываемые в организации услуги, и 24 августа в клинику уже пришла мама уфимской телеведущей.

Насырова утверждает, что ее мама пришла в клинику, чтобы сдать анализы. Во время консультации ей предложили сделать витаминную капельницу, и она согласилась. Однако после процедуры, как пишет телеведущая у себя в соцсетях, ее матери внезапно стало плохо.

Телеведущая подчеркивает, что ее маму прокапали без результатов анализов, и когда у нее случился приступ, ей не была оказана первая помощь. В больницу пожилая женщина, как утверждается, была доставлена в бессознательном состоянии.

– Подозрения на инсульты, продолжительное время лежим в больнице после десятки врачей, МРТ сосудов, неврологи, кардиологи, таблетки, которые надо правильно подобрать, затраты на все это уже больше 100 000. И мы продолжаем лечение, – рассказала телеведущая.

«ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ ИСТЕРИЯ»

После случившегося, 29 августа, Насырова пришла в клинику и потребовала у руководительницы «Iv & Beauty Clinic» компенсацию денег, потраченных на лечение мамы, а также сиделку на месяц и «автомобиль бизнес-класса с водителем». Данный разговор был запечатлен на камеру видеонаблюдения.

В какой-то момент Насырова начала проявлять агрессию во время разговора. Алена Гереева утверждает, что телеведущая в пылу ярости похитила медицинскую документацию, телефон и ключи от машины. Также, по словам бизнес-вумен, она в результате произошедшего получила сотрясение головного мозга. В доказательство этого женщина приводит фотографию выписки из больницы.

– Пришла она далеко не за медицинскими документами. А просто угрожать связями и вымогать деньги. Получив адекватное поведение и разъяснения от нас в свой адрес, просто накинулась на меня. Человек, у которого «мать в тяжелейшем критическом состоянии», будет вымогать деньги? – задается вопросом Гереева.

Владелец клиники также подчеркивает, что мама телеведущей ушла из «Iv & Beauty Clinic» после процедур в удовлетворительном состоянии. В доказательство своих слов она приводит запись камеры наблюдения, на котором запечатлено как женщина (которая, по всей видимости, является матерью Элины Насыровой) доброжелательно общается с персоналом и спокойно уходит.

Руководитель клиники считает, что слова Элины Насыровой о том, что ее мама попала в больницу из-за процедур в «Iv & Beauty Clinic» не соответствуют действительности, поскольку в подтверждение своих обвинений она не приводит ничего.

– Привыкли скандалить, хайповать и повышать свои охваты. При этом никаких доказательств, никаких документов, никаких подтверждений – сплошная грязная вонючая истерия, – заявила Гереева.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ УЖЕ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ

В настоящее время в случившемся разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе регионального МВД «КП-Уфа» рассказали, что участникам конфликта было выдано направление на судебно-медицинское экспертизу, и уже по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Помимо прочего, по данному факту следователями была организована проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СК Ильясу Массалимову предоставить доклад по ситуации.

– Результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщила пресс-служба ведомства.